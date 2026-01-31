ЦБР вже майже не приховує факт початку кредитної кризи в Росії

Наприкінці 2025 року ринок рф облетіла новина про "секретну постанову ЦБР", якою ЦБР зобов’язував банки погоджувати реструктуризацію кредитів всім позичальникам, які того потребують.

Пізніше, вже в перші тижні нового року, з’явилась і офіційна інформація, що ЦБР відтермінував на рік (до жовтня 2026 року) заборону банках покращувати якість кредитів позичальникам з поганим фінансовим становищем.Т

аким чином, ЦБР створив справжній арт-простір для малювання прекрасної рожевої статистики для банків, в яких частка NPL перетворилась на такий собі буфер, через який проходять кредити, які переоформлювали проблемні позичальники.

Тож відтепер офіційну статистику ЦБР по поганим кредитам росіян можна відправляти прямо у смітник.