ЦБР готовится к банковскому кризису

ЦБР проинформировал о собственной подготовке к банковскому кризису

На прошлой неделе ЦБР в порыве дискуссии с АСВ опубликовал информацию, что он активно готовится к банковскому кризису в России.

Чиновник ЦБР публично начал беспокоиться о том, что все последствия предыдущих банкротств банков финансировались: (А) за счет средств ЦБР; (в) за счет средств государственного бюджета, а сейчас эти оба источника по факту недоступны.

Еще бы, федеральный бюджет с дырой в 6 трлн за 4 месяца, а консолидированный с дыркой в 9-10 трлн рублей (Минфин РФ не может даже опубликовать данные по консолидированному бюджету России).

Что касается ЦБР, то там достаточно большие проблемы с балансом, и уже не до банкротств банков, здесь хотя бы взбалмошного перестраховщика СНПК спасти. Так что ЦБР и АСВ активно думают, где брать средства на спасение банков, а точнее – на спасение средств их вкладчиков. Пока они ничего умнее не придумали, кроме как увеличить размер отчисления самих банков в АСВ.

Так что можем констатировать факт: ЦБР не готов к банковскому кризису, но готовится.