Трамп ради остановки агрессии РФ смело и без оглядки сжигает свой имидж с рейтингом

На предстоящую встречу Трампа с "путиным" полезно взглянуть через аналогию двух встреч Рузвельта и Черчилля с кровавым диктатором Сталиным в Тегеране и в Ялте. Там оба жали руку Сталину и даже выпивали с ним. Таких встреч могло быть и больше, если бы Сталин не боялся летать самолётом.

Рузвельт и Черчилль знали про ГУЛАГ и Голодомор, а на пакт Молотова – Риббентропа было напечатано много карикатур. О том, как Гитлер со Сталины и словацким автократом архиепископом Тисо поделили Польшу, а затем СССР вторгся в Финляндию и в страны Балтии, а после него Третий Рейх – в Данию и Норвегию, тоже знали. Но пожимали руку не просто диктатору, а главному инициатору второй мировой войны. Если бы не согласие Сталина на раздел Польши, то Гитлер не рискнул бы напасть на неё и оказаться один на один с коалицией Великобритании, СССР и Франции, к которой примкнул бы Муссолини, чтобы отсоединить от Австрии южную часть Тироля. Муссолини вообще вступил в войну только в 1940 г., когда Гитлер вторгнулся во Францию, а до этого балансировал почти как лукашенко.

Это наиболее известные факты. Менее популярно то, что в августе 1938 г. Коминтерн, точнее Сталин, распустил компартии Польши, Западной Украины и Западной Беларуси как "вредительские". Позже, в 1956 г. их роспуск был назван необоснованным в совместном коммюнике КПСС и компартий Болгарии, Италии, Польши и Финляндии. Но в 1938 г. это был подарок Гитлеру и приглашение напасть на Польшу.

Сталин, распуская компартию Польши, демонстрировал ровно за год до пакта Молотова – Риббентропа, что не считает эту территорию своей сферой интересов и готов уступить её Гитлеру. Роспуск оформили юридически по всем канонам делопроизводства Коминтерна в тот момент, когда в Германии набирала обороты кампания о массовых убийствах немцев и изнасилованиях в Польше, тянувшаяся до начала войны. Гитлер и Геббельс показывали такие фото, в том числе с истязаниями и глумлениями над телами, и взывали к мировому сообществу.

Поляки были вынуждены оправдываться и соглашаться на проведение совместных расследований с немцами по каждому из случаев, а их число росло. В некоторых случаях виновниками оказывались экс-члены распущенной компартии с криминальным прошлым.

Возможно, Кароль Навроцкий как президент, внесёт ясность в вопрос, были такие операции делом рук только немецких спецслужб, или советские коллеги делились с ними кадрами. Заодно даст оценку фигуре Юзефа Пилсудского, на похороны которого в 1935 г. приезжал Гитлер с партайгеноссе. В истории Польши есть темы интересные, ничуть не меньше, чем польско-украинская война 1943 г. за Волынь, когда туда приблизился фронт и всё зашевелилось. Было от чего: никто не знал, где пройдёт новая граница между СССР и Польшей, но из формулы лорда Керзона все знали, по каким правилам её будут проводить. Поэтому поляки и украинцы стали её намечать, притом, что в Москве воспринимали и тех, и других как временное и вынужденное недоразумение.

Сейчас Гитлер на похоронах Пилсудского и участие Польши с Германией и Венгрией в расчленение Чехо-Словакии выглядят для многих поляков, вероятно, кощунством, но это факт. Такой же, как и выдача Польшей в 1938 г. Венгрии украинских бойцов из Закарпатья, которые первыми в Европе вместе с чехами оказали вооружённое сопротивление коалиции вокруг Гитлера.

До 1 сентября 1939 г. Польша тоже де-факто была членом коалиции с Гитлером, как и СССР, но выбыла из неё на два года раньше. СССР выбыл из этой коалиции точно тем же способом, что и Польша, – в результате немецкого нападения, а не из высокой морали или других причин. Так что, когда ещё живой путин называл Польшу виновницей войны, так как она не согласилась уступить Гитлеру "коридор" в Пруссию и Гданьск в обмен на часть Беларуси и совместный поход на Москву, то это зеркально применимо и к СССР.

Эти слова путина требуют одного важного уточнения – у СССР в 1939 г. была сама большая армия в мире и самое большое количество военной техники. То, что Сталин не очень эффективно ею распорядился, – это проблемы мифа об "эффективном менеджере", а не истории. Гитлер напал на СССР первым, чтобы предотвратить нападение Сталина, о чём и говорил минимум дважды – в своём обращении к немцам 22 июня 1941 г., а до этого в Мюнхене на встрече с ветеранами партии. Меньшая немецкая армия атаковала большую армию СССР, чтобы не стать её придатком.

Уважительный Гитлер на похоронах Пилсудского, антикоммунист Черчилль и демократ Рузвельт, жмущие руку Сталину, – факты, которые можно поставить в один ряд с встречей Трампа и "путина". К ним можно добавить Ленина, явившегося в июне 1918 г. во время первой мировой войны в посольство Германии в Москве, чтобы выразить соболезнование в связи с убийством двумя чекистом Бюмкиным и Андреевым её посла. Ленин дал немцам деньги на похороны и попросил у них шляпу и трость покойного в знак уважения к нему и к Германии.

Трамп, ультимативно потребовавший встречи с "путиным", почти такой же заложник у Рузвельта и обстоятельств, каким был Черчилль, у которого США вытянули все деньги в обмен на оружие. Именно Рузвельт сделал своими рукопожатиями из Сталина "хорошего" парня, друга США и главного победителя Гитлера.

Украинцам и американцам, в том числе Трампу, до сих пор приходится расхлёбывать эту "кашу" великого "демократа" Рузвельта, который в 1940 г. пошёл на выборы в третий раз в нарушение неписанного правила с давностью более 150 лет. До нападения на Пёрл-Харбор было два года и США не были в состоянии войны ни с кем. Но именно войной и принято оправдывать поступок Рузвельта. Притом, что Рузвельт и его оппонент Уэнделл Уилки одинаково позиционировали себя как противников вступления США в войну. Уилки в молодости был членом Демпартии и после проигрыша вошёл в команду Рузвельта, где стал его спецпосланником в разные страны. В том числе в СССР в 1942 г., где встречался со Сталиным и льстил ему. Вернувшись в США, всячески нахваливал СССР.

Теперь Трамп отдувается за них, за Обаму, за Байдена и за свой первый срок, когда он больше концентрировался на стене с Мексикой, чем на рве с крокодилами на границе РФ с Украиной. Тогда Трамп не рисковал выходить за рамки, очерченные ему истеблишментом и Госдепом, но сейчас импровизирует на полную.

Абсолютно очевидно, что даже приостановка российской агрессии против Украины на месяц или два – эта та "обедня", которую Трамп готов отстоять на Аляске и пройти на ней через протокольное рукопожатие с "путиным". Трамп, в отличие от "демократа" Рузвельта, не планирует и не может по закону 1951 г. идти на третий срок. Поэтому ради достижения цели – остановки агрессии РФ, смело и без оглядки сжигает свой имидж с рейтингом.