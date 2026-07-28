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Трамп поражен тем, что Украина переносит боевые действия вглубь российской территории

Леонид Невзлин

Трамп поражен тем, что Украина переносит боевые действия вглубь российской территории
Трамп поражен тем, что Украина переносит боевые действия вглубь российской территории

Появляется все больше свидетельств того, что администрация США изменила свое мнение о положении и возможностях Украины. Более года Дональд Трамп в частных разговорах с советниками настаивал, что Украина проигрывает. Но в последние недели президент стал значительно более оптимистично оценивать Украину и Владимира Зеленского.

Трамп впечатлен стойкостью украинского лидера и тем, что Украина переносит боевые действия вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, Трамп высоко оценил украинскую индустрию беспилотников – особенно ее способность противостоять тем же дронам, с которыми американские военные сталкиваются в ходе войны с Ираном.

Издание отдельно отметило украинский удар по судам, перевозившим оружие между Ираном и Россией через Каспийское море. По мнению WSJ, Украина "продемонстрировала новую способность наносить удары по критически важной линии снабжения, связывающей Тегеран с одним из его важнейших военных партнеров". Этот шаг, отмечает издание, "может ещё больше укрепить уважение Трампа к боевым возможностям Украины".

И дело не только в уважении. Киев сейчас может выступить деятельным военным союзником США. Там, где американцам по тем или иным причинам может быть не с руки наносить удары, теперь есть украинские возможности. И, в отличие от тех же стран НАТО, Украина совершенно не боится их применять.

Сегодня вечером украинский президент встретится с Трампом. Перед этим запланирована встреча Зеленского и Нетаниягу. Было бы очень хорошо, если бы эти переговоры стали прорывом в отношениях между США, Израилем и Украиной.

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