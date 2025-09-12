Українська
Игорь Эйдман

Трамп понял, что ему не удастся без большого скандала отменить антироссийские санкции и стал фактически обесценивать их через ослабление санкций против Беларуси. Освобождение группы политзаключённых — лишь удобный повод. У Луки политзаключённых хватит на десятки таких "освобождений", а потом он ещё новых наберёт. Трампу эти политзаключённые даром не нужны, но он может таким образом продать ослабление санкций американскому обществу.

Постепенная санкционная "амнистия" Беларуси де-факто приведёт к отмене санкций против России, частью которой она, по сути, давно стала.

Вспыхнувшая любовь Трампа к Луке — сублимация его любви к Путину, который игнорирует просьбы Трампа о перемирии, без которого американский истеблишмент не позволяет двум любящим сердцам соединиться.

Боюсь, правда, что любовь Трампа небескорыстна. Не тот он человек, чтобы делать что-то без собственной выгоды. Путин не пошёл на заморозку войны и не смог таким образом помочь Трампу найти повод для отмены санкций. Тогда они запустили "план Б" — отмену санкций де-факто через Беларусь. За это российские олигархи могли щедро заплатить алчной трамповской семейке. Как? Например, анонимно покупая её токены, мем-койны и т. п., с продажи которых семья Трампа заработала уже как минимум сотни миллионов долларов с начала года.

