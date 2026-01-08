Трамп меняет тактику по отношению к Путину: быстрого мира не будет

К сожалению, игра США не о скором окончании войны, а прежде всего об американских выборах в ноябре. Несмотря на все, у Трампа недостаточно козырей, чтобы принудить Путина к быстрому миру. Хотя изменение вектора его действий, безусловно, выгодно нам

1. Трамп очень демонстративно приказал задержать два судна напрямую связанных именно с Россией. Другими словами, он поднял градус, понимая, что Путин никак не ответит. И Путин промолчал.

2. Похоже, кто-то в Белом доме сумел объяснить Трампу несколько вещей. Во-первых, Путин водит его за нос. Во-вторых, продолжение такой политики приведет исключительно к падению рейтингов. И наконец, Трамп принял решение, что нужно начать реально давить на Путина. И здесь он имеет ситуацию он-он. Путин испугается – Трамп – автор мира в Европе. Путин не пойдет на уступки – Трамп делает все возможное против российского автократа.

3. Но мы имеем с Трампом и все происходящее во многом связано с куражом от Венесуэлы.

4. Как бы то ни было, на этом этапе, по отношению к России, Трамп перешел от пряника к кнуту. Но это также говорит, что скорый мир почти невозможен. Путин сейчас спрячется и начнет ждать. В таких случаях он всегда прячется и ждет. Несмотря на то, что часть элит хотела бы ускорить мирный процесс.

5. Есть ли у Трампа козыри, которые позволят быстро заставить Путина? Практически нет. Поэтому наиболее вероятный сценарий: после определенного давления, Трамп предложит Путину через несколько месяцев (недель?) вернуться к мирному плану. Каков будет ответ Путина, будет зависеть от уровня давления с одной стороны и уровня предложений с другой. Но территориальные претензии и снятие санкций никто не отменит.

И в заключение: Трамп демонстративно не трогает китайские суда. Он сейчас будет давить на Россию, Индию и, возможно, Бразилию. С Китаем все гораздо сложнее. Логика Белого дома состоит в том, чтобы начать переговоры по существу с Пекином тогда, когда против редкоземельного козыря в руках Си Трамп имел нефтяной и логистический козырь. До апреля (предположительная встреча лидеров Китая и США, мы, возможно, увидим еще несколько сюрпризов).