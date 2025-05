Топ-14 курортов Marriott 'все включено': Крутые локации для веселых приключений и исполнения желаний

Один из известных гостиничных брендов, который путешественники ассоциируют с потрясающей роскошью, дизайнерскими интерьерами и персонализированным сервисом, это Marriott Hotels. Он располагает огромной сетью отелей и курортов в 59 странах. Бренд предлагает гостям сервис "все включено" с роскошными бассейнами, аппетитными блюдами и широким перечнем развлечений на любой вкус. Особенно популярен среди деловых путешественников, пар и влюбленных. Важное преимущество курортов Marriott "все включено" – накопление бонусных баллов, позволяющих получать выгодные скидки на услуги в будущем.

Le Meridien Ile Maurice, Маврикий

Популярный курорт Marriott "все включено" Le Meridien Ile Maurice – это райская зона с 260 номерами, оформленными с изысканным дизайнерским вкусом. Здесь, на берегу Индийского океана, можно ощутить все прелести экзотического отпуска.

Le Meridien Ile Maurice дарит гостям много кулинарных наслаждений. Источник: Freepik

Номера отеля оснащены балконами, с которыми можно любоваться тропической лестницей и закатом. Для уединенного отдыха взрослых обустроена комфортная зона под названием Nirvana. Фишка отеля – широкий выбор активностей для насыщенного досуга: от виндсерфинга и катания на лодках с прозрачным дном до каякинга и снорклинга. Гости Le Meridien Ile Maurice наслаждаются отдыхом в сауне и парной, бирюзовых водах бассейна и джакузи.

Sanctuary Cap Cana, курорт "все включено" для взрослых, Доминиканская Республика

Одним из самых ярких представителей курортов Marriott "все включено" является Sanctuary Cap Cana, расположенный в Кап-Кане, Доминиканская Республика. Здесь отдыхающим предлагают премиум-люксы:

шикарные люксы в колониальном стиле;

хорошо оборудованные номера в таинственных замках;

виллы с VIP-удобствами.

Если вы мечтаете удивить любимого человека и подарить море эмоций, забронируйте крутой люкс Castle Island с двумя просторными спальнями, тремя внутренними бассейнами и частным доступом к пляжу. На территории отеля равномерно расположены 5 ресторанов, а также бары и лаундж-зоны с аппетитными коктейлями и закусками. Насытившись роскошью люксов, нырните в прохладные воды бассейна или отправляйтесь в гольф-клуб Punta Espada. Путешественникам доступен спа-центр Sanctuary Spa и бесплатное использование оборудования для немоторных водных видов спорта. Если этого мало, сыграйте в теннис или пляжный волейбол, покатайтесь на лодке или порыбальте.

Al Maha, Luxury Collection Resort and Spa, Дубай

Роскошный оазис среди дубайской пустыни – великолепный курорт Marriott "все включено" с экзотическим названием Al Maha. Он предлагает завораживающие виды бескрайних долин и величественных гор Хаджар. До шумных улиц Дубая всего 45 минут езды.

Отель предлагает 42 королевских виллы с оригинальным дизайном интерьера и эффектными восточными акцентами. Здесь путешественники могут наслаждаться не только элитными удобствами номеров, но и шикарной развлекательной программой. Система "все включено" предполагает участие в пустынных развлечениях и великолепных блюдах с большим количеством вкусных блюд и напитков. На курорте Al Maha выбирайте любимые активности для впечатляющего досуга:

катание на верблюдах и лошадях;

соколиная охота;

сафари в пустыне;

стрельба из лука.

Но это еще не всё. Отель предлагает прекрасные бассейны и спа-центр с эффективными приложениями для омоложения гостей. Посетите аравийский остров счастья, чтобы пополнить жизненные силы и энергию.

Delta Hotels by Marriott Riviera Nayarit, курорт "все включено", Мексика

Шикарные курорты Marriott "все включено" разбросаны по всему миру, и на этот раз посетим Мексику. Горная местность Сьерра-Мадре украшена гостиницей Delta Riviera Nayarit. Это одна из лучших гостиниц со многими приятными бонусами для гостей. Пляжный клуб Tonati расположен в нескольких минутах езды, а фирменные коктейли и пиво "льются рекой".

Спа-центр Tzicuri приглашает сбросить бремя ежедневного стресса и обрести желаемую гармонию благодаря терапевтическим и косметическим процедурам для лица и тела. Комплекс Aqua Jungle Experience приглашает гостей в мир отличных водных развлечений, дизайн которого напоминает пещеры Толантонго в штате Идальго. Здесь есть грандиозная композиция из "ленивой реки", увлекательных водных горок, пяти джакузи и уютной детской площадки. Delta Riviera Nayarit идеально подходит для влюбленных, пар и самостоятельных путешественников.

The House by Elegant Hotels, Сент-Джеймс, Барбадос

Если вы ищете комфортное "гнездышко" только для взрослых, обратите внимание на The House by Elegant Hotels, популярный курорт Marriott "все включено". Он расположен в Сент-Джеймсе на Барбадосе с очаровательными пейзажами у голубого моря.

Гости с любовью размещаются в уютных номерах с магическими видами на пышный сад и серебристое Карибское море. Путешественников балуют романтическими завтраками с шампанским, расслабляющими массажами и традиционными церемониями послеобеденного чаепития с большим количеством деликатесов на любой вкус. По желанию, гостиница предлагает занятия йогой и фитнесом с персональным инструктором.

The House by Elegant Hotels предлагает романтические завтраки с аппетитной едой и напитками. Источник: Freepik

The House by Elegant Hotels часто выбирают молодожены для романтических отпусков вдвоем. Здесь можно поиграть в гольф и насладиться велнес-процедурами в пляжном доме. Пакеты "все включено" включают в себя роскошное меню с богатым разнообразием кулинарных шедевров и неограниченный доступ к водным видам спорта. The House by Elegant Hotels – отличный вариант отпуска с акцентом на персонализированное обслуживание гостей.

Solaz, Luxury Collection Resort, Лос-Кабос

В топовые курорты Marriott "все включено" входит Solaz, благородно раскинувшийся в Лос-Кабосе. Он приглашает гостей насладиться роскошью просторных номеров, оформленных в красочном мексиканском стиле.

Это уникальная локация с оригинальной архитектурой и удивительной энергией. Атмосферу королевского отдыха гармонично поддерживают рестораны с изысканной кухней, гидромассажные ванны и спа-центры с тонизирующими процедурами. Для душевных посиделок обустроены зоны с кострами на просторных террасах. О юных туристах также позаботились, создав детский клуб с крутыми играми и развлечениями.

После сытного завтрака пора заняться одной из любимых активностей на курорте Solaz : катанием на лодках и каяках, наблюдая за забавными китами, снорклингом или ездой по бездорожью дикими пейзажами. Если вы настоящий фанат рыбалки, отправляйтесь на увлекательную "охоту" за морскими трофеями. Курорт регулярно проводит шикарные кулинарные мастер-классы, где гости готовят собственные шедевры под руководством талантливых экспертов.

Treasure Beach by Elegant Hotels, Барбадос

Еще один фаворит среди любителей роскоши – Treasure Beach by Elegant Hotels на Барбадосе. Эта жемчужина Marriott "все включено" насчитывает 35 номеров с уютными спальнями, балконами и эффектными стенами из кораллового камня. Отель предлагает сказочные виды на сад, бирюзовый бассейн и бескрайний океан. Наполните отпуск свежими впечатлениями посетив творческие выставки картин в художественных галереях и осматривая интересные экспонаты в музеях. Не упустите тур Treasure Art Crawl для ярких туристических открытий.

Путешественников на Treasure Beach всегда развлекает насыщенная программа отдыха. Здесь есть занятия по миксологии и кулинарии с эксклюзивными дегустациями вин. Курорт предлагает множество водных видов спорта, в том числе яхтинг и подводное плавание.

Hideaway в Royalton Saint Lucia, Сент-Люсия

Поклонникам безупречной роскоши непременно понравится курорт Marriott "все включено" Hideaway в Royalton Saint Lucia. Эта эффектная жемчужина Autograph Collection предназначена только для взрослых. Курорт расположен в магической локации, обрамленной зеленью частной бухты.

Путешественникам предлагают 290 номеров с элитными интерьерами и тщательно подобранным декором. В отеле есть гидромассажные ванны и хорошо оборудованные гостиные зоны. Некоторые люксы имеют индивидуальный доступ к частным гостиным. Гости выбирают досуг по своему вкусу: отдыхают на пляже с белым песком, занимаются водными видами спорта или посещают спа-центр. Поблизости находится гольф-клуб с 18 лунками.

Hideaway at Royalton Saint Lucia предлагает 9 ресторанов с американской, итальянской, восточной и мексиканской кухней. Королевские меню с большим количеством авторских напитков и деликатесов точно не разочаруют и подарят море кулинарных удовольствий.

Royalton Antigua, Антигуа

Еще одна "жемчужина" в списке лучших курортов Marriott "все включено" – Royalton Antigua. Оказавшись на живописных берегах залива Дип-Бей на Антигуа, путешественники начинают понимать, что такое настоящий пятизвездочный отпуск.

Для размещения на курорте туристы выбирают роскошные люксы или бунгало с прямым доступом к водным развлечениям. Здесь можно наслаждаться катанием на лодках, подводным плаванием и виндсерфингом. Royalton Antigua умеет удивлять: здесь есть два бирюзовых бассейна, а также комфортные зоны для тенниса и пляжного волейбола. Гостям предлагают уникальные мастер-классы по танцам и кулинарии.

В 8 ресторанах умелые повара готовят отличные блюда местной и международной кухни. По желанию гости могут организовать романтический ужин, заказав ароматные деликатесы и напитки прямо в номер.

Grand Lido Negril, Ямайка

Первоклассные услуги только для взрослых организованы на курорте Grand Lido Negril Au Naturel, известном курорте Marriott "все включено". Путешествуя сюда, имейте в виду, что это зона комфорта для нудистов, и на пляже и в бассейне отеля принято плавать обнаженным.

Grand Lido Negril Au Naturel приглашает гостей разместиться в просторных и стильных люксах с частными балконами или террасами и гидромассажными ваннами с тропическим душем. В каждом номере есть минибар с охлажденными напитками и аппетитными закусками. По желанию гости могут заселиться в удобный номер с легким доступом в бассейн или пентхаус с открытым джакузи. Курорт приглашает оценить роскошную кухню 12 ресторанов и отдохнуть в 9 барах с приветливой атмосферой и богатым ассортиментом напитков и десертов. Важное преимущество Grand Lido Negril Au Naturel – круглосуточное обслуживание дворецким и близость к Royalton Negril и Hideaway at Royalton Negril.

The Westin Reserva Conchal, гольф-курорт и спа "все включено", Коста-Рика

Если вам нравится посетить высоко оцененный курорт Marriott "все включено", бронируйте номера в The Westin Reserva Conchal, который нашел "убежище" в солнечной Коста-Рике. Здесь гости могут наслаждаться идеальным пляжным отпуском с моторными и немоторными видами спорта и развлекательными мероприятиями.

406 номеров отеля безупречны, с дизайнерской мебелью и дорогой отделкой, а благодаря мечтательной атмосфере ничто не будет отвлекать вас от экзотического релакса. Отель предлагает нырнуть в бирюзовые воды бассейна в форме лагуны и посетить фитнес-центр с функциональными тренажерами. Кухня в The Westin Reserva Conchal божественная, с большим количеством вкусных деликатесов из свежих овощей и морепродуктов. На гольф-поле, где часто проводят чемпионаты, можно практиковать точные удары по мячу, постоянно оттачивая спортивное мастерство.

W Maldives, один из топовых курортов Marriott "все включено"

Теперь заглянем к еще одному королевскому курорту Marriott "все включено" с оригинальным названием W Maldives. Этот райский оазис приютился в живописной локации с молочно-белыми пляжами и бирюзовыми лагунами.

Для приятного отдыха путешественники могут выбрать одну из 77 вилл с индивидуальными бассейнами и просторными террасами. Есть гостиная с прозрачным полом и большими телевизорами с плоским экраном и звуковыми системами Bose.

W Maldives – райская мечта с бассейном и спа-центром. Источник: Freepik

6 ресторанов курорта предлагают гостям "нырнуть" в мир гастрономических сладостей с аппетитными салатами, десертами и закусками. Спа-центр Overwater Away Spa – настоящая "казна" расслабляющих и тонизирующих процедур для лица и тела. Здесь можно ощутить множество граней блаженства и гармонии.

Не думайте, что отпуск в W Maldives сводится только к скучному отдыху на пляже. Когда путешественники хотят безумных эмоций с драйвом и адреналином, они отправляются кататься на водных лыжах, заниматься виндсерфингом и парасейлингом.

Regis Bermuda Resort, Сент-Джордж

Топовые курорты Marriott "все включено" выполняют все желания путешественников по роскошному размещению, изысканной кухне и насыщенной развлекательной программе. Regis Bermuda Resort, служащий ярким "украшением" Бермуд, еще раз доказывает это утверждение.

Курорт раскинулся на бархатном пляже Сент-Кэтрин, который нежно "шепчет" ласковыми волнами океана о любви, целебной тишине и покое. На фоне многочисленных заслуг курорта сразу выделяются:

два голубых бассейна;

детский клуб с веселыми и образовательными активностями;

ресторан с великолепной кухней, работающий круглосуточно. Спа-центр Iridium Spa предлагает омолаживающие массажи и королевские процедуры для лица и тела с использованием натуральных и ценных ингредиентов.

Royalton St. Lucia, Сент-Люсия

Курорты бывают разными, и если вас интересует экзотическая локация для семейного отдыха, предлагаем выбрать отличный курорт Marriott "все включено" Royalton St. Lucia. Стильные и светлые номера имеют все, что ассоциируется с роскошью: от кроватей king-size с брендированным бельем до тропического душа в ванных комнатах.

Балконы и террасы с магическими видами на океан наполняют номера воздушной атмосферой с "аккордами" вожделенной безмятежности. Здесь, на голубом побережье, можно ощутить настоящий вкус жизни с его тонкими нюансами. Юные путешественники никогда не скучают, ведь в Royalton St. Lucia есть комфортные игровые площадки и детский парк с веселыми активностями для детей. Для подростков создан Hangout Teens Club с увлекательными мастер-классами и тематическими мероприятиями.

Аппетитный ужин с бокалом ароматного вина можно найти в 8 ресторанах курорта, а в одном из 7 баров по желанию можно устроить дегустацию изысканных коктейлей и десертов. Курорт предлагает множество развлечений для детей и взрослых, приглашая их нежиться на мягком песке пляжа, плавать в бассейне, тренироваться в фитнес-центре или играть в теннис на ухоженном корте. Добавьте к этому яркую ночную жизнь с зажигательными вечеринками с клубной музыкой и диджеями – и "картина" вашего идеального отпуска завершена.

Мы рады провести вас в тур по лучшим курортам Marriott "все включено". Здесь отдыхающие чувствуют себя как королевские особы благодаря тщательно продуманному сервису и широкой развлекательной программе. Выберите сказочный курорт на Мальдивах, Ямайке, Мексике или в Доминиканской Республике и отправляйтесь в путь. Пусть ваш отпуск у океана осуществит вашу заветную мечту!