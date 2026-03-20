США снимают санкции с Белоруссии: чего ждать Украине?

После того, как Москва и, возможно, Пекин не пустили Лукашенко на саммит мира, казалось, что отношения США-Беларусь должны ухудшиться. Но ничего не изменилось. И американцы снимают санкции с Белоруссии.

• 1 •

Уже сейчас можно точно говорить: главная цель США – калийные удобрения. Они являются ключом к потеплению отношений с Беларусью. Все остальное вторично. Дело в том, что Белоруссия до 2022 года входила в топ-3 экспортеров калия (первые Канада, далее поровну Россия и Белоруссия). США. С 2022 года США стали зависимыми (80%) от более дорогого импорта из Канады.

• 2 •

Цель США номер 1 не только открыть импорт белорусского калия, но и войти в разработку калийных месторождений и производства на территории Беларуси. И это основная игра американской дипломатии.

• 3 •

Лукашенко заинтересован в этом, но пока он критически зависим от Москвы и Пекина, которые явно будут против этого сценария. Ведь этот сценарий на втором этапе будет предусматривать увеличение политического влияния в республике. Особенно на фоне разговоров о транзите власти.

• 4 •

Сейчас стоит следить за тем, начнется ли американское давление на Литву и Польшу по поводу открытия транзита калия. Без этого снятие санкций с Белорусского калия не имеет значения.

Проще говоря, США пока показывают Лукашенко морковку. Дальше начнется более серьезная игра по допуску американцев к разработке калия.

• 5 •

Мы в этой игре только статисты. Важно осознавать эту роль и ждать подходящего момента, чтобы получить другое амплуа.