Россию пригласили в совет мира Трампа. Почему это еще не повод для паники

Пока очень рано делать выводы, потому что события развиваются в космической скорости. Сейчас можно выделить лишь несколько промежуточных факторов, которые, похоже, будут играть важную роль в дальнейшем ходе событий.

Что сейчас делает Трамп?

1. Пытается просто собрать бабло: дквелоперский ароект "Сектор Газа" нуждается в деньгах. И за него должны платить другие, не США.

2. Трамп пытается показать, что он может отрывать от Китая его сателлитов (совершенно утопическая история, но Трампу хочется в это верить);

3. Трамп считает, что эта история вообще не налагает на него обязательства. Здесь он дружит, а там не дружит. Это, между прочим, подтверждает утопичность предыдущего пункта. Но также объясняет нынешнюю логику Трампа в российско-украинской войне (здесь он арестовывает суда теневого флота, а здесь приглашает в Совет мира).

4. Трамп живет с идеей развала ЕС, который только он (Трамп) должен доить. И это еще один элемент развала ЕС, как единственного в мире образования, пропагандирующего демократические ценности. Ну а ценности, с точки зрения Трампа, являются ненужными атавизмами. Совет мира плюс Гренландия и плюс угрозы России напасть на Балтийские страны и, возможно, захватить Шпицберген – все это создает идеальный шторм в ЕС.

5. Сейчас многие говорят о том, что Совет мира может стать альтернативой ООН. Но здесь стоит заметить другое: если этот совет заработает, он точно окончательно похоронит ВТО, которая так нужна Китаю и против которой так активно выступает Трамп.

Еще раз повторюсь – события развиваются слишком быстро, чтобы сейчас давать какие-то предварительные итоги. Все надеются на то, что в Давосе удастся остановить Трампа хоть на время. Если не удастся, что с этим делать пока не понимает никто. И это главный вызов для нас, потому что тогда мы начнем терять наш главный козырь - поддержку ЕС.