Россия снова пугает ядерным ударом, которого не будет

Заявление службы внешней разведки о передаче Украине ядерного оружия по Британии и Франции, безусловно, идиотизм.

Но в этот идиотизм прогнозируемо включился Медведев и пригрозил ядерным ударом. По законам жанра, завтра послезавтра можем ожидать и какой-то реакции от Пескова, а может и самого Путина.

Прежде всего, надо сказать, что никакого ядерного удара не будет. Но давайте поймем, почему это запущено?