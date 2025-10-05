Россия нанесла самый мощный удар по Львову с начала войны

Конечно, удары наносили и в других регионах: в Запорожье, Черкасской, Винницкой, Ивано-Франковской. Однако на Львов и Львовщину, казалось, летело фактически все, что есть в арсенале российских вооруженных сил - и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и Shahed-дроны. В течение нескольких часов во Львове и его окрестностях были слышны взрывы.

Последствия атаки поражают жителей и гостей: остатки ракет фактически на улицах, пожары на многих объектах, куда попали ракеты или дроны. Речь идет преимущественно о гражданских объектах, не имеющих отношения к военно-промышленному комплексу — удары, очевидно, преследовали цель запугать украинцев и разрушить экономику.

Гибель людей — самое ужасное последствие таких ударов. В Лапаевке рядом со Львовом погибла целая семья. О человеческих жертвах сообщается также в Запорожской области. Это новое измерение воздушного террора: один населенный пункт испытывает концентрированный удар, а другие регионы атакуют, чтобы создать впечатление непрерывной угрозы и отсутствия безопасного места в Украине.

Львов уже не впервые испытывает такие ужасные удары. Я помню немало прилетов, но не могу припомнить другую массированную атаку, когда практически весь город часами находился в укрытиях под постоянным аккомпанементом взрывов.

Почему россияне атакуют именно сейчас и именно так по Львову, кажется, очевидно. Это не только поиск слабых мест в военной инфраструктуре или попытки уничтожить энергетику, хотя такие атаки имели место, в частности в Ивано-Франковской области. Это, прежде всего, демонстрация: никаких безопасных мест нет не только в Украине, но и в Европе. Массированные удары по западным регионам посылают сигнал соседям Украины — мы рядом и можем атаковать вас.

То, что раньше казалось политической фантастикой, становится реальностью: вместе с сообщениями об ударах по украинским регионам мы узнаем о появлении таких дронов в воздушном пространстве НАТО и ЕС. Это свидетельствует об осознанной и серьезной кампании массового устрашения, цель которой — лишить украинцев веры в безопасное место на своей территории.

Многие считают западные регионы более безопасными, чем юг и восток, подвергающиеся атакам не только баллистическими ракетами или дронами, но и КАБами — с варварской жестокостью. Однако и мероприятие Украины может оказаться под серьезными ударами. С усовершенствованием технологий беспилотных летательных аппаратов сотни дронов способны долетать до западных границ Украины и пролетать их, пытаясь запугать и Европу.

Также важно понимать: Россия не собирается соглашаться ни на какие предложения о прекращении огня — ее цель, как и в начале этой масштабной войны, остается капитуляцией Украины. Каждый такой удар должен заставить украинцев задуматься о капитуляции на российских условиях. Разрушение городов и гибель гражданских – это террор, а не война в классическом понимании; для Путина это, похоже, основная задача.

Противостоять этому можно только совместными усилиями: созданием на украинской территории зон безопасности с участием сил стран-членов НАТО (если они заботятся о своей безопасности), увеличением поставок средств противовоздушной обороны для защиты всех регионов и поиском новых путей противодействия дронам и ракетам. Если враг усовершенствует средства нападения, нам нужно совершенствовать средства обороны.