Росія завдала найпотужнішого удару по Львову від початку війни

Звісно, удари завдавали й в інших регіонах: на Запоріжжі, Черкащині, Вінниччині, Івано-Франківщині. Однак на Львів і Львівщину, здавалося, летіло фактично все, що є в арсеналі російських збройних сил — і "Кинджали", й крилаті ракети, й Shahed-дрони. Протягом кількох годин у Львові та його околицях було чутно вибухи.

Наслідки атаки вражають мешканців та гостей міста: залишки ракет фактично на вулицях, пожежі на багатьох об’єктах, куди потрапили ракети або дрони. Йдеться переважно про цивільні об’єкти, що не мають стосунку до військово-промислового комплексу — удари, очевидно, мали на меті залякати українців і зруйнувати економіку.

Загибель людей — найжахливіший наслідок таких ударів. У Лапаївці поруч зі Львовом загинула ціла сім’я. Про людські жертви повідомляють також у Запорізькій області. Це новий вимір повітряного терору: один населений пункт зазнає концентрованого удару, а інші регіони атакують, щоб створити враження безперервної загрози і відсутності безпечного місця в Україні.

Львів уже не вперше зазнає таких жахливих ударів. Я пам’ятаю чимало прильотів, але не можу пригадати іншу масовану атаку, коли практично все місто годинами перебувало в укриттях під постійним акомпанементом вибухів.

Чому росіяни атакують саме зараз і саме так по Львову —, здається, очевидно. Це не лише пошук слабких місць у військовій інфраструктурі чи спроби знищити енергетику, хоча й такі атаки мали місце, зокрема в Івано-Франківській області. Це передусім демонстрація: жодних безпечних місць немає не лише в Україні, а й в Європі. Масовані удари по західних регіонах посилають сигнал сусідам України — ми поруч і можемо атакувати й вас.

Те, що раніше здавалось політичною фантастикою, стає реальністю: разом із повідомленнями про удари по українських регіонах ми дізнаємося про появу таких дронів у повітряному просторі країн НАТО й ЄС. Це свідчить про усвідомлену й серйозну кампанію масового залякування, мета якої — позбавити українців віри в безпечне місце на своїй території.

Багато хто вважає західні регіони більш безпечними, ніж південь і схід, які зазнають атак не лише балістичними ракетами чи дронами, але й КАБами — з варварською жорстокістю. Проте і захід України може опинитися під серйозними ударами. Із вдосконаленням технологій безпілотних літальних апаратів сотні дронів здатні долітати до західних кордонів України й пролітати їх, намагаючись залякати й Європу.

Також важливо розуміти: Росія не збирається погоджуватися на жодні пропозиції про припинення вогню — її мета, як і на початку цієї масштабної війни, залишається капітуляція України. Кожен такий удар має на меті змусити українців замислитися про капітуляцію на російських умовах. Руйнування міст і загибель цивільних — це терор, а не війна в класичному розумінні; для Путіна це, схоже, основне завдання.

Протистояти цьому можна лише спільними зусиллями: створенням на українській території безпекових зон за участі сил країн-членів НАТО (якщо вони дбають про свою безпеку), збільшенням постачання засобів протиповітряної оборони для захисту всіх регіонів і пошуками нових шляхів протидії дронам і ракетам. Якщо ворог вдосконалює засоби нападу, нам потрібно вдосконалювати засоби оборони.