РФ увеличивает финансирование пропаганды: чего ждать Украине

Смена приоритетов. Конечно, не все меняется мгновенно (как по команде "поворот все вдруг на флот"), но тенденции характерны. В 2026 году Кремль планирует снизить расходы на оборону. Не критично, но все же. Более того, ожидается сокращение и социальные выплаты военным. Согласно проекту бюджета, в 2026 году Россия планирует направить на сектор обороны около 17 трлн рублей (183 млрд долларов). В 2026 году Россия планирует сократить "военные" расходы на 200 млрд рублей ($2,4 млрд) по сравнению с 2025 годом.

Нет, высвободившиеся средства пойдут не на социальную сферу, образование и другую медицину с дорогами. Пенсии не будут повышать, дотации отраслям в кризисе не выделят. Я бы даже сказал, что по большому счету финансирование военных расходов не снизится. Просто в приоритете будут другие формы боевых действий. В 2026 г. Кремль значительно увеличит финансирование государственной телевизионной пропаганды. В 2026 году правительство РФ планирует потратить на государственные телеканалы 106,4 млрд. рублей ($1,28 млрд.), что в полтора раза больше, чем в 2025 году (69,1 млрд.).

Можно сколько угодно смеяться над их отсталостью и глупостью. Сам этим занимаюсь с удовольствием. Но он вынужден признать – важность пропаганды в Кремле понимали всегда. Гораздо лучше, чем у нас. Достаточно и профессионалов, и денег. Откройте тикток для примера. Я в шоке от количества роликов против ТЦК и инструкций по нелегальному пересечению границы в горах. Там просто индустрия. Плюс они неплохо играют на наших внутренних политических спорах. У России монолит, а у нас нет – вот и используют. Да, эта пропаганда будет работать не внутри страны – она будет работать на нашу аудиторию и на европейскую.

А что мы можем противопоставить? Телемарафон, небольшая компания снобов, ругающих телемарафон, Стратком и все. Все военные коммуникации заточены исключительно под описание боевых действий и процент профессионалов там не так уж велик. Да, спецслужбы поддерживают отношения с популярными авторами и работают через эти каналы. Вот у последних все выстроено как раз на высоком уровне, но масштабы... Масштабы отнюдь не для решения государственных задач. Разного рода коучи со "стандартами BBC" сразу "в пехоту" – в пропаганде только навредят.

Понятно, что денег на все не хватит. Но кадровый резерв хороших медийщиков и политтехнологов в Украине есть. Либо мы работаем уже сейчас, либо в 2026 году догоняем и только отбиваемся от информационных ударов. Если государство не потянет или будет тормозить – снова работа для добровольцев и волонтеров.