Ракета ''Буревестник'' действительно не имеет аналогов в мире

Уже несколько раз вынужден был комментировать Бункерного по поводу "удачных испытаний ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета". И еще придется. Раз есть такое "буревестное" любопытство, то прокомментирую и у себя на ФБ.

Должен признать, что здесь путин прав: эта ракета действительно не имеет аналогов в мире и даже за его пределами. Ибо ни ее старт, ни ее полет не способен зафиксировать ни одно устройство планеты Земля. Хотя на старте она вроде бы имеет длину 12 м, в полете 9 м, диаметр более 1 м. Для сравнения: "Калибр" значительно меньше, но радары его прекрасно видят. И радиоактивного следа того крылатого Чернобыля тоже ни один спутник-шпион не зафиксировал.

Если бы засекли, то шума было бы больше, чем от появления уэлсовских марсиан. Ибо они человечнее путиноидов.

Макабричный "Буревестник" является настоящим символом российского военно-экономического могущества и происходит напрямую от "победоносного, как деды", суслика, которого никто не видит, а он есть. Ракета-привод, ракета-симулякр, ракета-катастрофа, которую можно придумать, мечтать, только сидя на волшебном чемодане.

Пожалуй, сразу по команде "Пуск" невероятный "Буревестник" перемещается куда-то в другое пространство и там носится годами в отрицательном времени вне человеческих возможностей сознания. А потом путин как встанет во весь свой богатырский рост да еще и кокошника сверху добавит, как гаркнет неотказную команду "По сучему велению, по моему желанию!", тут "Буревестник" и появится. И весь мир сразу на колени упадет, ну конечно, кроме Лукашенко. Потому что тот заранее по-пластунски отползать начнет...

Понятно, что чекист-людоед врет, как дышит. Но раньше он хотя бы лгал по реальному поводу. Например, говорил о полностью уничтоженный "Орешником" Южмаш в Днепре. Да там запуск ракеты реально был, и до города она долетела, хотя никуда ее головные части не попали. А сейчас пути лжет уже о том, чего не происходило вообще. А другой военный преступник герасимов вынужден подыгрывать кремлевскому фюрерку в отвратительном скетче "Упугаем лохов ядеркой!".

Если приходится прибегать к самодеятельному театру престарелых маразматиков, то дела у Кремля совсем не так победны, как оттуда втирают Д. Трампу. И тот уже начинает верить через раз.