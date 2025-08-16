Путин выиграл время: изменит ли Трамп к нему свое отношение

Краткие итоги по результатам 5-часового саммита букв США и России.

Путин выиграл время, отсрочку санкций и получил еще большую порцию международной легитимности.

Трамп попробовал. Надеюсь, убедился, что даже экономические "бонусы" для его визави ничего не значат, потому что у того в голове - империя, Ялта-2, геополитика и мания величия.

Изменит ли свое отношение к Путину Трамп? А вот это уже – к психологам. Потому что первые кадры выглядели так, будто подросток-мальчишка очень стремился к близости, а "прожженная" хвойда хоть и уселась на заднее сиденье джипа, но дальше все пошло не по плану. Даже ресторан пришлось отменять.

В конце концов, в Госдепе с вероятностью 75% и прогнозировали подобный провал переговоров.

Будет ли Трамп сейчас настаивать на интенсификации новой встречи, сказать сложно. Чтобы пережить обиду, нужно время. И какой-то асимметричный ответ. Только вот какая? Потому что Путин отправился из Аляски с очевидным выводом: ему никто в ближайшее время не запретит убивать украинцев, как он это делал и раньше.

Если моя теория верна, в ближайшее время мы увидим новую игру. Теперь уже США и Китая.