Путин опозорился перед Трампом

Сорок пять минут парада, прошедшего в Москве 9 мая, войдут в историю с гораздо большим значением, чем торжества, проводившиеся на мостовой главной площади российской столицы в последние годы, если не десятилетие, пишет Виталий Портников для Vilni-media.

Ведь ни разу ранее руководителям Советского Союза и Российской Федерации не приходилось искать помощи у президента Соединенных Штатов для проведения этого парада. Сталин, Брежнев, Горбачев или Ельцин однозначно считали бы Путина настоящим лузером, которому пришлось уступить суверенитет ядерного государства ради собственной безопасности в праздник.

И это, можно сказать, один из главных итогов четырех лет русско-украинской войны. Когда она начиналась, Путин рассчитывал за несколько дней захватить Киев и создать в Украине марионеточное правительство под руководством предателей. После того как от блицкрига он перешел к войне на истощение соседней страны, сама возможность ударов по России казалась чем-то из фантастики – против этих ударов выступали западные союзники Украины, в Киеве не комментировали эпизодические факты появления украинских беспилотников в российском воздушном пространстве и говорили о "неизвестных дронах".

Теперь все по-другому. В Украине никто не скрывает ракетных ударов по военным заводам и нефтеперерабатывающему комплексу Российской Федерации. Нефтяные порты, от которых зависит баланс российского бюджета, горят и выходят из строя. И даже воздушное пространство российской столицы больше не выглядит защищенным от появления украинских беспилотников. И здесь можно говорить не только о вопросах безопасности – это еще и унижение российского руководства. В Москву накануне 9 мая завезли, кажется, все средства противовоздушной обороны. Но даже если беспилотные аппараты во время парада появились только в воздушном пространстве Московской области – это все равно могло стать поводом для остановки торжеств. И Путину с гостями на глазах всего мира пришлось убегать с Красной площади в бункер под Мавзолеем.

Ну и по поводу гостей. Именно их неуверенность в том, что пребывание в Москве во время торжеств безопасно, значительно сократило количество желающих разделить праздник с Путиным. Фактически из лидеров настоящих, а не фейковых государств, на парад сначала согласились приехать только руководители Беларуси, Лаоса и Малайзии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хоть и приехал в российскую столицу, но на парад не пришел. Президентов Казахстана и Узбекистана Путину лично пришлось уговаривать уже после того, как он получил гарантию перемирия от Дональда Трампа.

И это человек, претендующий на геополитический вес, на то, что возглавляет влиятельное мировое государство? Сталин точно сказал бы Путину, что тот возглавляет не конкурента США, а некую колонию Соединенных Штатов, какую-нибудь банановую республику. Какой невыразимый позор! И даже не скажешь, что Сталин был бы неправ. Представьте себе – Сталин звонит по телефону президенту США и просит помочь с проведением парада в Москве. Представили? Посмеялись? А Путин это и сделал.

Любой человек при здравом уме на этом этапе должен осознать, что продолжение войны с Украиной уничтожает саму Россию, разрушает ее экономику, создает все предпосылки для демографической катастрофы и практически лишает суверенитета. И может так случиться, что через некоторое время все принципиальные решения для России будет принимать не Путин, а Трамп – которому для этого придется договариваться с Зеленским. То, как готовился и в какой атмосфере проводился этот парад, дает все основания для такого заключения.

Но я прекрасно понимаю, что Путин не выглядит человеком, способным посмотреть в глаза реальности. И главный вопрос – сколько еще потребуется времени, сколько еще разрушенных российских предприятий и портов, сколько еще погибнет россиян в донецких терриконах, сколько еще стран вернется в Россию спиной из нынешних ее союзников, чтобы эта реальность догнала Путина.