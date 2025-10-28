Путин оказался в сложном положении

Главным событием последних дней стало решение президента США Дональда Трампа ввести первые после его возвращения в Белый дом масштабные санкции против России. Эти санкции избивают по интересам нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла" и демонстрируют Владимиру Путину, что американский президент переходит от слов к действиям.

Трамп действительно слишком долго ждал, что Путин услышит его предложения и согласится на прекращение огня на российско-украинском фронте в обмен на привилегированные условия мира. Последний телефонный разговор президентов снова возродил надежды – по крайней мере, в воображении Трампа. И эти надежды были совсем не только публичными. Трамп даже частно, в подслушанном журналистами разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном признавал, что "имеет ощущение, будто Путин склонен к соглашению". Но после этого разговора снова ничего не произошло. Уже через несколько дней министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять госсекретарю США Марко Рубио, что Кремль остается на прежних позициях: никакого прекращения огня без мирного соглашения – и только на российских условиях. По сути Лавров повторил Рубио позицию, которую Кремль последовательно придерживается с 2022 года, когда Россия требовала от США "гарантий безопасности" для себя.

Первой реакцией Путина на санкции стало скорее оскорбление и раздражение. Однако похоже, Путин обижен не только на Трампа, но и на себя — что не удалось еще немного "вести американского президента за нос", сохраняя у того иллюзии о готовности Кремля к миру, избегая новых санкций и поставок оружия Украине. Иначе Путин не посылал бы в Вашингтон своего главного "посредника" Кирилла Дмитриева – человека, встречающегося со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом и другими представителями администрации, пытаясь убедить их, что дипломатическое решение возможно и близко.

Но способен ли Дмитриев в новой ситуации кого-нибудь обмануть?

После встречи на Аляске Трампа уже не устраивают обещания. Американский президент увидел, насколько болезненными для его репутации становятся встречи с Путиным без каких-либо конкретных решений. И теперь ему нужны конкретные шаги: прекращение огня, остановка воздушного террора, хотя первые признаки того, что Кремль снижает уровень агрессии. В то же время украинские города продолжают жить от одной ракетной атаки к другой. И Путин не может не понимать: запас "словесного доверия" со стороны Трампа он исчерпал. Возвратить доверие можно только действиями, а не словами.

Конечно, у Путина остается любимый инструмент – эскалация. Он может пытаться выйти за границы украинского фронта, демонстрировать готовность расширить войну, шантажировать ядерное оружие. Но вряд ли это заставит Трампа ослабить санкции или прекратить помощь Украине. Напротив – каждая новая эскалация будет вызывать ужесточение санкций и увеличение военной поддержки Киева. И даже давление на европейцев, чтобы они усиливали санкции и давали больше оружия.

Путин оказался в затруднительном положении. Он убежден, что может истощать Украину годами. Но в то же время видит: чем дольше идет война, тем больше теряет и Россия – и военно, и экономически. Тем более если Украина получит дальнобойные ракеты (не обязательно "Томагавки"), способные бить по стратегическим объектам в глубине России, превращая ее военную машину и экономику в руины. А это последнее, чего хочет Путин.

С другой стороны, пауза в войне не стала бы трагедией для Кремля – наоборот, позволила бы подготовиться к новым конфликтам. Но Путин часто мыслит нерационально, когда речь идет об Украине. Он может убеждать себя, что именно сейчас момент окончательной капитуляции Киева, и что любая пауза все испортит. И тогда он пойдет по пути эскалации, все больше теряя связь с реальностью и вызывая непонимание даже у Трампа, который до сих пор не может понять, почему его российский "визави" действует так нерационально.