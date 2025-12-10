Путин не просто так вспомнил забытую ''Новороссию''

На фоне продолжения процесса переговоров, якобы приведших к прекращению российско-украинской войны, российский президент во время пресс-конференции в Нью-Дели упомянул о неизбежности "освобождения" Донбасса и "Новороссии" его войсками, пишет Виталий Портников для Vilni-media.

На первый взгляд это заявление может удивить. Ведь до последнего времени Путин говорил исключительно о необходимости выведения украинских войск из подконтрольной Киеву территории Донецкой области и даже называл это главным условием прекращения войны. И именно об этом с российским президентом говорят американские посланники, более того – даже сам Дональд Трамп неоднократно поддерживал идею вывода украинских войск из Донбасса и подчеркивал, что россияне ее "все равно завоевали". А вот в лексике Путина появилась подзабытая будто "Новороссия" – аппетит, как известно, приходит во время еды!

Почему же Путин именно сейчас начал снова говорить о "Новороссии"? Во-первых, российский президент рассматривает какие-либо переговоры с ним как признак слабости. И тем более воспринимает как признак слабости поиск компромисса. Если американцы действительно готовы давить на украинцев и требовать от них вывести войска из Донбасса, почему тогда не включить в перечень своих новогодних желаний и другие украинские территории?

Во-вторых, сам термин "Новороссия" в политическом плане выглядит достаточно расплывчатым и создает для российского президента огромные возможности новых требований. Можно, конечно, объявить "Новороссией" оккупированные и аннексированные территории Херсонской и Запорожской областей и потребовать уже не только вывода украинских войск из Донбасса, но и из этих украинских регионов. Можно даже не настаивать на выводе войск, а согласиться с формулировкой временно замороженного конфликта и подчеркивать, что рано или поздно Россия эти территории вернет – пусть Дамоклов меч войны висит над головами украинцев даже в той почти фантастической ситуации, когда удастся добиться прекращения огня на российско-украинском фронте.

Но при желании территорию "Новороссии" можно и расширить, ведь Путин не случайно отмечал "подарки большевиков" Украине еще в своей речи, посвященной аннексии Крыма. И во время обращения к россиянам в ночь с 23 на 24 февраля 2022 г. российский президент также говорил о необходимости самоопределения "народов Украины". Какие такие народы? А таких, как "народ Донбасса", скажем! Ведь таких "народов" можно придумать в каждой украинской области, оккупированной россиянами - именно с целью провозглашения ее "независимым государством" и последующей аннексии. Это именно и был путинский план блицкрига – избавиться от легитимной украинской власти в Киеве и заставить своих муртадов Виктора Януковича и Виктора Медведчука провести серию "референдумов" в определенных областях – то есть в той же "Новороссии". "Новороссия", о которой в России начали упоминать еще в августе 1991 года. Ведь о "подарок большевиков" говорил еще политический учитель Путина Анатолий Собчак, а Кремль и при Ельцине, и при Путине тратил миллионы рублей для поддержки пророссийских сил и настроений на востоке и юге Украины. О возможности аннексии не забывали никогда, только надеялись, что она будет легкой и короткой.

Масштабный план аннексии в 2014 году, как известно, Путину пришлось отложить. Его блицкриг 2022 года также потерпел фиаско, но это вовсе не означает, что Путин отказался от своего плана. Он лишь отложил его на время и решил, что инструментом для аннексии украинских земель будет уже не блицкриг, а многолетняя война на истощение. А вспомнил он о "Новороссии" сейчас, потому что решил, что американцы "шатаются" и от них можно требовать чего угодно.

Ну, а как тогда мирный процесс, о восстановлении которого так много говорят последние недели? А никак. Последние заявления Путина как раз и демонстрируют, что для него никакого мирного процесса не существует в природе и он использует визиты американских посланников исключительно для затягивания времени, продления войны и усиления территориальных и политических требований.