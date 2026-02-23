Причины, удерживающие РФ от оккупации Беларуси

Лукашенко обиделся на Трампа, что ему и его делегации не дали въездные визы и не впустили 19 февраля в США на первое заседание Совета мира. Поэтому объявил сборы резервистов и внезапную проверку мобилизационной готовности армии, но Николая Статкевича и Наталию Левой, находящуюся на девятом месяце беременности, из тюрьмы выпустил.

Устроенные им сборы резервистов закошмарили беларусов и насторожили украинцев, но результат их оказался неожиданным. По данным "Беларуской выведки", анализ этой акции показал, не только резервисты, но и часть кадровых военных настроены не воевать, а сразу сдаться в плен любой армии – литовской, польской, российской или украинской. Потом может и будут воевать в их составе, но сначала надо сдаться в плен, а там видно будет.

Если данные "Беларуской выведки", основанные на источниках из окружения диктатора верны, то для РФ беларуская армия такая же обуза, какой была румынская для империи Романовых.

Правительство Румынии до 1916 г. колебалось на чьей стороне вступить в войну, из-за чего бытовала шутка, если иметь Румынию в качестве союзника, то надо 13 дивизий для её защиты. Если иметь Румынию в качестве противника, то нужны всё те же 13 дивизий для её разгрома.

Шутка оказалась пророческой. Румыния вступила в войну на стороне Антанты и была быстро разгромлена австро-венгерской армией. После этого её правительство и армия эвакуировались в Кишинёв и для империи Романовых фронт удлинился. В мае 1918 г. Румыния присоединилась к Тройственному союзу, но за день до подписания перемирия в Компьене объявила ему войну и оказалась в лагере победителей. После этого выступила из Кишинёва против Венгерской советской республики и вернула не только все утраченные территории, но ещё и Трансильванию, входившую в Венгерское королевство. Орбан до сих пор этим возмущён, подобно тому, как большевики возмущались румынской "оккупацией" восточной Молдовы, которую по примеру Романовых продолжали до 1940 г. называть Бессарабией.

Осенью 2025 г. военные обозреватели, в том числе близкие к Генштабу ЗСУ, сообщали, РФ сформировала резервную армию в 170-180 тыс. На фронте она не появилась и, похоже, находится в резерве на случай вступления в войну Беларуси или других неприятностей.

Генштаб и кремль перед сложной дилеммой – вводить её в Беларусь или не вводить. Оба варианта имеют сильные и слабые стороны.

Оккупация выглядит для них вроде привлекательно, но сопряжена со стратегическими и политическими потерями, которые не перекрываются военными выгодами, которые тоже достаточно сомнительны.

Прежде всего, придётся строить многочисленные военные городки, нельзя долго держать 180 тыс. военных в полевых условиях и бездействии. В случае начала боевых действий против 200-тысячной армии Польши как основной у РФ появится новый фронт длинной более 1400 км. Самое неприятное, эти 180 тыс. могут оказаться в "Беларуском мешке" и быть достаточно быстро разгромлены, что станет болезненно и позорно.

Есть две альтернативы. Первая – развернуть эти 180 тыс. на коротком фронте в 500 км по границе между РФ и Беларусью. Недостаток её очевиден – боевые действия накроют Смоленскую, Псковскую и Тверскую область. Давно поляков не было в Смоленске. Можно хорохориться и рассказывать о Наполеоне и смоленской дороге, но был и Наполеон ІІІ, выигравший Крымскую войну.

Вторая альтернатива – вторгнуться в страны Балтии, чтобы исключить вероятность "Беларуского мешка", тоже весьма сомнительна альтернатива. Особенно, если у Эстонии будет ядерное оружие, о чём в понедельник 23 февраля резко заговорили уже Песков, бот "медведев" и мидовская Маша, а не только думцы.

Все три сценария ничего не гарантируют кремлёвцам кроме новых крупных затрат и проблем, которые в сумме могут стать прологом катастрофы. Поэтому в кремле следуют пока украинской поговорке "Не буди лихо, доки спить тихо". Совокупность этих факторов, а вовсе не эпическая изворотливость лукашенко, и удерживает Москву от полновесной оккупации Беларуси. Бомбить Эстонию тоже рискованно – в 80 км от Нарвы находится Ленинградская АЭС и до Питера от Нарвы всего 120 км.