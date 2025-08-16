После встречи на Аляске лучше не будет

Если кто-то ожидал от встречи Дональда Трампа и владимира путина на Аляске некоего прорыва, то это примерно те же люди, которые искренне верили, что 47-й президент США сможет остановить войну за 24 часа. Но, по итогу встречи, не только мы не увидели результата, но и предпосылки ухудшения общей ситуации и вот почему.

То, что встреча будет иметь нулевой КПД, я неустанно повторял последнюю неделю, но не уточнял, нулевой КПД для всего цивилизованного мира, а вот для самого путина и всех тоталитарных режимов как раз наоборот.

Уровнем встречи, с красной ковровой дорожкой, рукопожатиями, улыбками и комплементами, путина легализовали, а точнее, легализовали его военные преступления. Дональд Трамп продолжил приоткрывать свой ларец с демонами, некоторые из которых уже имели возможность вылететь ненадолго – Кашмир и Филиппинское море.

Подобные путину и сам путин наглядно убедились в том, что за кровопролитие и преступления, вас не будут арестовывать или наказывать изоляцией, санкциями, полицейской миссией, а с вами будут договариваться, стелить перед вами красную ковровую дорожку, тратить на вас деньги американских налогоплательщиков, кормить палтусом.

Этой ночью тоталитарные режимы в очередной раз увидели слабость того, кого ранее можно было называть светочем демократии, а сегодня, аморфным, заокеанским партнёром.

Встреча прошла великолепно – для путина, который продолжит кровопролитие в Украине, не планировав в принципе его прекращать, но с ещё большим рвением и убеждённостью в своей безнаказанности. Любое перемирие – шаг к ещё более ожесточённой и кровопролитной войне. Именно отсутствие последствий, сколь-нибудь действенных, за последние полгода, приводят к тому, что диктатуры, чувствуя слабость Дональда Трампа, будут всё смелее проявлять силу. Безнаказанность и отсутствие ответственности за преступления – худшая черта современного мира.

Встреча на Аляске не просто подвела мир к опасной черте, она её пересекла. Лучше не будет. Дальше будет только хуже.