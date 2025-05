Популярные рестораны в Индии: 13 шикарных заведений для кулинарных наслаждений

Индия – это волшебная страна с завораживающими пейзажами, которая предлагает путешественникам не только первоклассное размещение, но и изысканную кухню. Особенность ее кулинарной сцены состоит в том, что рядом с известными кафе и ресторанами постоянно появляются новые гастрономические заведения с шикарными сезонными и дегустационными меню. Если вы хотите в полной мере почувствовать изящную эстетику лучших ресторанов Индии, посетите Мумбаи, Удайпур, Гоа и Нью-Дели, которые приглашают оценить удивительную индийскую и международную кухню. Давайте рассмотрим лучшие рестораны Индии, чтобы вы могли выбрать самый лучший вариант из самых достойных.

Indian Accent, Нью-Дели

Первое место, куда мы хотим вас пригласить – шикарный ресторан с изысканным названием Indian Accent. Здесь Маниш Мехротра, главный кулинарный "волшебник", мастерски готовит изысканные блюда с использованием свежего мяса, рыбы и хрустящих овощей. При создании меню шеф-повара учли различные кулинарные предпочтения гостей, включая вегетарианские.

Ресторан имеет три зала, вмещающих от 10 до 40 гостей, идеальные для романтических ужинов влюбленных и душевных посиделок в кругу близких с роскошными индийскими деликатесами. Здесь часто организуют веселые вечеринки и корпоративные мероприятия.

Indian Accent – яркое заведение для ценителей изящного вкуса и эстетики. Источник: Freepik Indian Accent – яркое заведение для ценителей изящного вкуса и эстетики. Источник: Freepik

Попробуйте бтер чик кульчи, нежные нааны и острые соевые боти, чтобы почувствовать все грани кулинарного блаженства. Креветки в тандуре с беконом и тикка из грудинки в Indian Accent просто божественны.

Изысканное вино из лучших сортов винограда и авторские коктейли со смелыми сочетаниями ингредиентов отлично дополняют роскошные обеды и ужины.

Ресторан заслуженно получил многочисленные награды и постоянно украшает списки лучших гастрономических заведений Азии. Гости могут купить кулинарную книгу с яркими иллюстрациями и пошаговыми рецептами, а также заказать подарочный сертификат онлайн по привлекательной цене.

Адрес: Indian Accent, The Lodhi, Lodhi Rd, CGO Complex, Pragati Vihar, New Delhi, Delhi 110003, India

The Table, Мумбаи

Включенный в список лучших ресторанов Индии, The Table специализируется на приготовлении фирменных деликатесов из фермерских продуктов. На участке площадью 1 акр трудолюбивые огородники выращивают шпинат, помидоры, свеклу и редис. Кроме свежих овощей, особое внимание уделяется экзотическим фруктам, таким как маракуйя и манго, а также грядкам с микрозелением и съедобными цветами.

The Table – роскошный ресторан, расположенный в городе Taj Mahal Palace Hotel. Он предлагает разнообразное меню, где ведущее место занимает местная кухня, вдохновленная соблазнительной кухней Сан-Франциско.

Талантливый шеф-повар Дивеш Асвани мастерски экспериментирует с комбинациями ингредиентов, дополняя блюда оригинальными акцентами. Попробуйте ароматные крылышки без костей, фирменный салат The Table и удивительный авокадо-тост – и вы точно захотите удвоить порцию. Сочетание мягкого краба с закуской из свежих овощей ярко демонстрирует вершину гармонии вкуса и аромата.

Адрес: Table, Ground Floor, Kalapesi Foundation Building, Apollo Bunder Marg, Colaba, Mumbai, Maharashtra 400039, Индия

Masque, Мумбаи

Еще один крутой ресторан в Индии, который стоит посетить – Masque с известным шеф-поваром Варуном Тотлани. Это приветливое гастрономическое пространство уважает индийские традиции и предлагает гостям оценить вкус шикарных местных и международных блюд.

Меню заведения включает авторские деликатесы от талантливых поваров, приготовленные из органических продуктов, выращенных без химикатов. Обязательно попробуйте отличные рисовые блины и коктейль Gamble с гуавой и кубиками льда – и вам захочется задержать эти прекрасные моменты наслаждения жизнью.

Адрес: Masque, Gala 3, Laxmi Woolen Mill, Shakti Mills Lane, Mahalakshmi, Mumbai, Maharashtra 400011, Индия

Akina, Мумбаи

Индия полна гастрономических зон, и одна из них носит яркое название Akina. Это известное японское заведение в районе Бандра Вест с аутентичным декором занимает 5000 квадратных футов. Он предлагает изысканное меню Izakaya Social Club с завидным выбором японских тапасов.

Обязательно попробуйте токийское крыло якитори, пельмени с грибами и кимчи, а также такие тосы из кукурузы и водяных каштанов, чтобы почувствовать себя важным японским вельможей. Заведение любят как постоянные путешественники, так и знаменитости, такие как Малайка Арора, Шахрукх Кхан и Сачин Тендулкар.

Адрес: Golden Palace, Turner Rd, оппозит Mala Sinha Bunglow, Bandra West, Mumbai, Maharashtra 400050, Индия

Ekaa, Южный Мумбаи

В Южном Мумбаи расположен отличный индийский ресторан Ekaa, известный своей изысканной индийской кухней. Заведение оформлено преимущественно в светлых тонах с минималистичным дизайном, что полностью соответствует названию, олицетворяющему оригинальность и креативность стиля.

Фишка заведения – роскошное дегустационное меню из 11 удивительных блюд от искусного шеф-повара Нияты Рао. Кулинарные шедевры удивляют путешественников не только уникальным вкусом, но и потрясающим эстетическим дизайном.

Шеф-повар черпает вдохновение из живописных пейзажей долины Инда, где можно найти потрясающие сокровища. Попробуйте пикантное блюдо в форме хараппской монеты, изготовленное из темного шоколада, наполненного сочной маракуйей и шелковицей.

Адрес: Kitab Mahal, 1st floor, D Sukhadwala Street, Azad Maidan, Форт, Mumbai, Maharashtra, Индия

Bomrah, Гоа

Если вы хотите найти ресторан в Индии с пикантными деликатесами бирманской и международной кухни, посетите Bomrah, расположенный в волшебном Гоа, неподалеку от Fort Aguada Road.

Заведение предлагает богатый выбор кулинарных шедевров из разных уголков мира – от солнечного Китая до цветущего Таиланда. Известный шеф-повар Баумра Джап взял ресторан под свое надежное "крыло". Дизайн заведения приятно удивляет расслабленным стилем без навязчивого декора и откровенно претенциозных акцентов.

Повара используют сочные фрукты и овощи для приготовления блюд. Гости с особым увлечением наблюдают, как мастерски Баумра Джап чистит и готовит рыбу. Главная "фишка" заведения – из простых ингредиентов повара создают роскошные деликатесы с яркими и неожиданными вкусовыми нотами.

Роскошное меню Bomrah включает в себя блюда из даров моря: красный окунь, креветки, крабы и мидии. Попробуйте здесь салат из помидоров и аппетитную закуску с оригинальным сочетанием мяса и помело. А соблазнительный тунец оставляет далеко позади всех кулинарных соперников. Для вегетарианцев доступно крутое вегетарианское меню.

Адрес: 1152, opp. Ваша женщина в здравоохранении Chapel, Мазал Ваддо, Анжуна, Goa 403509, Индия

Koishi, Мумбаи

Следующее заведение, за кулисы которого мы хотим заглянуть, – отличный индийский ресторан Koishi, оформленный в постиндустриальном стиле. Здесь идеально сочетаются перуанская и японская кухни, приготовленные с любовью опытными кулинарами.

Ресторан с обеденной зоной и металлической барной стойкой расположен на 37-м этаже отеля St. Regis. Кроме центральной обеденной зоны, заведение имеет открытую кухню робота, суши-стойку и несколько отдельных залов.

Кухня Koishi роскошная и соблазнительная. Источник: Freepik Кухня Koishi роскошная и соблазнительная. Источник: Freepik

Наш совет: оцените уикенд-меню Omakase от Koishi с манговым севиче, арбузным карпаччо, seco norteño и тиродито от Лимы до Токио. И, конечно, лучше бронировать столик заранее, ведь желающих насладиться кухней Koishi немало.

Адрес: The Penthouse Level 37 в The St. Регис, 462, Senapati Bapat Marg, Next to Phoenix Palladium, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra 400013, Индия

Wasabi by Morimoto, Дели

Пора посетить еще один замечательный ресторан в Индии – Wasabi by Morimoto. Кулинарными делами здесь руководит известный шеф-повар отеля Taj Mahal Delhi Арун Сундараджах. Несмотря на почтенный возраст заведения – более 10 лет, искусные повара не останавливаются на достигнутом и готовят замечательные закуски с необычными вкусами и шикарным оформлением.

Шеф-повар Wasabi by Morimoto – безусловный эксперт по морепродуктам. Он профессионально готовит маки-роллы, суши и сашими из отборных ингредиентов, доставленных самолетом прямо из столицы Японии. Конечно, японская кухня занимает ведущее место, но в блюдах чувствуется влияние восточной и перуанской кухонь.

Адрес: Wasabi by Morimoto, The Taj Mahal Hotel, No. 1, Mansingh Road, близ Khan Market, Индия Gate, New Delhi, Delhi 110011, Индия

Palaash, Типешвар

В живописном лесу Типешвар расположен яркий индийский ресторан Palaash с талантливым кулинарным экспертом Амниндером Сандху. Заведение отмечает использование простых продуктов и овощей, выращенных на местных приусадебных участках.

В команду поваров привлекают женщин из соседнего села, в совершенстве владеющих тонкостями приготовления местных деликатесов.

Закажите в Palaash обожженный ананас с крыши, хрустящий кашибхал и раан, если хотите почувствовать себя частью удивительных кулинарных экспериментов. А для полного погружения в глубину вкуса и аромата закажите сорбет из генда Пхула – один из лучших ресторанов Индии.

Адрес: Palaash, Tipai Wildlife Luxuries, Gondwakadi, Maharashtra. Тел: +91 96 997 86275

Oriental Express, Нью-Дели

Следующее крутое гастрономическое пространство с красноречивым названием Oriental Express расположено в Нью-Дели. Этот индийский ресторан с интерьерами, стилизованными под шикарный железнодорожный вагон, отсылает в поезд, курсировавший из Парижа в Стамбул до конца XX века. Успешное сочетание современного шика и винтажного шарма создает уникальную ауру, характерную для изысканных заведений Нью-Дели.

Oriental Express поддерживает лучшие традиции индийской кухни. Источник: Freepik Oriental Express поддерживает лучшие традиции индийской кухни. Источник: Freepik

Здесь путешественники получают уникальную возможность отведать фирменные блюда от харизматичного шеф-повара. Попробуйте ризотто с грецкими орехами Orient Express, суп из голландской спаржи и не забудьте насладиться жареной морской рыбой.

Нежное суфле из камамбера и ягнятина шассер – просто неотразимы. А шоколадный пудинг, который одинаково вкусен горячим и холодным – это must-try.

Адрес: Taj Palace, Lobby Level, 2, Sardar Patel Marg, Дипломатический Enclave, Chanakyapuri, New Delhi 110021, Индия

Lupa, Бангалор

В Бангалоре родился шикарный ресторан Lupa с шеф-поваром Ману Чандра. По своей сути он напоминает прекрасную тосканскую виллу, оформленную в стиле ар-деко. Ресторан располагает уютным патио, главной обеденной зоной и комфортным баром с широким выбором соблазнительных напитков.

На мезонинном уровне находится еще один зал для приемов. Lupa предлагает посетителям отличную средиземноморскую кухню с интересными рецептами, над которыми усердно работают талантливые повара.

Попробуйте паштет из куриной печени, хамачи крудо, запеченный лосось и морской окунь, маринованный из чили. На десерт возьмите воздушный тирамис с божественным кремовым слоем – и ваши вкусовые рецепторы будут в восторге.

Адрес: First floor, No. 86, Спенсер тяги, Махатма Ганди Руд, Харидевпур, Шантала Нагар, Ашок Нагар, Бенгалура, Карнатака, Индия

Bhairo, Удайпур

Следующая знаковая точка нашего гастрономического маршрута – ресторан Bhairo в отеле Taj Lake Palace. Заведение славится потрясающими видами на зеркальное озеро Пичола и величественный хребет Аравии.

Изысканные дегустационные блюда подают на крыше ресторана. Гостям предлагают почувствовать нежный вкус тигровых креветок из песто из сушеных помидоров, картофельные ньоки и лобстера, приготовленного в масле. Среди сладостей ведущее место занимает ореховая кростата с фисташковым мороженым, которую нельзя пропустить.

Адрес: Taj Lake Palace, Lake Pichola, Udaipur, Rajasthan, Индия. Тел: +91 294 242 8800

Naar Restaurant, Дарва

В уютной деревне Дарва в штате Химачал-Прадеш расположен самый крутой ресторан Индии – Naar, где кулинарными делами руководит известный шеф-повар Пратика Садху. Заведение, являющееся частью эко-бутик-отеля Amaya, может комфортно разместить 20 гостей.

Посетителей приглашают погрузиться в чудесный мир гималайских деликатесов. Королевские обеды и ужины гармонично дополняются эпическими видами величественных гор. Среди многочисленных изысканных блюд – бульон из копченых рыбьих костей и соленая свинина с сушеной рыбой и отличными специями. Важным атрибутом каждой трапезы является тележка с сырами разных сортов.

Адрес: Naar, Amaya, Darwa, Himachal Pradesh, Индия

Мы организовали для вас насыщенное путешествие по лучшим ресторанам Индии с роскошными меню и крутым имиджем. Они гостеприимно приглашают ощутить аутентичную атмосферу с гармоничным сочетанием индийской, французской, итальянской и китайской кухонь.

Если вы настоящий гурман, вам понравятся крутые рестораны, представленные в нашей статье. Получите невероятный кулинарный опыт в райских уголках Индии и до встречи в новой статье!