Потеря багажа: Что делать, если авиакомпания потеряла ваш чемодан

Потеря багажа – одна из самых неприятных проблем, с которой может столкнуться путешественник в начале или конце отпуска. Ежегодно авиакомпании повреждают или теряют миллионы чемоданов. К сожалению, пассажиры могут сделать немного во избежание этой ситуации. Итак, что делать, если авиакомпания потеряла ваш багаж? Как пассажир, уплативший за регистрацию своих вещей, вы имеете право на компенсацию в случае повреждения, задержки или потери багажа. Претензии по проблемам с ручной кладью можно подавать только в том случае, если вина лежит на авиакомпании.

Что происходит, если авиакомпания потеряла ваш багаж

Зарегистрированные вещи считаются потерянными через 21 день после рейса. Если за это время перевозчик не нашел и не вернул багаж владельцу, вы можете подать заявление на компенсацию.

Заявление необходимо подать в течение семи дней после того, как багаж официально признан утраченным, письменно обратившись к авиакомпании. Список необходимых документов в случае неявки багажа может варьироваться в зависимости от компании. Стандартный список обычно включает:

багажные бирки с уникальным штрих-кодом и идентификационным номером;

посадочный талон;

чеки за покупки, сделанные из-за отсутствия багажа в аэропорту, выписки с карты или квитанции;

подтверждение сообщения авиакомпании о проблеме (форма отчета о повреждении имущества PIR или электронное письмо от компании);

фотографии содержимого чемодана или его повреждений;

при необходимости – смета расходов на ремонт.

Если проблемы с ручной кладью произошли по вине перевозчика, вы можете подать претензию.

Задержка багажа: Первые шаги

Потеря багажа в аэропорту. Источник: Pixabay

Что делать, если аэропорт потерял ваш багаж или он не прибыл вовремя? В этом случае следует немедленно предъявить претензию. Представители перевозчика смогут помочь вам, если вы еще находитесь в аэропорту. В большинстве случаев претензию легко представить онлайн на специальном портале.

Вы можете также получить форму PIR (отчет о повреждении имущества) в зоне обслуживания и заполнить ее. Необходимо предоставить подробное описание ваших вещей, а также указать контактную информацию и место вашего пребывания во время отпуска.

Если багаж не прибыл из-за задержки, претензию обычно следует подать не позднее чем через 21 час после рейса, но сроки могут варьироваться. Пассажиры имеют право на компенсацию, которая покрывает покупку предметов первой необходимости, таких как туалетные принадлежности, белье и т.д. Храните чеки и квитанции для подтверждения расходов.

Что происходит, если авиакомпания потеряла ваш багаж, но вы получили уведомление о его возвращении? В этом случае вы можете потребовать возмещения расходов на поездку для получения ваших вещей. Если авиакомпании теряют багаж во время обратного рейса, они считают это меньшей потерей, чем если бы это произошло в начале отпуска. Перевозчики часто предлагают фиксированную ежедневную ставку компенсации.

Как подать претензию, если мой багаж исчез

Максимальная сумма компенсации, которую может получить пострадавший пассажир, составляет примерно £1200. Для представления претензии необходимо предоставить все необходимые документы, включая посадочный талон. Точный список можно получить, обратившись в конкретную компанию.

Если аэропорт потерял ваш багаж, стандартной практикой является предоставление претензии в письменной форме или заполнение формы претензии через службу поддержки клиентов.

Советуем включить в претензию следующую формулу: "Я требую компенсацию в соответствии с Монреальской конвенцией". Это указывает на то, что пассажир знаком со своими правами. Кроме того, в заявлении необходимо указать:

дату, номер рейса, место отправления и назначения;

что произошло с вашими вещами;

описание всего, что было потеряно или повреждено;

сумму денег, которую вы ожидаете получить;

копии документов, необходимых для подтверждения претензии;

перечень вещей, которые пришлось купить из-за задержки, вызванной потерей багажа авиакомпанией.

Сохраняйте оригиналы документов (посадочный талон, чеки и т.п.), а также копию самой претензии. Это пригодится, если придется обжаловать решение.

Что делать, если авиакомпания потеряла багаж и не отвечает

Если клиент не удовлетворен результатом разрешения ситуации с вещами, потерянными по вине перевозчика, или если ответ вообще не получен, необходимо обратиться в Управление гражданской авиации. Для этого нужно подать жалобу с просьбой решить вопрос о неприбытии багажа или его повреждении.

Другой вариант решения проблемы – подать иск в суд мелких исков.