Почему западным странам так трудно бороться с теневым танкерным флотом РФ?

Почему западным странам так сложно бороться с теневым танкерным флотом России?

Консервативная оценка гласит, что всего в мире насчитывается около 8.500 танкеров для перевозки сырой нефти.

Из них ~1.400 судов (16%) используется РФ для перемещения и реализации своей нефти.

Б/у танкер в возрасте 5 лет можно приобрести на рынке за ~$40-50 млн.

Если возраст ~ 20 лет, то стоимость падает до $17 млн.

Чем старше – тем дешевле.

На сегодняшний день стоимость одного рейса танкера из порта Усть-Луга в индийские порты стоит $8-$10 млн.

И это только за один рейс!

Конечно, там еще присутствует большое количество сопутствующих расходов, но это очень выгодный бизнес.

Доходность на уровне с наркотрафиком.