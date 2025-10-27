Почему западным странам так трудно бороться с теневым танкерным флотом РФ?
Консервативная оценка гласит, что всего в мире насчитывается около 8.500 танкеров для перевозки сырой нефти.
Из них ~1.400 судов (16%) используется РФ для перемещения и реализации своей нефти.
Б/у танкер в возрасте 5 лет можно приобрести на рынке за ~$40-50 млн.
Если возраст ~ 20 лет, то стоимость падает до $17 млн.
Чем старше – тем дешевле.
На сегодняшний день стоимость одного рейса танкера из порта Усть-Луга в индийские порты стоит $8-$10 млн.
И это только за один рейс!
Конечно, там еще присутствует большое количество сопутствующих расходов, но это очень выгодный бизнес.
Доходность на уровне с наркотрафиком.