Почему Вашингтон внезапно смягчил санкции против РФ?

В министерстве финансов США объявили, что снимают санкции с российской нефти еще на месяц. Соответствующий документ появился на сайте министерства поздно в пятницу вечером. Еще два дня назад Министр финансов Скотт Бессент публично заверил, что нового облегчения санкций для России не будет.

Речь идет о продолжении исключения, которое было введено месяц назад на фоне войны с Ираном. Тогда иностранным странам разрешили покупать российскую нефть, уже загруженную на танкеры и находившуюся в море. Срок действия этого разрешения истек 11 апреля. Теперь его продлили до 16 мая. Хотя, как мы видим теперь, могут расширить и дальше.

В Вашингтоне о непопулярных решениях часто сообщают именно в пятницу вечером – чтобы снизить внимание медиа и людей, которые на выходных реже следят за новостями. Это двухпартийная традиция: так неоднократно происходило при администрации Трампа, это происходило при Байдене, и при прежних администрациях тоже.

А после четких заверений министра финансов, что облегчать санкции против России больше не будут, вполне ожидаемо, что такой шаг вызовет критику – и в медиа, и в Конгрессе, где многие законодатели из обеих партий выступали против этого. Очень интересно будет теперь услышать новые объяснения Скотта Бессента, и как он оправдает этот резкий разворот.