Почему ''мирный план'' Трампа обречен

Первая фундаментальная проблема мира, существующая у изголовья Трампа и его посланника Виткоффа, — это поразительная оторванность от реальности. И тут придется еще раз скучно напомнить: любой серьезный разговор о заморозке конфликта, не говоря уже о разделе территорий, никогда не начинается с истерических возгласов "Peace Deal!". Она начинается с ряда проклятых вопросов, на которые нужно ответить:

1. Линия разграничения. Где она будет проходить? Кто и как будет ее фиксировать — ООН, группа "нейтральных" стран или какой-то другой, еще не созданный орган?

2. Контроль за прекращением огня. По расчетам швейцарских экспертов, для эффективного мониторинга вдоль всей линии фронта требуется не менее 10 тысяч наблюдателей. Кто они? Кто им платит и обеспечивает безопасность?

3. Гуманитарный блок. Обмен пленными "всех на всех", безусловный допуск гуманитарных миссий на оккупированные территории, разминирование, организация выезда для всех, кто не хочет оставаться под оккупацией.

Это только вершина айсберга, о которой разобьется любой "простой план".

Вторая проблема мира Трампа – его собственное политическое положение. Возможно, он и рад был бы снова броситься в объятия "бывшего" (извините, но метафора о подростковой любви до сих пор лучше описывает синусоиду чувств рыжего к Путину). Однако ситуация поменялась.

Его рейтинги в США демонстрируют негативную динамику, и не в последнюю очередь из-за чрезмерной мягкости к Кремлю. Ни избирателей, ни элиты не убедишь миром между Арменией и Азербайджаном, пока продолжаются полномасштабные войны в Украине и Газе. Трампу временно удалось приглушить тему собственного ультиматума по финансированию, но долго эта тишина не продлится.

В-третьих, позиция самой России и Путина. Все сигналы указывают на то, что Кремль на этом этапе сузил свои аппетиты к территориальному вопросу. С переговорного стола исчезли даже любимые мантры о НАТО, "демилитаризации" и "денацификации".

Если это и есть их максимальная позиция в текущем моменте, то заключение очевидно: и мы, и европейцы, и адекватные люди в окружении Трампа правильно определили момент. Россию нужно дожимать. Экономически. И делать это через ее партнеров. Сейчас как никогда неуместно давать Путину выпрыгующие из войны с каким-нибудь бонусом.

В-четвертых, ни Украина, ни Европа не собираются принимать сумасшедшие ультиматумы Путина относительно сдачи территорий. И не примут. Поэтому консультации с Киевом и европейскими столицами для любой американской администрации это уже не опция, а необходимость. Особенно на фоне нового торгового соглашения с США и ключевой роли ЕС в диалоге с Китаем. Трампу придется учитывать эти позиции, даже если он этого отчаянно не хочет.

Поэтому, как бы Трамп ни мечтал "решать" с Путиным, шансов на успех у него маловато. Просто потому, что поле для реального понимания с Кремлем гораздо уже, чем в его собственном воображении и в головах его друзей – риелторов.

Нам сейчас остается настаивать на конструктивной позиции: мы готовы к прекращению войны, даже в формате заморозки с гарантиями для Украины в виде поставок оружия и денег, но никаких бонусов Россия не получит. А это уже неприемлемая – на сегодняшний день – позиция для Путина. Конечно, Трамп и здесь может попытаться обвинить нас в недоговороспособности, но мы лишь повторяем согласованную с ним самим позицию марта 2025 года.

Думаю, украинская и европейская дипломатия, а также адекватные люди в США сделают все возможное, чтобы дожать деда до понимания, что Путин готов к настоящим переговорам только тогда, когда давление на него растет. А Путин, с высокой долей вероятности, в очередной раз нас не подведет.