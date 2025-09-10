По целям в Польше летело более 20 БПЛА. Почему украинские РЭБ не причастны к залету российских дронов в РП

По налёту Shahed-136 на Польшу.

Сейчас крайне активно форсится тема о том, что Shahed-136 залетевшие в Польшу были под воздействием украинских РЭБ и в этом инциденте виновна именно Украина. Что самое интересное, эту тему весьма активно форсят российские площадки, активно интегрируя эту тему в информационную среду Польши в том числе используя польский язык и польские аккаунты в социальных сетях.

Но есть нюанс.

Да, Украина применяет РЭБ для подавления Shahed-136, но в таком случае дрон теряет управление и летит по прямой, не меняя траекторию полёта, не маневрируя, не меняя высоту, пока у него не закончится топливо и он упадёт, или пока его не собьют, либо, пока он не выйдет из зоны подавления, "словит" спутник и вернётся на цель.

Все дроны, которые зашли в воздушное пространство Польши постоянно осуществляли маневры и не стремились вернуться в Украину. То есть, изначально их цели были заданы на территории Польши. Кроме того, РЭБ давящая Shahed-136 на дальности в 50 км? Вы серьёзно?

И немного инсайда. По траектории заданой этим Shahed-136 шло куда больше дронов (предварительно, суммарная группа была более 20), но часть из них были уничтожены украинской ПВО, часть прорвалась в Польшу. Поэтому, сегодня ВС ВСУ берегли не только украинцев, но и поляков, в прямом, а не переносном смысле.

Очевидно, что россия этой провокацией пытается решить несколько задач одновременно. Первая – испытать НАТО на прочность. Вторая – впервые за более чем полвека поразить цели на территории одной из стран альянса, ключевого логистического узла для Украины. Третья задача – поссорить Украину с Польшей.

Из всего вышеизложенного не трудно сделать недвусмысленные выводы.

P.S. Временно не могу публиковать посты на Facebook, а потому прошу помочь с распространением этой информации в ФБ. Было бы прекрасно, если ещё и на польском языке. РОВ этой ночью начали не только безпрецедентную акцию по дискредитации Украины. Начата горячая фаза гибридной войны против НАТО.