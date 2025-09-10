По цілях у Польщі летіло понад 20 БПЛА. Чому українські РЕБ не причетні до заліту російських дронів у РП

Щодо нальоту Shahed-136 на Польщу.

Зараз вкрай активно форсується тема про те, що Shahed-136, які залетіли в Польщу, були під впливом українських РЕБ і в цьому інциденті винна саме Україна. Що найцікавіше, цю тему вельми активно форсують російські майданчики, активно інтегруючи цю тему в інформаційне середовище Польщі, зокрема використовуючи польську мову і польські акаунти в соціальних мережах.

Але є нюанс.

Так, Україна застосовує РЕБ для придушення Shahed-136, але в такому разі дрон втрачає керування і летить по прямій, не змінюючи траєкторії польоту, не маневруючи, не змінюючи висоти, доки в нього не закінчиться пальне і він упаде, або доки його не зіб'ють, чи доки він не вийде із зони придушення, "зловить" супутник і повернеться на ціль.

Усі дрони, які зайшли в повітряний простір Польщі, постійно здійснювали маневри і не прагнули повернутися в Україну. Тобто, спочатку їхні цілі були задані на території Польщі. Крім того, РЕБ, що давить Shahed-136 на дальності в 50 км? Ви серйозно?

І трохи інсайду. За траєкторією, заданою цим Shahed-136, йшло значно більше дронів (попередньо, сумарна група була понад 20), але частину з них знищила українська ППО, частина прорвалася в Польщу. Тож, сьогодні ЗС ЗСУ берегли не тільки українців, а й поляків, у прямому, а не переносному сенсі.

Очевидно, що росія цією провокацією намагається вирішити кілька завдань одночасно. Перше – випробувати НАТО на міцність. Друге – вперше за більш ніж півстоліття вразити цілі на території однієї з країн альянсу, ключового логістичного вузла для України. Третє завдання – посварити Україну з Польщею.

З усього вищевикладеного не важко зробити недвозначні висновки.

P.S. Тимчасово не можу публікувати пости на Facebook, а тому прошу допомогти з поширенням цієї інформації у ФБ. Було б чудово, якщо ще й польською мовою. РОВ цієї ночі розпочали не тільки безпрецедентну акцію з дискредитації України. Розпочато гарячу фазу гібридної війни проти НАТО.