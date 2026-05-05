Переворот в России: ведущие западные медиа делают ставки

В России разбалансирована вся силовая вертикаль. И ведущие западные медиа, такие как Радио Свобода, CNN, Financial Times уже откровенно начинают писать о возможности переворота в Российской Федерации. Теперь вопрос звучит так: путинский КГБ против прагматиков из ФСБ – кто кого?

Современная политическая ситуация в России демонстрирует критическую дезорганизацию традиционных центров власти, влияющую на внутреннюю стабильность государства. Где любая допущенная ошибка может запустить неконтролируемую децентрализацию власти.

В последнее время наблюдается системное разбалансирование силовой вертикали. Когда ключевые институты безопасности, такие как Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Служба внешней разведки (СВР), представлены через структуры, традиционно ассоциирующиеся с КГБ, обнаруживают признаки непримиримого противостояния.

Эта конкуренция проходит на фоне глубоких социально-экономических проблем в России, снижения легитимности режима Путина и увеличения международного давления, которое накладывает ограничения на экономические маневры правительства и уменьшает для Кремля возможность контроля над силовыми структурами.

В условиях, когда ведущие западные СМИ открыто обсуждают сценарии возможного переворота, важно понимать, что речь идет не только о конфликте между отдельными фигурами. Речь идет о структурной борьбе интересов двух крупных бюрократических блоков, каждый из которых стремится удержать контроль над политическими, экономическими и информационными потоками.

Конфликт между КГБ-ориентированными элитами и ФСБ имеет долгосрочные корни и отражает не только борьбу за власть внутри режима, но и конкуренцию моделей управления государством и ресурсами.

Сторонники КГБ традиционно позиционировали себя как гаранты идеологической устойчивости, централизации власти и контроля над внешними угрозами. В то время как ФСБ последних лет больше сосредоточена на внутреннем контроле, экономических схемах и персональной лояльности к отдельным членам руководства РФ.

Параллельное существование этих двух силовых сетей в рамках одной вертикали российской власти создает системные противоречия, готовые перерасти в конфронтацию не только в кадровых вопросах, но и в определении ключевых стратегических решений государства.

Такое противостояние усиливается войной в Украине, внешней изоляцией, экономическими санкциями и ростом недовольства среди населения, что потенциально открывает окно радикальных изменений в руководстве РФ или даже попыток внутренних перестановок высшего политического эшелона.

Однако подобные процессы не происходят мгновенно и имеют ряд предпосылок, включая кризис легитимности, потерю путинами полного контроля над информационными ресурсами и ослаблением экономической базы режима.

Проблема для нынешнего политического руководства России состоит в том, что любая открытая конфронтация между кланами КГБ и ФСБ может дестабилизировать систему не меньше внешних угроз, поскольку она парализует способность государства быстро реагировать на кризисные вызовы.

В этом смысле даже намеки западных медиа на возможность переворота следует рассматривать как отражение структурных дисбалансов внутри режима, а не как пропагандистскую гиперболу.

Противостояние путинского КГБ с ФСБ является прежде всего борьбой за контроль над политической повесткой дня, ресурсами и персональной лояльностью силовых структур. Что в короткой перспективе будет определять, сможет ли современное российское государство удержать стабильность, окажется на пороге системного кризиса, что подтолкнет его к внутренним трансформациям.

Сегодня современная динамика российской силовой вертикали является показательным примером того, как концентрация власти в руках силовых структур без надлежащего механизма внутренней координации и при отсутствии предохранителей приводит к структурному напряжению.

Отсутствие механизмов сдерживания и противовесов создает структурное напряжение, угрожающее перерасти в глубокий политический кризис. Ведь, когда спецслужбы наделены функциями политического надзора, они начинают фабриковать угрозы для подтверждения собственной значимости, что лишает систему адекватного восприятия реальности.

В условиях, когда международная изоляция и внутренние экономические проблемы усугубляют конкуренцию между КГБ-ориентированными и ФСБ-ориентированными фракциями силового блока, вопрос "кто кого" становится не риторическим, а критическим для понимания перспектив стабильности режима Путина и возможных сценариев развития событий в Российской Федерации.

Эта борьба между чекистами старой закалки и новой генерацией ФСБ-кратии является логическим следствием критического сужения ресурсной базы внутри Российской Федерации.

Если раньше путинская система балансировки позволяла разным группам влияния мирно сосуществовать, "кормясь" из разных отраслей экономики, то сегодняшний дефицит ликвидности и технологический упадок превращают прежние внутриэлитные договоренности в игру с нулевой суммой.

КГБ-ориентированная фракция, которая ассоциируется с идеологическим консерватизмом, геополитическим реваншизмом и контролем над такими стратегическими отраслями, как военно-промышленный комплекс (ВПК) и энергоресурсы, все больше входит в клинч с технократическим и оперативным крылом ФСБ.

Последняя, имея монополию на внутренний террор и контроль над теневыми финансовыми потоками, стремится к полному перераспределению активов, ранее принадлежавших "старым" кегебешным кланам. Эта конкуренция выходит за пределы борьбы за должности – это битва за стратегическое выживание в постпутинской перспективе.

Ключевым фактором дестабилизации здесь становится эффект "осажденной крепости". Когда для России внешние рынки закрываются, единственным источником обогащения становится перераспределение имеющегося имущества и финансов внутри страны.

ФСБ, используя инструментарий уголовных дел и обвинений в госизмене или коррупции, начинает системное наступление на позиции КГБ-элиты, засевшей в государственных корпорациях.

В ответ КГБ-ориентированные структуры пытаются апеллировать к "высшему арбитру" Путина, отмечая риски потери управляемости государством из-за чрезмерного усиления спецслужбы, фактически создавшей "государство в государстве".

Для режима этот конфликт несет экзистенциальную угрозу.

Во-первых, разрушается монолитность силового кулака, что делает систему уязвимой к внезапным внутренним шокам или ошибкам управления.

Во-вторых, ожесточенная борьба за ресурсы демотивирует среднее звено чиновничества, которое вместо выполнения государственных функций вынуждено выбирать сторону в межклановой войне, чтобы не стать очередной жертвой "очищения рядов".

В конечном итоге, сценарий "кто кого" может завершиться либо полной победой одной из групп, что приведет к установлению еще более жесткой персоналистской диктатуры без всяких сдерживаний, либо же это спровоцирует паралич власти.

В условиях усиления международного давления на Российскую Федерацию и внутренние экономические дисбалансы, именно этот внутренний раскол спецслужб может стать тем механизмом, который запустит каскадный обвал системы Путина, где лояльность к уже начинающему терять власть лидеру уступит инстинкту самосохранения конкретного клана.

Похоже, этот сценарий начинает выглядеть все более реалистичным, поскольку архитектура современной российской власти держится не на монолитной идеологии, а на тонком балансе между "силовыми корпорациями", где роль верховного арбитра была ключевой функцией правителя.

Когда внешние санкционные тиски и деградация российской экономики начинают вымывать ресурсную базу, за которую соревнуются эти группы, традиционное противостояние между условными "технократами-прагматиками" и "ястребами" из спецслужб трансформируется во внутривидовую войну за выживание.

В такой системе лояльность есть товар, который обменивается на безопасность и ренту. И как только лидер перестает гарантировать защиту активов от внутреннего рейдерства или внешнего преследования, эрозия вертикали становится необратимой.

Внутренний раскол в среде спецслужб может быть спровоцирован пониманием того, что нынешний курс ведет к окончательному превращению России в изолированную сырьевую провинцию без шансов на глобальное будущее. А это прямо противоречит интересам молодых генералов и руководителей среднего звена, стремящихся конвертировать свое влияние в легитимные капиталы.

Но пока, вместо устранения Путина силовым путем, мы, скорее всего, увидим "выбивание" ключевых фигур в окружении диктатора и его оппонентов из ФСБ, "тихий саботаж" решений Кремля или серию контролируемых утечек информации, которые будут дискредитировать конкурентов в борьбе за доступ к дефицитным ресурсам.

Это создаст ситуацию, где каждый клан начнет искать каналы для сепаратных переговоров с Западом или региональными силами, пытаясь обменять безопасность своих активов и гарантию неприкосновенности предательства Путина.

И можно предположить, что каскадный обвал системы начнется именно тогда, когда страх перед дестабилизацией после ухода Путина от власти станет меньше страха погибнуть вместе с ним в военно-экономической авантюре, которой стала затяжная кровавая война в Украине.

Как только силовики осознают, что путинский режим превратился в ущербный и токсический актив, инстинкт самосохранения запустит процесс внутреннего самоуничтожения системы.

В этот момент путинский государственный аппарат, ранее работавший как единый механизм подавления, распадется на локальные центры силы. Каждый из которых попытается установить собственный контроль над остатками административного ресурса, что неизбежно приведет к параличу исполнительной власти и краху мифа о "стабильности", на котором десятилетиями строилась легитимность режима Путина.

Дезинтеграция путинского государственного аппарата и его трансформация в конгломерат автономных локальных центров силы ознаменует стремительный переход политической системы от моноцентрического тоталитаризма к состоянию фрагментированного феодализма.

В условиях деградации вертикали власти конкуренция за остатки административного и силового ресурсов неизбежно приобретет конфликтный характер, где легитимность будет определяться не формальным правом, а способностью удерживать физический контроль над территорией и активами.

В этот момент паралич исполнительной вертикали в Российской Федерации станет системным следствием внутренней эрозии государственных институтов, годами выстраивавшихся не на основе функциональной эффективности, а на личной лояльности. Что при отсутствии Путина, как арбитра превратит их в враждующие антагонистические группировки.

А когда миф о "стабильности" окончательно исчезнет, режим Путина не просто испытает идеологическое фиаско – рухнет сам фундамент договорных взаимоотношений между властью и обществом, что обернется коллапсом системы и полной потерей управляемости государства.

После чего последует переход от управляемого тоталитаризма к состоянию распада единой институциональной структуры на обособленные элементы. Коллапс "стабильности" выключит механизмы лояльности, превращая государственный аппарат в совокупность изолированных звеньев, неспособных к солидарному действию.

Тогда потеря управляемости становится необратимой, поскольку политическая система, лишенная идеологического фундамента и способности обеспечить безопасность, не имеет альтернативной модели легитимации.

Режим Путина вошел в стадию институциональной неопределенности. Превращение монолита в хрупкую структуру свидетельствует об исчерпании ресурсов политического выживания. В таких условиях распад системы становится неизбежным следствием ее внутренней деградации, а конкретная дата финала является лишь переменной в уравнении общего системного сбоя.