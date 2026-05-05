Переворот в Росії: провідні західні медіа роблять ставки

В Росії розбалансована вся силова вертикаль. І провідні західні медіа, такі як Радіо Свобода, CNN, Financial Times, вже відверто починають писати про можливість перевороту в Російській Федерації. Тепер питання звучить так: путінське КГБ проти прагматиків з ФСБ – хто кого?

Сучасна політична ситуація в Росії демонструє критичну дезорганізацію традиційних центрів влади, що впливає на внутрішню стабільність держави. Де будь-яка допущена помилка може запустити неконтрольовану децентралізацію влади.

Впродовж останнього часу спостерігається системне розбалансування силової вертикалі. Коли ключові інститути безпеки, такі як Федеральна служба безпеки (ФСБ) та Служба зовнішньої розвідки (СВР), представлена через структури, що традиційно асоціюються з КГБ, виявляють ознаки непримиримого протистояння.

Ця конкуренція відбувається на тлі глибоких соціально-економічних проблем в Росії, зниження легітимності режиму Путіна та збільшення міжнародного тиску, який накладає обмеження на економічні маневри уряду та зменшує для Кремля можливість контролю над силовими структурами.

В умовах, коли провідні західні медіа відкрито обговорюють сценарії можливого перевороту, важливо розуміти, що мова йде не лише про конфлікт між окремими фігурами. Йдеться і про структурну боротьбу інтересів двох великих бюрократичних блоків, кожен з яких прагне утримати контроль над політичними, економічними та інформаційними потоками.

Конфлікт між КГБ-орієнтованими елітами та ФСБ має довгострокові корені і відображає не лише боротьбу за владу всередині режиму, а й конкуренцію моделей управління державою та ресурсами.

Прихильники КГБ традиційно позиціонували себе як гарантів ідеологічної стійкості, централізації влади та контролю над зовнішніми загрозами. Тоді як ФСБ останніх років більше зосереджена на внутрішньому контролі, економічних схемах і персональній лояльності до окремих членів керівництва РФ.

Паралельне існування цих двох силових мереж у межах однієї вертикалі російської влади створює системні протиріччя, які готові перерости в конфронтацію не лише у кадрових питаннях, але й у визначенні ключових стратегічних рішень держави.

Таке протистояння підсилюється війною в Україні, зовнішньою ізоляцією, економічними санкціями та зростанням невдоволення серед населення, що потенційно відкриває вікно для радикальних змін у керівництві РФ або навіть спроб внутрішніх перестановок вищого політичного ешелону.

Проте, подібні процеси не відбуваються миттєво і мають низку передумов, включно з кризою легітимності, втратою путінцями повного контролю над інформаційними ресурсами та послабленням економічної бази режиму.

Проблема для нинішнього політичного керівництва Росії полягає в тому, що будь-яка відкрита конфронтація між кланами КГБ та ФСБ може дестабілізувати систему не менше, ніж зовнішні загрози, оскільки вона паралізує здатність держави швидко реагувати на кризові виклики.

У цьому сенсі навіть натяки західних медіа на можливість перевороту слід розглядати як віддзеркалення структурних дисбалансів всередині режиму, а не як пропагандистську гіперболу.

Протистояння путінського КГБ з ФСБ є, насамперед, боротьбою за контроль над політичним порядком денним, ресурсами та персональною лояльністю силових структур. Що у недовгій перспективі визначатиме, чи зможе сучасна російська держава утримати стабільність, чи опиниться на порозі системної кризи, що підштовхне її до внутрішніх трансформацій.

Наразі сучасна динаміка російської силової вертикалі є показовим прикладом того, як концентрація влади у руках силових структур без належного механізму внутрішньої координації та за відсутності запобіжників призводить до структурної напруги.

Відсутність механізмів стримування та противаг створює структурну напругу, яка загрожує перерости у глибоку політичну кризу. Адже коли спецслужби наділені функціями політичного нагляду, вони починають фабрикувати загрози для підтвердження власної значущості, що позбавляє систему адекватного сприйняття реальності.

В умовах, коли міжнародна ізоляція та внутрішні економічні проблеми посилюють конкуренцію між КГБ-орієнтованими і ФСБ-орієнтованими фракціями силового блоку, питання "хто кого" стає не риторичним, а критичним для розуміння перспектив стабільності режиму Путіна та можливих сценаріїв розвитку подій у Російській Федерації.

Ця боротьба між чекістами старого гарту та новою генерацією ФСБ-кратії є логічним наслідком критичного звуження ресурсної бази всередині Російської Федерації.

Якщо раніше путінська система балансування дозволяла різним групам впливу мирно співіснувати, "годуючись" з різних галузей економіки, то сьогоднішній дефіцит ліквідності та технологічний занепад перетворюють колишні внутрішньоелітні домовленості на гру з нульовою сумою.

КГБ-орієнтована фракція, яка асоціюється з ідеологічним консерватизмом, геополітичним реваншизмом та контролем над такими стратегічними галузями, як військово-промисловий комплекс (ВПК) та енергоресурси, дедалі більше входить у клінч із технократичним та оперативним крилом ФСБ.

Остання, маючи монополію на внутрішній терор та контроль над тіньовими фінансовими потоками, прагне до повного перерозподілу активів, що раніше належали "старим" кегебешним кланам. Ця конкуренція виходить за межі боротьби за посади – це битва за стратегічне виживання у постпутінській перспективі.

Ключовим фактором дестабілізації тут стає ефект "обложеної фортеці". Коли для Росії зовнішні ринки закриваються, єдиним джерелом збагачення стає перерозподіл уже наявного майна та фінансів всередині країни.

ФСБ, використовуючи інструментарій кримінальних справ та звинувачень у держзраді чи корупції, починає системний наступ на позиції КГБ-еліти, що засіла в державних корпораціях.

У відповідь КГБ-орієнтовані структури намагаються апелювати до "вищого арбітра" Путіна, наголошуючи на ризиках втрати керованості державою через надмірне посилення спецслужби, що фактично створила "державу в державі".

Для режиму цей конфлікт несе екзистенційну загрозу.

По-перше, руйнується монолітність силового кулака, що робить систему вразливою до раптових внутрішніх шоків або помилок управління.

По-друге, запекла боротьба за ресурси демотивує середню ланку чиновництва, яка замість виконання державних функцій змушена обирати сторону у міжклановій війні, щоб не стати черговою жертвою "очищення рядів".

В кінцевому підсумку, сценарій "хто кого" може завершитися або повною перемогою однієї з груп, що призведе до встановлення ще більш жорсткої персоналістської диктатури без жодних стримувань, або ж це спровокує параліч влади.

В умовах посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію та внутрішні економічні дисбаланси, саме цей внутрішній розкол спецслужб може стати тим механізмом, який запустить каскадний обвал системи Путіна, де лояльність до лідера, який вже починає втрачати владу, поступиться інстинкту самозбереження конкретного клану.

Схоже, що цей сценарій починає виглядати дедалі реалістичнішим, оскільки архітектура сучасної російської влади тримається не на монолітній ідеології, а на тонкому балансі між "силовими корпораціями", де роль верховного арбітра була ключовою функцією правителя.

Коли зовнішні санкційні лещата та деградація російської економіки починають вимивати ресурсну базу, за яку змагаються ці групи, традиційне протистояння між умовними "технократами-прагматиками" та "яструбами" зі спецслужб трансформується у внутрішньовидову війну за виживання.

У такій системі лояльність є товаром, який обмінюється на безпеку та ренту. І як тільки лідер перестає гарантувати захист активів від внутрішнього рейдерства або зовнішнього переслідування, ерозія вертикалі стає незворотною.

Внутрішній розкол у середовищі спецслужб може бути спровокований усвідомленням того, що нинішній курс веде до остаточного перетворення Росії на ізольовану сировинну провінцію без шансів на глобальне майбутнє. А це прямо суперечить інтересам молодих генералів та керівників середньої ланки, які прагнуть конвертувати свій вплив у легітимні капітали.

Але поки що, замість усунення Путіна силовим шляхом, ми, найймовірніше, побачимо" "вибивання" ключових фігур в оточенні диктатора та його опонентів з ФСБ, "тихий саботаж" рішень Кремля або серію контрольованих витоків інформації, що дискредитуватимуть конкурентів у боротьбі за доступ до дефіцитних ресурсів.

Це створить ситуацію, де кожен клан почне шукати канали для сепаратних перемовин із Заходом або регіональними силами, намагаючись обміняти безпеку своїх активів та гарантію недоторканості на зраду Путіна

І можна припустити, що каскадний обвал системи почнеться саме тоді, коли страх перед дестабілізацією після відходу Путіна від влади стане меншим за страх загинути разом із ним у воєнно-економічній авантюрі, якою стала затяжна кривава війна в Україні.

Як тільки силовики усвідомлять, що путінський режим перетворився на збитковий та токсичний актив, інстинкт самозбереження запустить процес внутрішнього самознищення системи.

У цей момент путінський державний апарат, який раніше працював як єдиний механізм придушення, розпадеться на локальні центри сили. Кожен з яких намагатиметься встановити власний контроль над залишками адміністративного ресурсу, що неминуче призведе до паралічу виконавчої влади та краху міфу про "стабільність", на якому десятиліттями будувалася легітимність режиму Путіна.

Дезінтеграція путінського державного апарату та його трансформація у конгломерат автономних локальних центрів сили ознаменує стрімкий перехід політичної системи від моноцентричного тоталітаризму до стану фрагментованого феодалізму.

В умовах деградації вертикалі влади конкуренція за залишки адміністративного та силового ресурсів неминуче набуде конфліктного характеру, де легітимність визначатиметься не формальним правом, а здатністю утримувати фізичний контроль над територією та активами.

В цей момент параліч виконавчої вертикалі в Російській Федерації стане системним наслідком внутрішньої ерозії державних інститутів, які роками вибудовувалися не на засадах функціональної ефективності, а на особистій лояльності. Що за відсутності Путіна, як арбітра перетворить їх на ворогуючі антагоністичні угруповання.

А коли міф про "стабільність" остаточно зникне, режим Путіна не просто зазнає ідеологічного фіаско – рухне сам фундамент договірних взаємин між владою та суспільством, що обернеться колапсом системи та цілковитою втратою керованості держави.

Після чого відбудеться перехід від керованого тоталітаризму до стану розпаду єдиної інституційної структури на відокремлені елементи. Колапс "стабільності" вимкне механізми лояльності, перетворюючи державний апарат на сукупність ізольованих ланок, неспроможних до солідарної дії.

Тоді втрата керованості стає незворотною, оскільки політична система, позбавлена ідеологічного фундаменту та здатності гарантувати безпеку, не має альтернативної моделі легітимації.

Режим Путіна увійшов у стадію інституційної невизначеності. Перетворення моноліту на крихку структуру свідчить про вичерпання ресурсів політичного виживання. За таких умов розпад системи стає неминучим наслідком її внутрішньої деградації, а конкретна дата фіналу є лише змінною в рівнянні загального системного збою.