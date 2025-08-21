Переговоры Украины и России: какие гарантии безопасности рассматривает Запад и что предлагают Киеву

После встречи в Вашингтоне между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, а также представителями ЕС возникла дискуссия о предоставлении гарантий безопасности Киеву, если будет установлен мир. В связи с этим возникло несколько версий, что они могут собой представлять.

В рамках наиболее распространенных вариантов, которые уже активно обсуждаются лидерами стран ЕС, присутствует один неотъемлемый момент: практически все гарантии связаны с наличием в Украине либо помощью военных контингентов других стран. Но с рядом отличий.

Миротворческий контингент

Мы с вами неоднократно слышали о том, что страны ЕС могут ввести свой военный контингент в Украину для контроля соблюдения перемирия или мира. При этом некоторые страны уже отказались от этой идеи, например США, другие – поддержали.

Но какой толк от миротворческого контингента? И прежде всего, какой его функционал? Насколько известно, он не будет размещаться в зоне боестолкновений, по ЛБС, а будет представлять собой эдакую тыловую милитарную компоненту с функцией наблюдения.

Наблюдения за чем? За соблюдением режима прекращения огня? Так мы уже видели такой пример с 2015 года – после заключения Минских соглашений: тогда Россия ни разу не соблюла 1-й пункт – прекращение огня.

И если страна-агрессор не будет соблюдать режим тишины, что сделает этот "миротворческий" контингент? Пойдет в наступление на Токмак или Донецк? А что он сделает, если по месту дислокации "случайно" прилетит 152-мм? Дадут высокоточный ответ залпом 155-м или будут высказывать обеспокоенность на арене Совбеза ООН?

Кроме того, этот "миротворческий" контингент будет выполнять свои функции под эгидой какой организации? Той самой, которая не единожды доказывала свою бесхребетность и аморфность – ООН? Сильная перспектива.

Ну и в завершение размышлений на тему "миротворческого" контингента. В историческом контексте было бы интересным посмотреть, какой конфликт или война за прошедшие 30, 40 или даже 50 лет успешно завершилась посредством введения "миротворческого" контингента? Практически никогда такого не было, и даже наоборот: в большинстве случаев войны продолжались еще кровопролитнее и масштабнее, и этому контингент никак не мог помешать.

Аналог 5-й статьи НАТО для Украины

Второй вариант гарантий безопасности для Украины – это формальное распространение на нее действия 5-й статьи коллективной безопасности НАТО. Притом что наша страна не является членом Альянса.

На первый взгляд звучит куда лучше, чем "миротворческий" контингент, но на самом деле – нет.

Дело в том, что 5-я статья коллективной безопасности НАТО – это настолько архаичный и забюрократизированный пункт, давно требующий реформирования, что в условиях современной динамичной войны он не столько эффективен, сколько губителен.

Для примера представим себе такую аховую ситуацию: российские войска вторгаются в Эстонию. Казалось бы, силы НАТО тут же вступают в противостояние с оккупантами и коллективно нейтрализуют угрозу. На самом деле все не так, поскольку первыми бой примут силы быстрого реагирования, которых не так много, чтобы оказать достаточное сопротивление российской ударной группе, а НАТО в это время начнет консультации между членами, кто и чем будет помогать Эстонии.

Консультации могут продлиться от нескольких часов до нескольких дней и даже недель…

По сути, к моменту завершения этапа консультаций Эстония может быть уже полностью оккупирована, а помимо нее, Литва, Латвия и часть Польши, вдоль Сувалкского коридора.

Таким образом, даже для действующих членов НАТО 5-я статья не представляет собой стопроцентную, абсолютную гарантию безопасности. И это без учета того, что в процессе консультаций могут возникнуть непредсказуемые ситуации, когда одна, две или несколько стран вообще откажутся оказывать помощь войсками и даже предоставлять свою территории для логистики. Учитывая позицию таких стран, как Венгрия и Словакия, это не теория, а вполне реальный ход событий.

А потому назвать это гарантией безопасности невозможно от слова "совсем".

Выводы

Как видим, те гарантии безопасности, которые предлагают нам партнеры, сами по себе не функциональны и применительно к Украине не будут работать.

Кроме того, даже начальный этап их исполнения зависит от очень важного условия – прекращения активных боевых действий со стороны российских оккупационных войск, а этого не только не произойдёт, но сама РФ категорически против иностранных контингентов в Украине.

По сути все те предложения, которые звучат, представляют собой не более чем дипломатическую дискуссию, абстрагированную от военных реалий. Очередной пример того, как дипломатия живет совсем в другой, параллельной реальности от войны.

Если говорить о гарантиях безопасности Украине, то они будут возможны только при восстановлении целостности государства. До тех пор, пока будут спорные, временно оккупированные территории, никто не сможет гарантировать нашей стране безопасность, кроме Сил обороны Украины.

Да, как бы это банально ни звучало, но только украинская армия, развитый военно-промышленный комплекс, расширение ударных возможностей и номенклатуры украинских средств поражения, милитаризация общества и прочие аспекты могут стать теми гарантиями безопасности, которые будут работать.

В нынешних реалиях никто Украину, кроме нее самой, не сможет защитить от существующих рисков. Помочь в борьбе – да, но помощь – это не гарантия безопасности. А потому перспективу этого аспекта дипломатического трека не стоит переоценивать и возлагать на него чрезмерные надежды.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".