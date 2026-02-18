Українська
Переговоры с Россией. Не перепутать оргазм с астмой.

Валерий Пекарь

Американская администрация спешит, потому что у них летом уже начинается избирательная кампания. Они уже закончили 8 войн, а нужно 9

Российская экономика и инфраструктура очень медленно обрушиваются.

Украина очень медленно истощается, в то же время очень медленно наращивает ударную способность.

Европа очень медленно разворачивает военное производство и вооруженные силы.

Китай очень медленно ждет, пока Россия рухнет ему в руки.

И только американская администрация спешит, потому что у них летом уже начинается избирательная кампания. Они уже закончили 8 войн, а нужно 9.

Вот в этой рамке и проходят переговоры. Которые никому не нужны, кроме США.

  • Они не нужны России, потому что она не хочет и не может остановиться.
  • Они не нужны Украине, потому что Россия все равно не остановится.
  • Они не нужны Европе, потому что США не видят ее за столом.
  • Они не нужны Китаю, потому что у него ничего нет.

Все стороны имитируют переговоры, чтобы понравиться США.

И все стороны понимают это.

В том числе США.

Старые любовники думали, что это оргазм, а то была астма.

