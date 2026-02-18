Переговоры с Россией. Не перепутать оргазм с астмой.
Российская экономика и инфраструктура очень медленно обрушиваются.
Украина очень медленно истощается, в то же время очень медленно наращивает ударную способность.
Европа очень медленно разворачивает военное производство и вооруженные силы.
Китай очень медленно ждет, пока Россия рухнет ему в руки.
И только американская администрация спешит, потому что у них летом уже начинается избирательная кампания. Они уже закончили 8 войн, а нужно 9.
Вот в этой рамке и проходят переговоры. Которые никому не нужны, кроме США.
- Они не нужны России, потому что она не хочет и не может остановиться.
- Они не нужны Украине, потому что Россия все равно не остановится.
- Они не нужны Европе, потому что США не видят ее за столом.
- Они не нужны Китаю, потому что у него ничего нет.
Все стороны имитируют переговоры, чтобы понравиться США.
И все стороны понимают это.
В том числе США.
Старые любовники думали, что это оргазм, а то была астма.