Переговоры с Россией. Не перепутать оргазм с астмой.

Американская администрация спешит, потому что у них летом уже начинается избирательная кампания. Они уже закончили 8 войн, а нужно 9

Российская экономика и инфраструктура очень медленно обрушиваются.

Украина очень медленно истощается, в то же время очень медленно наращивает ударную способность.

Европа очень медленно разворачивает военное производство и вооруженные силы.

Китай очень медленно ждет, пока Россия рухнет ему в руки.

Вот в этой рамке и проходят переговоры. Которые никому не нужны, кроме США.

Они не нужны России, потому что она не хочет и не может остановиться.

Они не нужны Украине, потому что Россия все равно не остановится.

Они не нужны Европе, потому что США не видят ее за столом.

Они не нужны Китаю, потому что у него ничего нет.

Все стороны имитируют переговоры, чтобы понравиться США.

И все стороны понимают это.

В том числе США.

Старые любовники думали, что это оргазм, а то была астма.