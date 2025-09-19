Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальше

Итак, можно подвести первые политические итоги атаки россиян на Польшу, и они совсем не радужны НАТО. Фактически, мы наблюдаем более активное размывание системы коллективной безопасности, которая и без того уже была под значительным ударом.

Понятно, что все, что произошло, это не о "5 статье" (как бы отвлеченно и ни была сформулирована). В правительстве Польши массированное попадание русских дронов в собственное воздушное пространство назвали "провокацией", и это, по-видимому, действительно была провокация, проведенная россиянами с целью определения границ возможного для себя. И эта провокация оказалась вполне удачной.

В чем главная проблема? Проблем, по сути, две.

Во-первых, не было четкой реакции со стороны стриктур НАТО и ведущих государств. Кто-то "осуждал", кто-то выражал обеспокоенность, а для Трампа вообще "это могла быть ошибка", хотя даже польские чиновники, обычно максимально лояльные США, отмечали, что ни о одной ошибке не могло быть и речи. Следовательно, даже на уровне слов и формулировок НАТО не может определиться с чем-то подобным позиции.

Во-вторых, выбранный путь ответов на "провокации" был сразу исключительно пассивен. Польша требует больше ПВО, страны НАТО перебрасывают туда самолеты. Ведутся разговоры об усвоении украинского опыта в сбитии дронов... Это все хорошо, но это пассивный ответ и игра по правилам кремлевского агрессора. Если все ответы будут сводиться к тому, чтобы "усиливать ПВО", то россияне, не чувствуя для себя никаких угроз, просто начнут усиливать давление. Посылать больше дронов, больше дронов с боевой частью. Для них, в общем, и 800 дронов в день – не проблема. А из 800 дронов точно что-то куда-нибудь попадет. И что дальше? Но они не будут посылать 800. Они будут постепенно расширять границы возможного для себя, оказывая психологическое давление на страны НАТО и их общественное мнение.

Задача же россиян - не "захватить прямо сейчас Польшу". Нет, это если и перспектива, то отдаленная. Пока им нужно "колебать НАТО" и усиливать антиевропейские и пророссийские настроения. Если они перейдут к "системным провокациям", то на их фоне можно будет развернуть политическую активность в восточноевропейских странах, что "лишь дружба с решительным образом спасет нас от дронов", и продвигать таким образом своих агентов влияния. Ну, а беспомощность структур НАТО будет для подобной игры прекрасной иллюстрацией. Это то, куда НАТО приведет пассивный ответ.

Что же они должны делать? Показать, что активно реагировать могут не только российские агрессоры, и не только они могут задавать правила игры. Самый очевидный ответ – перенос переднего края ПВО НАТО на территорию Украины. Объявить прямо, что это ответ на российскую провокацию, и теперь НАТО будет сбивать все, что будет приближаться к их границам. Это был бы понятный для россиян ответ.

Еще лучше было бы скооперироваться с украинскими силами и показательно организовать небольшой кратер на месте производства "шахедов" в российской Елабуге. Это был бы максимально доходчивый месседж, который могли бы подать сами украинцы с помощью западных партнеров.

То, что украинцы могут удивлять, доказали на этой неделе, когда произошло несколько знаковых поражений на территории врага. Буквально недавно, 12 сентября от СБУ поступило сообщение, что дронами поражен Приморск - ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно $15 млрд.

До этого все мы помним о кампании по уничтожению различных узлов нефтяной инфраструктуры России. Включая легендарную "Дружбу". Ну а к концу недели ГУР отчиталось о впечатлениях новых НПЗ. В том числе и очень отдаленных – аж в самой Башкирии. Все это Украина делает сама. Конечно, если бы прибавилась мощь НАТО, то и эффективность выросла, и можно было бы не только истреблять НПЗ и нефтебазы, но и более солидно.

Но понятно, что НАТО на это не пойдет, а начнет копить ПВО "для себя". И это, кстати, тоже могла быть задача россиян. Заставить европейских партнеров остановить передачу ПВО и ракет к ним для Украины из-за собственных панических опасений. И безразлично, что "Петриот" - это не лучший вариант, чтобы сбивать дроны, и здесь лучше не забирать что-нибудь у Украины, а кооперироваться с ней. Как это, например, делает Дания, дальновидно работая над совместным с Украиной производством твердого ракетного топлива.

В принципе, даже я не ожидал столь беззубого ответа от НАТО. И на то есть причины. НАТО сейчас - это всадник без головы, потому что глава, которой всегда были США, сейчас живет иллюзиями "ПЕРЕЗАГРУЗКИ" с россиянами, и не хочет донимать "вторую Власть". Поэтому россияне будут наглеть, и не сомневайтесь, а еще пытаться отбиться от них только пассивной обороной – это просто разжигать в них агрессию и "кураж", который можно остановить только ударами.