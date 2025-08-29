Отложен террор по Киеву: устроившая РФ

Отложенный террор.

Всё это должно было лететь на Киев 24 августа, но иностранные делегации и визит лично спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога вынудили командование РОВ отложить удар.

Командование РОВ уж очень сильно не хочет, чтобы иностранные делегации получили личные впечатления от результатов "миротворческой" дипломатии, а тем более, чтобы кто-то из них пострадал.

Я думаю, что лучшим ПВО для Киева может стать посменное дежурство иностранных делегаций. День-два Кит Келлог, затем Эмманюэль Макрон, а после Мерц, Стармер, Мелони и так далее. И так от месяца к месяцу.

Коллективная безопасность.