Відкладений терор.

Усе це мало летіти на Київ 24 серпня, але іноземні делегації та візит особисто спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлога змусили командування РОВ відкласти удар.

Командування РОВ вже дуже сильно не хоче, щоб іноземні делегації отримали особисті враження від результатів "миротворчої" дипломатії, а тим більше, щоб хтось із них постраждав.

Я думаю, що найкращим ППО для Києва може стати позмінне чергування іноземних делегацій. День-два Кіт Келлог, потім Емманюель Макрон, а після Мерц, Стармер, Мелоні і так далі. І так від місяця до місяця.

Колективна безпека.