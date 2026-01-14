ОРДЛО: жизнь в забвении, или Новости социалки из буферной зоны

Сегодня снова об ожиданиях и реальности.

Ожидания, что даст россия Донбасса, мечты, желания, которые еще держат в плену критическое большинство жителей Донбасса, те сладкие розовые пакетики в голове простого народа, где побогатому, большие пенсии, "угольная швейцария", справедливость в виде расстрелов богатых и распределения нано-бомбой захватывает США и бомбит весь мир…

И реальность из закрытых шахт, уничтоженных предприятий, отсутствия воды, задолженности по зарплате, безработице, кучу мусора, по дефициту лекарств и врачей, остановке развития и тихой, никому не нужной жизни в забвении.

Ожидание и реальность – два параллельных вселенных, в которых живут жители ОРДЛО уже 11 лет и несмотря ни на что, не хотят замечать, что их ожидания не совпадают с реальностью, которую дала им россия.

Я уже писала о том, что астрологическая миссия 2026 года – прозрение. Что-то во вселенной сложится так, что розовые очки треснут стеклом внутрь, иллюзии развеются, как туман над оврагами, симулякры растают, как роса на солнце, а люди выйдут из психологически информационного сна, увидят реальность и очень ей удивятся. И это относится не только к жителям ОРДЛО, которые удивленно начали рассматривать вокруг в поисках российского пабогатому, но и жителей других стран, в том числе и Украины.

Вопрос года – как так получилось, что мы оказались в таком состоянии, сделали такой выбор, так жили все эти годы, позволяли такое делать с собой. Его поставят себе жители США, Казахстана, Туркменистана, Венгрии, той же Венесуэлы, которая на слуху вместе с Ираном, уже с начала года. Многие вопросы возникнут и перед украинцами, включая жителей оккупированных территорий. Быть или не быть, вот в чем вопрос-девиз года! Я бы добавила – какими быть – чтобы уже было точно.

Многое выплывет из темных уголков, чтобы стать явным. Многие политические и социальные звезды потеряют свой статус и люди увидят их настоящую низменность и хищную сущность. Люди перестанут видеть белое и черное там, где им указали, а начнут отличать цвета и полутон в любом белом шуме. Очень люблю такое время, потому что мне в них жить легче, чем во времена "розовых очков" и иллюзий.

Для жителей ОРДЛО год действительно начался так, как описано. Словно кто-то разослал им в мессенджеры вместо поздравления с новым годом послание "будущего нет" и исключил матрицу, которая внушала им, как хорошо они живут среди мусора и болота.

С 1 января у ОРДЛО не будет социальных российских выплат. Нет богатых, никаких. Экономия на оккупированных территориях подаётся под соусом "перепрошивка выплат под российские стандарты".

К этому времени в ОРДЛО все выплаты начислялись интересно, по законам и постановлениям Украины, которые были переведены на русский язык, и стали "законами луганской народной республики". Поэтому народ там жил неплохо, потому что украинская законодательная социальная защита лучшая в постсоветском пространстве. Теперь там не будут платить, если нет российских документов. То есть, де-факто "республики" больше не признаются россией и теряют "юридический" статус, все их документы и "законы" отменяются. Хочешь выплаты – должен быть не "гражданин республики", а гражданин России. А российские социальные законы ниже уровня помощи, то есть большая категория жителей ОРДЛО "не дотянут" до уровня, определенного законодательством России, как категория, требующая социальной защиты. Ну, хотели же быть богатыми, вот вам – вы богаты! Ибо социальная защита для бедных, если вы ее не получаете, то вы богаты.

Поэтому многие жители ОРДЛО, которые воюют против Украины, сейчас голосят – "а зачем мы это все начинали", суммируя потерянное в пенсиях и льготах.

Вот как-то продолговато пути продержал ОРДЛинцев с выплатами, я думала, что выплаты он им прекратит где-то в 2022 году.

Первое, что Россия уничтожила в ОРДЛО, это были больницы. Именно поэтому я поняла, что план россии относительно Донбасса – пустая земля без людей, пустота, буферная зона с кучей военных или просто пустошь. Что интересно, тогда на Донбассе многое об этом говорили, но указывая, что это план Украины. Мол, Украина хочет уничтожить Донбасс, чтобы получить буферную зону от России. План хорош, но, нет. Если бы Украина стала членом НАТО до 2014 года, НАТО устраивало бы Донбасс живой, веселый, развитый. Страны Балтии и Польша не стали же истреблять и вычищать территории, имеющие границу с Беларусью или россией, так что. Напротив, развитая страна НАТО – более раздражающий компонент для россиян.

А вот россия сразу расставила приоритеты в уничтожении и оккупированных территориях Луганщины и Донбасса сразупотеряли медицину.

В 2014-2015 годах массово были закрыты инфекционные больницы, кожно-венерологические диспансеры и туберкулезные клиники. Это еще одно из преступлений России, которое осталось за пределами внимания всех ООН и других борцов за права человека.

Уже в 2015 году ОРДЛО зафиксировали эпидемии сифилиса и туберкулеза. Сейчас венерические болезни настолько массовые, что ОРДЛО ими болеют дети с 10 лет и рождаются с сифилисом.

Относительно инфекционных болезней это один из механизмов уничтожения жителей ОРДЛО. Взять хотя бы тот факт, что в ОРДЛО россия проводит много испытаний нового лекарства, вакцин, прививок и вирусов, то инфекционные больницы там не только дефицит, без них просто растет смертность.

В Свердловске, Луганской области, где я жила – сейчас Довжанск – коллаборанты выполняя приказ россиян сразу закрыли 3 больницы и все амбулатории и ФАПы по селам. Были закрыты большая на сотни койко-мест инфекционная больница, туберкулезный диспансер и кожно-венерологический. Уничтожены все архивы и статистика больных. Уничтожены лаборатории.

Сейчас со всего Свердловского района больных инфекционными болезнями лечат в небольшом помещении в больнице города Краснопартизанск. Больница имеет вид барака – отсутствие воды, отопления, туалета.

Туберкулезных больных и носителей венерологических украшений лечат в кабинете на первом этаже Свердловской центральной больницы в общем порядке.

То есть россия, большая и богатая, просто взяла и забрала у людей право на доступную медицину. Ибо почему? Потому что на россии той медицины нет. Больница-барак с клопами, без воды, с гнилыми туалетами, которые еще видели Деникина, это визитка русских Гукова, Новошахтыньска и любого небольшого города россии.

И вот все эти люди, мечтавшие побогатому и ожидавшие от россии хрустальных замков, стоявших на золотых берегах нефтедолларовой реки, сейчас оказались в настоящем, а не выдуманном "русском мире", где жизнь человека не стоит ни копейки, где куча лжи не имеет признаков, но величия.

Теперь в ОРДЛО действительно все, как на россии. Это подтвердил коронавирус, но люди тогда этого еще не поняли.

Я часто пишу, что вся сущность СССР и России, это уничтожение человека. Уничтожение из-за унижения, излома, страха, бедности, голода, болезней. В СССР люди погибали миллионами, ценность жизни равнялась нулю. Жаль, что ностальгирующие по советщине так и не поняли этого, но не жаль, что их решения привели к ситуации, что правда о России и СССР стала частью их жизни. Во Вселенной интересно чувство юмора.