ОРДЛО: життя у забутті, або Новини соціалки з буферної зони

Сьогодні знову про очікування та реальність.

Очікування, що дасть росія Донбасу, мрії, бажання, які ще тримають у полоні критичну більшість мешканців Донбасу, ті солодкі рожеві пакуночки у голові простого наріду, де пабагатому, великі пенсії, "вугільна швейцарія", справедливість у вигляді розстрілів багатих й розподілу їх майна бідним, багата росія, яка з нано-бомбою захоплює США й бомбить весь світ…

Й реальність з закритих шахт, знищених підприємств, відсутності води, заборгованості з зарплати, безробіття, куп сміття, з дефіциту ліків та лікарів, зупинення розвитку й тихе, нікому не потрібне життя у забутті.

Очікування та реальність – дві паралельні вселенні, в яких живуть мешканці ОРДЛО вже 11 років й не зважаючи ні на що, не хочуть помічати, що їх очікування не співпадають з реальністю, яку дала їм росія.

Я вже писала про те, що астрологічна місія 2026 ріку – прозріння. Щось у всесвіті складеться так, що рожеві окуляри тріснуть склом усередину, ілюзії розвіються, як туман над ярами, симулякри розтануть, як роса на сонці, а люди вийдуть з психологічно-інформаційного сну, побачать реальність й дуже їй здивуються. Й це відноситься не лише мешканців ОРДЛО, які здивовано почали роздивлятися навколо в пошуках російського пабагатому, а й мешканців інших країн, в тому числі й України.

Питання року – як так сталося, що ми опинилися у такому стані, зробили такий вибір, так жили усі ці роки, дозволяли таке робити з собою. Його поставлять собі мешканці США, Казахстану, Туркменістану, Угорщини, той самої Венесуели, яка на слуху разом з Іраном, вже з початку року. Багато питань постануть й перед українцями, включно з мешканцями окупованих територій. Бути чи не бути, ось в чому питання- девіз року! Я б додала – якими бути- щоб вже було точно.

Багато випливе з темних кутків, щоб стати явним. Багато політичних та соціальних зірок втратять свій статус та люди побачать їх справжню ницю та хижу сутність. Люди перестануть бачити "біле" й "чорне" там, де їм вказали, а почнуть відрізняти кольори та напівтон у будь якому "білому шумі". Дуже люблю такі часи, бо мені в них жити легше, ніж у часи "рожевих окулярів" та ілюзій.

Для мешканців ОРДЛО рік дійсно почався ось так, як описано. Немов хтось розіслав їм у месенджери замість привітання з новим роком, послання "будущего нет" й виключив матрицю, яка навіювала їм, як гарно вони живуть серед сміття та болотиння.

З 1 січня в ОРДЛО не буде соціальних російських виплат. Ні багатих, ніяких. Економія на окупованих територіях подається під соусом "перепрошивка выплат под российские стандарты".

До цього часу в ОРДЛО усі виплати нараховувалися цікаво, по законам та постановам України, які буди перекладені на російську, й стали "законами луганской народной республики". Тому нарід там жив непогано, бо український законодавчий соціальний захист найкращий у пострадянському просторі. Тепер там не будуть виплачувати, якщо немає російських документів. Тобто де-факто "республіки" більше не визнаються росією та втрачають "юридичний" статус, усі їх документи та "закони" скасовуються. Хочеш виплати – маєш бути не "громадянин республіки", а громадянин росії. А російські соціальні закони нижче за рівнем допомоги, тобто більша категорія мешканців ОРДЛО "не дотягнуть" до рівня, визначеного законодавством росії, як категорія, що потребує соціального захисту. Ну, хотіли ж бути багатими, ось вам – ви багаті! Бо соціальний захист для бідних, якщо ви його не отримуєте, то ви багаті.

Тому багато з тих мешканців ОРДЛО які воюють проти України зараз голосять – "а зачем мы это все начинали", підсумовуючи втрачене у пенсіях та пільгах.

От якось довгувато путін протримав ОРДЛинців з виплатами, я думала, що виплати він їм припинить десь у 2022.

Перше, що росія знищила в ОРДЛО, це були лікарні. Саме тому я зрозуміла, що план росії щодо Донбасу- пуста земля без людей, пустота, буферна зона з купою військових або просто пустош. Що цікаво, тоді на Донбасі багато про це говорили, але вказуючи, що це план України. Мовляв, Україна хоче знищити Донбас, щоб отримати буферну зону від росії. План гарний, але, ні. Якби Україна стала членом НАТО до 2014 року, НАТО влаштовував би Донбас живий, веселий, розвинений. Країни Балтії та Польща не стали ж винищувати й вичищати території, які мають кордон з Білоруссю чи росією, ото ж бо. Навпаки, розвинена країна НАТО більш дратуючий компонент для росіян.

А ось росія одразу розставила пріоритети в знищенні й окуповані території Луганщини та Донеччини одразу втратили медицину.

В 2014-2015 році масово були закриті інфекційні лікарні, шкірно-венерологічні диспансери та туберкульозні клініки. Це ще один зі злочинів росії, який залишився поза межами уваги усіх ООНів та інших борців за права людини.

Вже у 2015 році в ОРДЛО зафіксували епідемії сифілісу та туберкульозу. Зараз венеричні хвороби настільки масові, що в ОРДЛО ними хворіють діти з 10 років та народжуються з сифілісом.

Щодо інфекційних хвороб, то це один з механізмів знищення мешканців ОРДЛО. Взяти хоча б той факт, що в ОРДЛО росія проводить багато випробувань нових ліків, вакцин, щеплень, й вірусів, то інфекційні лікарні там не те що дефіцит, без них просто зростає смертність.

В Свердловську, Луганської області, де я жила- зараз Довжанськ- колаборанти виконуючи наказ росіян одразу закрили 3 лікарні й усі амбулаторії та ФАПи по селам. Були закриті велика на сотні койко-місць інфекційна лікарня, туберкульозний диспансер та кожно-венерологічний. Знищені усі архіви й статистика хворих. Знищені лабораторії.

Зараз з усього Свердловського району хворих на інфекційні хвороби лікують в невеличкому приміщенні у лікарні міста Червонопартизанськ. Лікарня має вигляд бараку- відсутність води, опалення, туалету.

Туберкульозних хворих та носіїв венерологічних "прикрас" лікують у кабінеті на першому поверху Свердловської центральної лікарні в загальному порядку.

Тобто росія, велика та багата просто взяла й забрала у людей право на доступну медицину. Бо чому? Тому, що на росії тої медицини немає. Лікарня-барак з клопами, без води, з гнилими туалетами, які ще бачили Денікіна, це візитівка російських Гуково, Новошахтиньска та будь якого невеличкого міста росії.

Й ось усі ці люди, які мріяли пабагатому й очікували від росії кришталевих замків, які б стояли на золотих берегах нафто-доларової річки, зараз опинилися у справжньому, а не вигаданому "русском мире", де життя людини не коштує ані копійки, де купа брехні й велічія, але не має жодних ознак цивілізаційного розвитку.

Тепер в ОРДЛО дійсно усе, як на росії. Це підтвердив коронавірус, але люди тоді ще цього не зрозуміли.

Я часто пишу, що уся сутність срср та росії, це знищення людини. Знищення через приниження, злам, страх, бідність, голод, хвороби. В срср люди гинули мільйонами, цінність життя рівнялася нулю. Шкода, що ті, хто ностальгує за радянщиною, так й не зрозуміли цього, але не шкода, що їх рішення привели до ситуації, що правда про росію та срср стала частиною їх життя. У Всесвіту цікаве почуття гумору.