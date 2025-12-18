Обращение к нации Трампа: что сказал президент США

Проснулся в четыре утра, чтобы послушать, что там сказал Трамп в обращении к нации. Пошел досыпать разочарованным…

Ибо, во-первых, ничего нового. Практически никакой новости.

Несмотря на новости Такера Карлсона, "маленькой победоносной войны" с Венесуэлой не произошло. Или (как вариант) речь о Венесуэле была написана, но в последний момент из ящика вытащили "старую" пластинку. А "военную" отложили. Возможно, к "после праздников". Потому что до Рождества еще нужно успеть отдохнуть, а не открывать новые фронты (напомню, что Трамп обещал, что при его президентстве никакой войны не будет).

Основной мотив – инфляция, мигранты, цены, всеобщее раздражение ситуацией, но за все ответственный уже давно назначен.

Во-вторых, уже даже не смешно, когда все просчеты и провалы списываются на Байдена. Хотя… возможно, я чего-то не понимаю – и МАГовцы хотят слышать именно это.

От избрания Трампа прошел почти год, и аргумент "это все предшественники" хуже работает даже для лояльной аудитории. Время, когда можно было объяснять любую неудачу наследием Байдена, объективно прошло.

В итоге это было обращение не к нации, а к электорату. И даже не о будущем, а об оправдании настоящего.

Украину не упоминал.

Это выступление было чем угодно, но точно не рождественской речью. Больше похож на отмашку в электоральную кампанию в Конгресс и попытку подтянуть собственные рейтинги, продолжающие падение. Расчет на то, что песня о "плохом Джо" до выборов еще как-то доиграет, является большой иллюзией. Но пусть уже разбираются сами… На нас эта внутренняя "мышина возня" глобальным образом совершенно не влияет.