Новые Судеты. Гарантии безопасности в обмен на Донбасс?

Соединенные Штаты сообщили Украине, что предоставление американских гарантий безопасности возможно только при условии подписания мирного соглашения с Россией.

Причем содержание документа по территориальному вопросу не раскрывают. Об этом пишет Reuters

Когда украинские власти все целиком и полностью ставят на зеро — польстить Трампа, его университетского товарища месторождением лития, то выходит так, что какие-то договорняки происходят в условиях блекаутов. Когда народ вообще экономит мобильные заряды, куда там полезть за деталями на платные подписки иностранных СМИ.

Вот Зеленский заговорил о соглашении по восстановлению из США. Но будет ли что восстанавливать, если сбудется прогноз от Радио Свободы, что россияне настроены добиться условий, когда Запорожье можно будет обваливать артиллерией?

Я специально взглянула на ютуб-ленту каналов телемарафона. Там один позитив и конструктив – Герасимов сошел с ума, тысячи россиян банкроты, а Россия сушит весла, потому что в Китае переворот.

На практике РФ по этим мирным соглашениям не отказывается от территориальных претензий на регионы, которые не оккупировала полностью, но записала себе в Конституцию. Более того, она хочет себе получить новые Судеты — тот же Донбасс для того, чтобы иметь плацдармы для новых наступлений. Газоносы Полтавщины или промышленная Днепровщина — это уже другая тема, которую там запланирует Россия на следующие этапы.

Европейцы только сейчас решились на заявление о более жестких мерах по российскому "теневому флоту", который перевозит нефть в Балтийском и Северном морях. Это безусловно событие, хотя украинские профессиональные эксперты об этой игле в яйце говорят два года минимум.

Будет ли что-нибудь дальше? Посмотрим. Но, может, и этого не случилось, если бы США не поймали несколько таких танкеров у своих берегов. И то — с громкими скандалами, что некоторые наши граждане вполне нормально работают на подобных судах. Кормят семьи).

Словом не об восстановлении после войны нужно думать. В том же Киеве бывшие кавеенщики шутят о выгребных ямах, а ДТЭК рассказывает, что вы бойлеры поключили, поэтому света нет, хотя теперь становится ясно, что годами коты не катались в ремонтах их щитков и кабелей.

Не знаю, о каком там восстановлении и гарантиях говорят совершенно тайно. Но сладкие положительные сиропы не делают нам хорошего, а исключительно готовят основу для последующих актов агрессии России.

Гарантии безопасности точно не будут зависеть от бумажки с Трампом, которому нужны козыри для выборов осенью. Они зависят от того, пригодится ли для жизни наша страна и большие экономические агломерации. А еще — у нас будет чем оплачивать войско, потому что Россия на войну деньги найдет. У нас же бизнес работает на трех перекладинах и генераторе.