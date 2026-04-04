Насущные вопросы жителей ОРДЛО: ''а нас-то за что''

Человек довольно интересное создание. Она стремится выучить Марианскую впадину, но так и не выучила себя. Но война это состояние, которое обнажает и требует от человека дополнительных умений, знаний, подталкивает человека к пониманию своего естества, дает для выживания человека обострение ощущений, генетической памяти и навыков, чтобы включилось самосохранение, ну, если не лично человека, то уже хотя бы вида.

Поэтому вот прямо сейчас люди открывают себе мир человека. Как-то по-фройдовски звучит, но что есть, то есть. Хотя, если быть точным, описывая общество Зигмунд Фрейд говорил: "Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить.

Это верно! Горькая, не красивая, черная правда жизни. Человек обожает жить в симулякре мечты, надежд. Например, что за ее поступки ей ничего не будет (бог прощал и нам велел прощать). Что от нее ничего не зависит и кто-то решит все ее проблемы (на все воля божья). Что существуют какие-то нормы морали и закона, которые никто и никогда не нарушит, но ей лично иногда это можно. Люди придумывают себе жизнь, определяют кто им обязан эту жизнь наладить, часто ненавидят кого-то за неналаженную жизнь по их личным мечтам и хотениям.

Самые известные сказки мира об этом. Самые массовые религии мира об этом. Величайшие войны мира именно об этом.

Но потом розовые очки бьются стеклом внутрь и человек начинает взывать: за что это мне все, почему я, за что меня наказывает бог, судьба, небо.

Ибо жизнь, это только личная ответственность, личный выбор, личный труд. Вот такая она верна. Карл Густав Юнг предупреждал инфантильное общество: "Пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это уделом". Но не судьба приходит к вам раскулачивать, расстреливать, не судьба устраивает войны, не судьба посылает на вас ракеты и "шахеды", а человек. Такой же человек, как и вы, но с другим симулякром, мечтами, "хочу", "должны" в голове.

Если критическое большинство общества имеет одинаковый симулякр (веру, религию, политическую догму, социальную потребность) она все сделает, чтобы этот мир, ее идеальный симулякр уничтожил все, что имеет другое мнение. То есть, если общество стремится к деградации, оно убьет более разумных. Помните советское любимое ты, самый умный? А Расстрелянное Возрождение Украины, помните? А ГУЛАГ СССР? А я вот помню жителей Луганщины и Донетчины в 22014 году, которые в критическом большинстве мечтали о "назад в ссср", "пожить по-русски", "пожить без бендер", "богатому с россией". Это была их личная мечта, которую они обобщили и создали из нее симулякр, розовый сказочный мир, где они имели бы все, что пожелают, деньги, силу, власть над другими и им за это ничего бы не было. Эрик Эриксон: "Общество не может дать человеку идентичность, но оно может лишить человека его". Все, кто был против СССР, России или этого их донбасского "хочу" - становились врагом народа Донбасса. "Кто не с нами-то против нас"- любимый нарратив пролетариата.

Но есть нюансы. Обычно после всего описанного пролетариат всегда, без исключения, начинает петь: "А зачем" или "Мы не этого хотели – нас обманули". Ибо то, что они мечтали оказывается тюрьмой, куда они себя посадили и назначили по-жизненному сроку. Ибо, чтобы не пыталось строить критическое большинство людей с низким самосознанием, всегда будет Архипелаг Гулаг. Дэниел Канеман: "Наибольшая ошибка в принятии решений — это уверенность в собственной правоте", а, как мы знаем, народ всегда прав, даже когда кормит корову помоями или пьет настойку йода (уксуса, мухоморов) от всего.

Сейчас в соцсети выкрикивают видео с россии или ОРДЛО на тему "а нас-то за что" и "простите нас, украинцы, мы в 2014 немного лоханулись выбрал россию". Почему? Вот читай выше.

Критическое большинство населения Луганщины и Донбасса в 2014, как и критическое большинство россиян были уверены, что:

– если выбрать Сталина и кричать "всех расстрелять", то расстреляют всех, кроме тебя;

– если орать "забрать у богатых и поделить на всех бедных", то заберут у соседа и отдадут именно тебе;

– если плевать в лицо умным людям с не купленным, а полученным образованием "ты че, самый умный", то ты никогда не останешься в среде, где ни врачей профессиональных, ни учителей, ни сантехников, один ты, умный со стаканом йода или мухоморов "от всего", "куда;

– если стрелять по Украине, то никто, никогда не будет стрелять ни по России, ни по ОРДЛО, потому что "есть моральный закон, и кто они такие, чтобы по нам стрелять, они обязаны сдаться";

– если убить тысячи украинцев, написать тысячи доносов, то за это ничего никогда не будет, потому что значит было за что…

Этот список можно продолжать бесконечно, потому что он только начал закладываться.

Народ Донбасса и россияне, здесь не нужно строить себе розовую комнату со стразиками "все мы ошибаемся", не прозрели, не покаялись, а просто все пошло не так, как они планировали, мечтали, хотели. А как бы все пошло так, как они хотели, вы думаете они покаялись бы, нет, они даже вам могил не оставили, просто укатали бы танками в землю, и пошли бы себе дальше.

Они мечтали, что война, когда они нас убивают, а мы умираем и все. Точка. Так просто. Да весело. Так быстро. Они никогда не думали о том, что мы будем их убивать, защищаться, создавать новое оружие и наносить сокрушительные удары.

Как это? Какой-нибудь хохол, да как он смеет!

Как только наши соколы-дронщики фактически взяли под контроль небо ОРДЛО и россии, когда жизнь россиянина и коллаборанта стала нерадужной, а тревожной, когда вопрос "что пожрать", получает множество нюансов голода, вот здесь "народ" "прозрел", и чем больше будет уничтоженных военных баз, чем больше будет уничтоженных военных баз "прозрение".

Новостей из ОРДЛО и россии так много, что утро начинается не с кофе, а с удовольствия. Когда читаешь эти их "где наше ПВО", "почему укро-дроны стаями летают над нашими огородами", "провалена вся стратегия защиты неба россии", твоя эмпатия требует добавить в кофе что-то накшалт бренди, протянуть ножки в гамачку где-то в саду, который бует сатисфакции.

12 лет войны и на России и в ОРДЛО отсутствовали какие-либо факторы понимания войны. Любое понимание войны народ Донбасса в его критическом большинстве и граждане россии описывали именно так: "а че это хохлы будут по нам стрелять, нас-то за что". Война в их понимании была игра, в которую играют и выигрывают всегда русские.

Что ж, звезды говорят, что этот год излома, резкого массового излома розовых очков. Ох и больно будет многим.

Прочла новость, что жители Ростовщины мечтают о том, как начнет работать их аэропорт и они начнут путешествовать, как когда-то… Как "когда-то 5 лет назад" пишут рядовые россияне. А что произошло такого 5 лет назад, что ваш аэропорт стал всероссийским моргом, куда свозят по тысяче тел в сутки? На этот вопрос ни один русский не ответит.

Самолеты не летят сами по себе, аэропорт закрыт, потому что так сказали власти, их в мире никто не любит, а они так хотят вольными птичками… Куда? В Вашингтон? Ракетой? Потому что мы знаем эти российские "птички" и мечты попасть в какую-то страну. В большинстве своем потратить в страну они хотят ракетой. Но ведь мечтают летать самолетами, быть туристами, чувствовать себя людьми, путешествовать. А почему не могут этого делать? Что произошло? – ответов нет, может кто-то пробубнит "власть нас поссорила". Какая власть, с кем "рассорила"? Тишина!

Конечно, читала о тех мечтах и хохотала. Ну это реально очень смешно. Даже захотелось напомнить лаптям их любимую поговорку: "мечтать не вредно".

Но вот что задело: мечтают они, картинки с ИИ создают, какие-то планы на какое-то там будущее еще имеют, а вот провести прямую линию в голове от уха до уха – нет. Не может русский человек сложить в кучу "сво, путин стратег всех переиграл – никто не куда не летит, кроме украинских БПЛА по Кремлю".

То есть в критическом большинстве они так и не поняли формулу войны: война это игра, в которую играют в двоих! Они – по нам, мы – по ним, банальная формула войны. Они нам "Киев за три дня", мы им: мы вас окрестили, мы вас и споем!

Всю свою жизнь рядовой россиянин делает вид, что "не они", "все по плану", "нас там нет", "сво ни при чем, а аэропорты закрыты, потому что плохая погода". Интересные люди! Каждый раз, когда им прилетает за их имперский шовинизм, рашизм, нацизм, неумение себя вести в обществе и другие преступления, русские делают вид, что это не из их штанишек коричневое течет, а им подбросили. Каждый раз, когда в их города прилетает ответ на мирные ракеты, они визжат: а нас-то за что. То есть на россии в критическом большинстве совершенно отсутствует понимание войны.

То есть, когда стреляет россия, то для них норм и не дай бог, чтобы кто-то ответил на выстрел выстрелом. Ибо они уверены, что все с кем они воюют, должны им подчиниться, потому что бог заповедей "ударили тебя-подстав еще одну щеку". Это они бьющая сторона, а мы сторона, которая должна подставлять щеку. А что не наоборот?

Знаете, вот когда русским начинаешь задавать эти вопросы, в их глазах такая детская растерянность: как это может быть, чтобы россиянам – и по морде?

Где-то до 2018 я общалась с представителями российской "оппозиции". Пишу в кавычках по понятным причинам ее отсутствия на россии. С представителями толерантного, "мы-замир-овского" сообщества, пацифистами, буддистами… Я чего-то решила взять на себя крест и принести себя в жертву тупой, безжалостной голове русского дракона, потому что думала, что, ну не может же быть все так плохо, должна же быть реально быть оппозиция, инте ошиблась, испортила себе нервы, но это мои проблемы. Любой представитель любой российской "интеллигенции", "оппозиции" это некий "бутерброд", который уже кто-то пожевал и выплюнул, потому что оно не вкусно, с привкусом прелых останков товарища ленина.

Абсолютная уверенность, что им за преступления ничего не будет, потому что это не преступления россиян, россиян. Возможно, если проиграют-то будут исключительно проблемы путина, россиян должны оправдать, потому что такие были времена, они просто выполняли решение путина. Абсолютная уверенность, что они ничего плохого не делают – мы все придумываем. Абсолютная уверенность, что мы не имеем права обороняться, стрелять, защищаться и война, когда они стреляют, а мы умираем. Все. Точка. Иного в их формуле нет.

Сейчас большинство россиянчиков все понимает, делает вид, что нет, потому что "власть нас поссорила" и им ничего не будет – это их формула жизни.

Вот это самое наблюдаю и в ОРДЛО. Как по нам летит: там радость, танцы, влажные мечты "Киев за три дня". Как мы утолим по России – в ОРДЛО делают вид, что это не их проблемы, потому что "россия все это начала, пускай и разбираются". Как мы убили по складам боеприпасов в ОРДЛО – насилие: "а нас-то за что". В ОРДЛО все уверены, что Украина должна стрелять только по России, а не по ним, даже если 100-тонный склад боеприпасов россия разместила в центре жилого поселка в ОРДЛО. Вопросов у жителей ОРДЛО в Россию по поводу размещения военных складов в центре жилых застроек нет.

Интересно, как бежать в 2014 году на пророссийский митинг и взывать "Донбасс-Россия" – это они, потому что это их право на "самоопределение". Как записываться в "народное ополчение" и убивать украинцев, даже своих соседей за их проукраинскую позицию, то есть самоопределение, тоже они. Как воевать 12 лет против Украины – тоже они. А как Украина наносит ответный удар – "а нас то за что, мы не сторона конфликта". Интересные люди!

Что ж, понимание войны как правила дорожного движения и правила техники безопасности пишутся кровью.

Украинские дроны начали выбивать склады боеприпасов, ремонтные заводы, где ремонтируют военную технику, базы горючего и склады боеприпасов окупантов, которые россияне натыкали по ОРДЛО прямо в жилых районах. Война возвращается туда, откуда пришла – на Россию, на Донбасс, потому что должна закончиться именно там, выходом украинских войск на Государственную границу Украины.

Кстати, он до сих пор так и маркирован со стороны России: "Государственная граница российской федерации – Государственная граница Украины". "Республики" так никто нигде и не прописал. Что интересно, пророссийские жители ОРДЛО (мы же помним, что там не все предатели) пытались жаловаться, писали путину, чтобы сменили маркировку границы, да и вообще, по российским законам, которые подписал путин, "республики" стали частью Ростовщины, которая, мол, ничего не изменялась.

Что ж, я 12 лет ждала, пока до города , где я жила, долетят наши ракеты и дроны, ну, чтобы это "бомбили дамбасс" таки стало реальностью, дождусь и путевых указателей "нехайшастать" и "да везет" в своем луганском пограничном.

А что касается понимания войны… Думаю, еще где-то 2-3 обстрела, где-то 200-300 дронов, где-то 2000-3000 ракет в сторону ОРДЛО и России, и оно придет. Не переключайтесь!