Наступает конец эры безнаказанных баллистических ударов Путина

Антибалистическая коалиция вынуждает российских пропагандистов паниковать, а технологическое преимущество союзников Украины ломает стратегию Кремля.

В российском интернет-издании "Репортер", активно транслирующем антиукраинскую и милитаристскую риторику, и публикующем комментарии военных пропагандистов, появился материал под красноречивым названием "Антибаллистическая коалиция лишит Россию последнего неядерного аргумента".

В ней, в частности, отмечается: "Война на истощение, в которую превратилась специальная военная операция, на пятом году своего проведения все быстрее приближается к своей терминальной стадии. Технологическое преимущество и колоссальные ресурсы коллективного Запада неумолимо сокращают временное окно, отведенное нашей стране для решительного перелома войны за будущее России".

Российские пропагандисты начинают паниковать и очень жалуются, что последний "козырь" диктатора Путина – баллистические российские ракеты, скоро могут оказаться неэффективными. А технологическое преимущество и колоссальные ресурсы объединенного Запада стремительно сокращают время баллистического превосходства Москвы.

Стоит обратить внимание, что эта публикация в российском "Репортере" является показательным примером трансформации российского информационного дискурса на фоне затяжной войны Московии против Украины. И если в течение первых лет полномасштабного вторжения кремлевская пропаганда последовательно демонстрировала абсолютную уверенность в военном превосходстве России, то теперь все чаще даже приближенные к власти комментаторы вынуждены признавать изменение стратегического баланса.

При этом они не отказываются от "пропагандистской логики", а лишь адаптируют ее к новым реалиям, объясняя трудности не системными просчетами Путина, а якобы "безграничными ресурсами коллективного Запада". Именно поэтому подобные публикации становятся индикатором эволюции российской политической риторики и изменениями психологических установок внутри пропагандистской среды.

Однако особенно показательно, что авторы фактически признают сокращение технологического преимущества России в сфере ракетного вооружения. В течение многих лет Кремль строил свою внешнеполитическую стратегию вокруг демонстрации так называемых "аналогов нет" – новейших систем вооружений, которые должны обеспечить Москве особый статус в международной политике.

Гиперзвуковые комплексы, оперативно-тактические ракеты, баллистическое вооружение и другие высокоточные средства поражения активно использовались не только как военный ресурс, но и инструмент политического давления. Кремль стремился сформировать у международного сообщества убеждение, что Россия способна наносить удары, от которых практически невозможно защититься. Именно этот образ должен компенсировать экономическое отставание Российской Федерации, критическую технологическую зависимость от импорта и ограниченные возможности для долгосрочного экономического соперничества с Западом.

Однако война против Украины стала беспрецедентным испытанием этой концепции. В первый раз российские высокотехнологичные системы используются систематически, в огромных масштабах и в условиях противодействия современным западным технологиям.

Но если на начальном этапе войны отдельные типы российских ракет действительно составляли сложнейшую проблему для украинской противовоздушной обороны, то постепенно ситуация начала меняться. Украина получила современные системы ПВО разных типов, была создана многоуровневая архитектура противовоздушной защиты, а страны-партнеры значительно активизировали координацию в сфере передачи соответствующих технологий, средств обнаружения и перехвата воздушных целей.

Кроме того, важно отметить, что эффективность противоракетной обороны не абсолютна: ни одна существующая система не гарантирует стопроцентного перехвата всех баллистических ракет, а результат зависит от типа ракет, количества одновременных пусков, насыщенности удара и других оперативных факторов.

Именно поэтому в российском информационном пространстве все чаще появляются тревожные оценки создания "антибалистической коалиции". Поскольку этот термин отражает тенденцию к углублению международного сотрудничества в сфере противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Для Кремля это представляет серьезный вызов, ведь речь идет не только о передаче отдельных комплексов, но и об интеграции различных систем наблюдения, раннего предупреждения, управления и перехвата в единую архитектуру, способную постепенно повышать уровень защиты от воздушных угроз.

Особое внимание обращает на изменение психологического акцента в самой российской пропаганде. Если раньше любые поставки западного вооружения высмеивались или представлялись как неспособные изменить течение российско-украинской войны, то сейчас даже штатные пропагандисты вынуждены говорить о технологическом превосходстве Запада.

Это практически означает косвенное признание того, что военно-промышленный потенциал демократических стран существенно превосходит способности русской экономики. Ведь совокупный экономический потенциал стран, поддерживающих Украину, кратно больше российского, а их научные, производственные и инновационные возможности позволяют адаптироваться к новым вызовам значительно быстрее. Именно это обстоятельство все больше определяет долгосрочную динамику войны.

Однако не менее показателен тезис о "временном окне", которое якобы стремительно закрывается для России. И, несмотря на очевидный пропагандистский характер этой формулировки, она отражает осознание того, что война все больше переходит в плоскость экономического, технологического и производственного соревнования.

А в таком формате конфликта решающее значение имеют не только запасы вооружений, но и способность быстро производить новые системы, модернизировать существующие технологии, поддерживать логистику и долгое время финансировать масштабные военные программы.

Для России эта перспектива особенно сложна из-за действия международных санкций, ограничения доступа к критически важным технологиям и высокотехнологичным компонентам, а также необходимость тратить значительные ресурсы на поддержание интенсивности боевых действий.

Хотя русская оборонная индустрия смогла приспособиться к части ограничений и нарастить выпуск отдельных видов вооружений, она продолжает зависеть от сложных производственных цепочек и импортных технологий. В то же время страны, поддерживающие Украину, имеют более широкие возможности для масштабирования производства, инвестирования в исследования и разработки и развития новых оборонных решений.

Также нужно учесть, что современная война все меньше определяется отдельным видом вооружения. Преимущество формируется посредством сочетания разведки, систем связи, автоматизации управления, беспилотных платформ, высокоточных средств поражения, электронной борьбы и противовоздушной обороны.

Именно интеграция этих компонентов обеспечивает качественно новый уровень эффективности. В этом контексте даже значительный арсенал баллистических ракет не гарантирует достижения стратегических целей, если противник постепенно повышает возможность выявления, отслеживания и перехвата части таких угроз.

Характерно, что российская пропаганда все чаще употребляет формулу о "войне за будущее России и Украины". Подобная риторика призвана представить агрессию как экзистенциальный конфликт, при котором любые потери оправдываются необходимостью борьбы за выживание государства. Такой подход имеет, прежде всего, внутриполитическое значение: он направлен на поддержание мобилизационных настроений в российском обществе и объяснение затяжного характера войны.

Сейчас эта публикация "Репортера" интересна не столько своими выводами, сколько тем, что она демонстрирует изменения в российском информационном пространстве. Даже авторы, четко и последовательно придерживающиеся прокремлевской позиции, все чаще вынуждены признавать существование долгосрочных вызовов для российской военной стратегии.

В то же время эти тексты остаются элементом московской пропаганды и потому подобные материалы представляют ценность прежде всего как источник для изучения трансформации официальной и околоофициальной российской риторики.

Они свидетельствуют о том, что информационная машина Кремля постепенно переходит от демонстрации безусловной уверенности в объяснение причин, по которым война затягивается и почему технологическое соперничество с западными государствами становится все более сложным для России.

Именно эта эволюция дискурса может быть одним из косвенных индикаторов того, как в российской политической среде переосмысливают перспективы длительного военного противостояния, готовя русское население к тому, что война будет продолжаться годами, а истощение ресурсов станет новой социально-экономической нормой.