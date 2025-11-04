Наш рецепт выживания рядом с Россией

То, что я напишу - сугубо личное восприятие ситуации.

Не претендую на точный прогноз. Просто несколько тезисов, которые хочу донести до своей аудитории.

Повторю, до свой аудитории. Аудиторию Симонян и Помёта с присными не трогаю, брезгливо мне. Говорить и переубеждать можно только тех, кто не определился с позицией. С фанатиками говорить бессмысленно, с истинно верующими тоже.

В конце концов, твое внутреннее содержание выбирает пропаганду, которой ты веришь и сторону, которую ты посчитаешь своей. Dixi.

1. Ни одно перемирие не изменит сущность того человеческого компоста, что за 25 лет правления вырастил Путин. Геном хомо советикус из которого вырезали все фрагменты того, что делало советикуса хомо. Зерна извечной любви к сильной руке упали в почву обильно унавоженную тоской по "великой" державе. Сколько бы соглашений о прекращении огня не было бы подписано в последующие годы, наш сосед беременен войной и ресентиментом. Он не может измениться под давлением снаружи, оно только способствует росту реваншизма. И не способен измениться изнутри, это уничтожит объединяющую идею. Благополучная жизнь нынешних граждан и будущих поколений мелковата, как фактор, для того, чтобы возбудить массы.

Кровь и насилие - направленные вовнутрь и в наружу - объединяют гораздо лучше.

2. Построить сложнее, чем отобрать, убить проще, чем родить, ограбить легче, чем вырастить, изнасиловать понятнее, чем полюбить.

Десятки поколений выросших в бедности, холоде, пьянстве, рабстве и тотальной нелюбви всех ко всем диктуют правила, по которым живет все общество.

25 лет "вставания с колен" только отлакировали привычную картинку.

Страна легко принявшая и с удовольствием усвоившая тюремные правила, перенесшая законы зоны в гражданскую жизнь, не может быть другой.

Те, кому не по духу правление "короля крыс" вынуждены уехать, им нет места на без малого 1/6 части суши. И это понятно.

Опухоль или пожирает здоровые клетки или отторгает, или убивает их - так работает российской организм. Он не хороший и не плохой - он такой, как есть. Преемлимый для большинства.

3. Рано или поздно, они вернутся. К нам, в Восточную Европу, а потом попытаются пойти дальше. Они не виноваты. Они так устроены: их жизнь - это неволя для себя и смерть другим, кто не хочет, как они. Так их воспитывали и продолжают воспитывать.

Оппонента нынешней российской власти убили у стен Кремля. И что? Самые отважные принесли на место убийства цветы. Кстати, теперь эти отважные живут далеко от российских столиц. Так сложилось.

Это не война их выгнала. Это они сами сделали так. Непротивление злу расширяет его границы. Закон жизни.

Дан приказ ему - на Запад...

И они пойдут на Запад. Пойдут, куда им скажут. Без сопротивления, покорно. Некому сопротивляться, вывели новую породу. Долго старались, но все у них получилось.

Я никого не пугаю, я не утверждаю, что завтра русские танки пойдут по дорогам Польши или Германии. Но я бы не исключал вероятность такого развития событий.

Если вы вспомните, как начиналось полномасштабное вторжение, то поймете: для того, чтобы убить миллионы и вторгнуться в чужую страну, демократическая процедура без надобности.

Решение принимает один человек. Вы уверены в его миролюбии, господа? А в его адекватности?

4. У России нет границ, как сказал известный бард, у России - только горизонт.

Границы у России появляются там, где им дают... по сопатке.

Но россиян много, и спустя некоторое время, залечив сопатку, они возвращаются. Это не предсказание, это опыт многих столетий.

Мы не можем убить их всех, мы не можем всей страной переехать в Канаду.

Они наши соседи - и это данность.

Мы должны научиться жить рядом с ними. Найти свой рецепт выживания под давлением.

Что надо помнить?

Слабака они сожрут, задиру попытаются растоптать, дурака просто купят - денег у них много.

Быть сильными, не задираться и и не проявлять глупость и жадность.

Наше спасение в балансе. Сдаться - это Буча от Сяну до Дону.

Задираться - это вечный бой, который мы проиграем арифметически.

И помнить, что осел с золотом открывает любые ворота, а на дурака не нужен нож...

5. У россиян нет причин подписывать с нами мир, разве что под давлением. Но мир, подписанный под давлением, всегда недолговечен. При первой же возможности, они найдут повод, чтобы снова попытаться нас уничтожить.

Но пока ни у кого не получилось оказать на них достаточное давление.

Им удалось практически уничтожить нашу тепловую энергетика, нанести критический ущерб электическим сетям, выбить нас с металлургического рынка, с рынка растительных масел, практически уничтожить наше машиностроение. Мне страшно думать о демографии, о миллионах временно перемещенных, о миллионах уехавших... И об украинцах и украинках погибших и искалеченных в этой войне.

Но они нас не победили. И милитаризовали, вместо того, чтобы демилитаризовать.

Было бы хорошо, чтобы эти страшные события окончательно сплотили нас, но это не с нашим характером и счастьем.

Но...

6. Что я хочу сказать вам, дорогие читатели и соотечественники?

Мы 11 лет воюем с огромной, злобной и безнадежно покорившейся злу страной.

Мы почти четыре года противостоим тем, кто считался третьей армией мира.

Мы оказались сильнее, чем предполагал наш противник.

Да, что уж там... мы оказались сильнее, чем мы сами думали.

Нам бы еще перестать сраться между собой - и можно считать себя непобедимыми.

Но иногда мне кажется, что перестать сраться, для нас сложнее, чем воевать с превосходящим противником.

А жаль...

7. И последнее.

Диктатуры у нас не будет, вот увидите.

Нынешняя власть уйдет, уступив место следующей. Подумайте над тем, кого надо выбрать, чтобы следующая власть оказалась лучше, чем то, за что вы голосовали ранее.

Это сложно, но мне хочется верить, что с этой проблемой мы справимся.

Не надейтесь на то, что враг сгинет, испарится или зненацька переменится.

Он не переменится - нет среды, нет причин, нет механизмов. Нам придется выживать рядом с тем, кто есть. И от наших с вами личных качеств зависит выживаемость и успех страны, в которой мы живем.

Нам больше не на кого надеяться.

Только на самих себя.

Dixi.