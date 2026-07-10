Наличные против Путина: в России начался опасный тренд

Объем наличного рубля в обращении в июне 2026 года увеличился на 449,7 млрд. рублей, это на 18,0% больший прирост чем в мае, когда прирост составил 381,2 млрд. рублей. Об этом сообщил Центральный банк России.

В феврале объем наличного рубля увеличился на 180,2 млрд. рублей, в марте – на 285,1 млрд. рублей, в апреле – на 607,3 млрд. рублей. В целом, в феврале-июне 2026 года объем наличных денег в РФ вырос на 1,9 трлн рублей, то есть в среднем рос на 380 млрд рублей в месяц.

Среди россиян наличность становится более популярной из-за:

повышение налогов;

рост требований банков в рамках денежного мониторинга;

отключение Интернета;

требования многих АЗС во время бензинового кризиса рассчитываться только наличными.

Как бы российское население ни любило Путина, однако анализ динамики наличного обращения в РФ показывает, что наличный рубль имеет все шансы подсидеть старого царя на троне, с его аппетитами к доходам россиян.

Как говорится на лондощине, "cash is king". Похоже, что по тем же правилам теперь живут и россияне.