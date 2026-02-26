Начался месяц нервных игр Пекина и Вашингтона: чего ждать Украине

Я очень ждал, когда снова на горизонте появится Китай. Конкуренция со Штатами выходит на новый виток. Пекин начинает говорить. На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом китайцы аккуратно излагают свою рамку по поводу русско-украинской войны.

Предлагают не американскую модерацию переговоров, а китайскую – с участием Европы. И делают предложение безопасности - они готовы выступать гарантом для ЕС. При этом предлагают увязать все гарантии с торговыми соглашениями. Вновь подтверждают странную формулу о суверенитете Украины, но временный отказ от территорий. И из-за временных соглашений предлагают зафиксировать прекращение боевых действий.

Красиво? Красиво.

Конечно, это попытка вытеснить США из европейского поля безопасности и зайти туда самим. Такой рефери и полицейский в одном флаконе. Который ждал-ждал и дождался удобного случая.

Все это происходит за месяц до запланированной встречи СИ и Трампа. Вот, вероятно, почему Белый Дом так торопится и выставляет очень быстрые дедлайны. Ибо часы убегают – и проиграть лавры миротворца для Трампа – это большой позор. Его сверхбольшое эго может и не выдержать такого разворота событий. Но, с другой стороны, ряд стратегических ошибок (отторжение Европы, давление на Украину) и приводит к тому, что Пекин занимает обнаруженные пустоты.

Рубильник от русской войны все эти последние годы действительно был у Си. И он полностью пользовался проявленными новыми благами. Москва значительно глубже вплетена в китайскую экономику и геополитическую игру, чем в любой эмоциональной конструкции Трампа. Это очевидно.

Поэтому месяц нервных игр Пекина и Вашингтона можем считать открытым. Нобелевскую премию на двоих же не распыляешь.

Здесь главное нам самим смотреть на это соревнование с холодной головой, чтобы не дать ни одной стороне оснований в чем-то обвинить Украину.