На ком лежит ответственность за мобилизацию?

Безусловная ответственность за мобилизацию лежит на двух субъектах.

1. Президент Украины

Который уже несколько лет готовится к выборам, а не к войне. Думает о выборах, а не о победе. Хотя выборов каждый раз так и не было. И снова не будет. А когда будут, то все равно его не выберут: военные не простят ошибок, уклоняющие не простят своего страха. И те, и другие будут иметь своих кандидатов на выборах и голосовать за них. Вместо того чтобы войти в историю президентом Победы, он войдет как отставший от поезда. Но не все еще потеряно.

2. Рядовой гражданин

Который до сих пор не может понять, что победа не гарантирована, а поражение очень вероятно. Что вероятность выжить на своей земле в рядах Сил обороны Украины гораздо больше, чем вероятность выжить в рядах российской армии, штурмуя Варшаву под триколором после падения Украины. Но и здесь не все потеряно.

Потому что осенью Россия проведет массовую мобилизацию. Это один из двух наиболее вероятных сценариев. И тогда Украине придется отвечать тем же.

(Второй вероятный сценарий – это атака россии по Европе, и тогда Украине придется проводить мобилизацию так же, пусть и меньшую.)

Все те управленческие решения, которые годами откладывались, придется принимать под давлением необходимости.

А сейчас нужно две вещи:

1. Четкая публичная политическая позиция президента и всех ключевых политиков и должностных лиц.

2. Быстрое качественное расследование и ответственность по закону.

Все остальные ведут нас в ад.