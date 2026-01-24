Українська
Война в Украине

Мы выживем, но память об абсолютном зле наших соседей останется на многие поколения

Ян Валетов

Мы выживем, но память об абсолютном зле наших соседей останется на многие поколения
Мы выживем, но память об абсолютном зле наших соседей останется на многие поколения

Абсолютное зло.

Это то, что надо запомнить на многие поколения.

Рядом с нами живет абсолютное зло.

Ему не нужны причины для того, чтобы убивать и калечить. Убивать и калечить - его предназначение. Оно живет для этого. Создано для этого. Оно наслаждается тем, что несет смерть и разрушения.

Никакого военного смысла в сегодняшнем ночном ударе нет. В нем вообще нет рационального смысла, кроме единственного - закошмарить гражданских. Заморозить, заставить жертв страдать, болеть, видеть мучения близких. Это не война армий с ударами по логистике и тылам.

Это намеренное уничтожение некомбатантов.

Можно было бы упрекнуть противника, что так не воюют. Но мы имеем дело не с противником, а с чистым злом.

Странно было бы пытаться упрекать зло за то, что оно зло, правда?

Сегодня зло атаковало не только Киев, который оно хочет сделать безлюдным, а и Чернигов с Харьковым, тоже "русскоязычные" города, население которых они собирались "освободить". От света освободить, от тепла и жизни, все как они любят. Как они "освободили" Донбасс.

Я не силен в демонологии и демонознавстве, но мне кажется, что даже в списке врагов рода человеческого, не было тех, кто чинил зло бессмысленно. У зла была фактическая цель.

Здесь целью есть само зло.

Зло ради зла.

Убить, разрушить, нагадить псреди дома и с наслаждением размазать экскременты.

Неспособны победить на фронте? Пусть за это ответят женщины, дети и родители тех, кто злу противостоит! Иначе эта орда никогда себя не вела.

В каждой идущей войне заложен зародыш войны новой. И чем больше жестокость военных действией, тем страшнее плод, который родится со временем.

Чем бы не закончилась война, которую мы ведем с этим злом, рано или поздно, лучше, конечно раньше, чем позже, наши потомки увидят, как горит Москва. Хорошо так горит, пылает, выплевывая в небо жирный черный дым от превращающейся в грязь имперской спеси.

Во всяком случае, мне хочется в это верить и дожить до момента, когда зло будет наказано. Хорошо было бы, чтобы наказано не в целом, а поименно. Чтобы прилетело каждому, кто это зло делал и поддерживал. И тем, кто этим зверинцем управлял.

Я понимаю, что это маловероятно.

Но есть утешающее слово - пока.

Пока маловероятно.

Мы выживем, неуважаемые соседи.

Мы не злопамятные. Но память у нас хорошая.

Источник:facebook.com

Война в УкраинеБлоги