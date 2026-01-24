Мы выживем, но память об абсолютном зле наших соседей останется на многие поколения

Абсолютное зло.

Это то, что надо запомнить на многие поколения.

Рядом с нами живет абсолютное зло.

Ему не нужны причины для того, чтобы убивать и калечить. Убивать и калечить - его предназначение. Оно живет для этого. Создано для этого. Оно наслаждается тем, что несет смерть и разрушения.

Никакого военного смысла в сегодняшнем ночном ударе нет. В нем вообще нет рационального смысла, кроме единственного - закошмарить гражданских. Заморозить, заставить жертв страдать, болеть, видеть мучения близких. Это не война армий с ударами по логистике и тылам.

Это намеренное уничтожение некомбатантов.

Можно было бы упрекнуть противника, что так не воюют. Но мы имеем дело не с противником, а с чистым злом.

Странно было бы пытаться упрекать зло за то, что оно зло, правда?

Сегодня зло атаковало не только Киев, который оно хочет сделать безлюдным, а и Чернигов с Харьковым, тоже "русскоязычные" города, население которых они собирались "освободить". От света освободить, от тепла и жизни, все как они любят. Как они "освободили" Донбасс.

Я не силен в демонологии и демонознавстве, но мне кажется, что даже в списке врагов рода человеческого, не было тех, кто чинил зло бессмысленно. У зла была фактическая цель.

Здесь целью есть само зло.

Зло ради зла.

Убить, разрушить, нагадить псреди дома и с наслаждением размазать экскременты.

Неспособны победить на фронте? Пусть за это ответят женщины, дети и родители тех, кто злу противостоит! Иначе эта орда никогда себя не вела.

В каждой идущей войне заложен зародыш войны новой. И чем больше жестокость военных действией, тем страшнее плод, который родится со временем.

Чем бы не закончилась война, которую мы ведем с этим злом, рано или поздно, лучше, конечно раньше, чем позже, наши потомки увидят, как горит Москва. Хорошо так горит, пылает, выплевывая в небо жирный черный дым от превращающейся в грязь имперской спеси.

Во всяком случае, мне хочется в это верить и дожить до момента, когда зло будет наказано. Хорошо было бы, чтобы наказано не в целом, а поименно. Чтобы прилетело каждому, кто это зло делал и поддерживал. И тем, кто этим зверинцем управлял.

Я понимаю, что это маловероятно.

Но есть утешающее слово - пока.

Пока маловероятно.

Мы выживем, неуважаемые соседи.

Мы не злопамятные. Но память у нас хорошая.