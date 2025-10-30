Москве предложили учиться вежливости у африканцев

Даже находясь в азиатском турне Трамп продолжает быстро увеличивать число "шахматных досок" для РФ.

Появление с 27 октября литовской "шахматной доски" явно стало для кремлёвцев неприятной неожиданностью, и они плохо понимают, что делать. Закрытие Литвой на неопределённый срок границы с Беларусью уже на следующий день было поддержано НАТО и США.

28 октября Марк Рютте позвонил Гитанаусу Науседе, а в Белый дом к Джону Коулу, спецпредставителю президента по Украине и Беларуси, был приглашён Гедиминас Варвуолис, посол Литвы. Обоим сказали: НАТО и США полностью поддерживают борьбу Литвы за прекращение вторжений в её воздушное пространство из Беларуси.

Правительство Литвы в этот день тоже сделало два новых шага – вручило посольству РФ вторую за декаду ноту протеста из-за обстрелов городов Украины и в Киев прибыл Юозас Олекас, спикер Сейма. Приезд именно спикера означает: хотим поговорить не только о войне, но и о демократии. Вечером глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил на национальном радио и заявил: Литва имеет законное право на прекращение транзита в калининградский анклав, так как это представляет угрозу её безопасности.

Застигнутые врасплох кремлёвцы сделали три шага.

Первый – нелепый. Они обвинили Литву в лингвоциде русских, а заодно Латвию и Эстонию. Раньше такого не делали, так как россиян в Литве мало и по ним нет такого законодательства, как в Эстонии и Латвии. Зато после 2014 г. растёт число "хороших русских". Но оказалось, литовцы вместе с украинцами, латвийцами и эстонцами сжевали российский язык. В Литве не стали ввязываться в эту дуристику и напоминать захаровой её заявление в августе, что в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей преподавание в школах украинского языка отменено, так как он не пользуется спросом. В странах Балтии язык, ошибочно называемый русским, давно не пользуется спросом.

Второй шаг – устрашение. В Минск прибыл лавров и после встречи с ним лукашенко заявил вечером 27 октября, что ему привезли "Орешник". Никто ему "Орешник" не даст, так как размещение ракет высокой дальности вблизи границы противоречит здравому смыслу. Но лукашенко не умолкал, и на следующий день заявил, если европейцы не будут размещать у себя ракеты средней дальности, то и ему "Орешник" не привезут или увезут. Лукашенко так и не определился, привёз ему лавров "Орешник" или только орешки. Это вынудило пескова прервать его размышления и сообщить 29 октября: "путин" несколько месяцев назад сказал, что "Орешник" в декабре будет в Беларуси. Раз сказал, то будет.

Для большего устрашения рашисты отправили 29 октября самолёт-разведчик Ил-20 над Балтийским море с выключенным транспондером. Его в нейтральных водах перехватили два польских истребителя и развернули обратно. Во избежание полётов над Литвой было заявлено: там сейчас несут дежурство по линии НАТО испанские и венгерские лётчики.

Третий шаг был примирительным. Захарова в полдень 29 октября необычно вежливо сказала: Москва надеется, дело до блокады анклава не дойдёт, даже если о ней говорит главы МИД Литвы. К вечеру эту вежливую захарову с сайта МИД РФ удалили. Причина – Вильнюс заявил: граница будет закрыта на месяц, до конца ноября, а потом посмотрим. Закрытие стало необратимым фактом, по крайней мере на месяц, и в кремле решили, что вежливая Маша уже бесполезна и удалили её. Извиняться перед литовцами, как перед азербайджанцами, в кремле передумали.

Кремлёвцы явно не знают, что им делать. Объявлять войну Литве глупо и не с руки в эпоху миротворчества Трампа, а вводить против её компаний санкции – это перекрывать кислород самим себе.

Оригинальное предложение внёс 28 октября бортников – переключиться с Литвы на Францию. Его служба внешней разведки не без гордости сообщила, что добыла секретную информацию – Франция хочет отправить в Украину до Нового года 2 тыс. военных, а в 2026 г. ещё 7 тыс. Эта "секретная" информация уже три дня была достоянием СМИ, но в кремле и Госдуме сделали вид, что не знают об этом. В результате 28 октября стало Днём Франции на Москве. Песков, захарова, думцы, эксперты и все кому не лень советовали французам лучше охранять Лувр, не лезть не в свои дела, и так далее вплоть до ядерного удара по Парижу.

Общими усилиями Францию победили, но как быть с транзитом через Литву в анклав не решили. Так как воевать второй день с Францией никто не хотел, а заявление Стармера о размещении британских инструкторов в Украине восприняли как должное, то решили переключить внимание с Литвы на что-то другое.

Выбор пал на Поклонскую (Няш-Мяш), которая сменила имя Наталья на Радведа и из воинствующей христианка с мироточащим фото царя Николая ІІ стала неоязычницей. Эта метаморфоза приключилась с ней давно, но в смутное время незнания как быть с Литвой и ухода Трампа с переговоров в кремле решили переключить россиян на тему: неоязычники среди нас.

Опыт есть – осенью 2024 г. по всей РФ искали квадроберов, чтобы не волноваться об исходе выборов в США. Лавров тогда даже спросил под камеры у Арарата Мирзояна, главы МИД Армении, есть ли в его стране квадроберы, а Госдума разработала и приняла закон, запрещающий наряжаться в животных и подражать их поведению. Теперь новое осеннее обострение – будем решать: как быть с неоязычниками и ждать указаний о них от патриарха, "путина" и Госдумы.

К вечеру 29 октября пришлось срочно воевать с Бельгией. Её министр обороны заявил, что сотрёт с карты Москву, если та вздумает ударить ракетой по штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Воевать с Бельгией отправили простаивавшего медведева и тот пригрозил смыть всю Бельгию в море одной подводной ракетой "Посейдон", не имеющей аналогов в мире. Медведеву его репутация водолаза на дне бутылки позволяет говорить такое. Но остальные, включая захарову, от угроз штаб-квартире НАТО воздержались из опасения, что Альянс примет их как руководство к действию.

Единственное, что реально удалось кремлёвцам в эти дни – сорвать встречу Ким Чен Ына с Трампом. В Москве 27 и 28 октября прошли встречи главы МИД КНДР с лавровым и ушаковым. Похоже, они и стали причиной, по которой пресс-служба Трампа вечеров 28 октября сообщила, их встреча не состоится, так как не удалось состыковать графики. Но это не помешало Трампу заявить в Японии, он ещё доберётся до Кима Третьего и закончит эту войну тоже. В его список она внесена под № 9. На номер 10 претендует московско-японская война.

Визит Трампа в Японию прошёл великолепно. Трампа принял император Нарухито, а с премьер-министром Санаэ Такаити он и вовсе подружился, а не только подписал договор о "Золотом веке" дружбы Японии и США. Он рассыпался в комплиментах Такаити, обещал поддерживать Японию в любых ситуациях и предоставить ей "любые услуги, какие только могут понадобиться". У Такаити в парламенте репутация самой радикальной сторонницы возвращения Курил. Вне парламента есть и более радикальные. Такаити обещала подарить ему 250 сакур в 2026 г. по случаю 250-летия США, а Трамп попросил её отказаться от газа и нефти из РФ, чтобы он смог подарить ей Курилы. На Сахалине от их любезностей было короткое замыкание, и южная часть острова осталась без света. Похоже, в Москве решили, что жителям Сахалина лучше не знать, как проходит визит Трампа в Японию.

Пока Такаити и Трамп расставляли фигуры для партии с кремлём ещё на одной доске, Пит Хагсет, глава Пентагона, который не поехал в турне, в отличие от Рубио и Бессента, немного подвигал фигуры на другой "шахматной доске". Он сообщил, флот США уже потопил четыре судна наркоторговцев в Тихом океане, в чём ему помогли мексиканцы, и продолжит делать это и в Атлантическом.

В кремле не решились на ответный ход, и песков ушёл 29 октября от ответа на вопрос, что сделает РФ, если войска США высадятся в Венесуэле и свергнут Мадуро? Ответил уклончиво: "всё должно быть по международному праву". Можно не сомневаться, что теперь свержение режима Мадуро пройдёт строго по международному праву. В этот день в Каракасе начал работу бизнес-форум с участием 376 российских и венесуэльских компаний. Он очень похож на собрание для создания ликвидационной комиссии по принятию венесуэльцами имущества у российских фирм.

29 октября распаковали ещё и африканскую "шахматную доску" – Сирил Рамафоса, президент ЮАР, заявил, что он готов опять посетить Киев и Москву, чтобы остановить российско-украинскую войну. Рамафоса даже в реалиях политикума ЮАР фигура давно несамостоятельная. Если Рамафоса выступает с такими глобальными инициативами, то это означает – он участник чьей-то "большой игры". По всем признакам – Белого дома, где решили, если кремлёвцы провалили организацию встречи с Трампом в Будапеште, то пусть пока учатся вежливости и дипломатии у Рамафосы. Поэтому ожидаем его визита и в Киев.