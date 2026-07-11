Мольба или ультиматум? Что действительно сигнализирует Путин Западу

Я еще раз хочу подсветить очень важный момент.

Со страниц The Economist Путин обращается в западные элиты со следующим посланием:

Не давите на Россию и не доводите ее до поражения, потому что может быть хуже для вас. Не отталкивайте Россию, потому что мы пойдем в Китай, и это будет хуже. Не надейтесь, что Россия изменится, а примите нас такими, как мы есть, иначе будет хуже. Пролистайте страницу в отношениях с Россией и забудьте все, что было, иначе будет хуже.

По своей форме это мольба. А по своей сути это ультиматум. Либо будет по-моему, либо вы еще наплачитесь.

Вывод 1. Путинский режим ощущает приближение критического состояния. От хорошей жизни такие послания не пишут.

Путинский режим ощущает приближение критического состояния. От хорошей жизни такие послания не пишут. Вывод 2. Отсутствие хороших сценариев всегда является ловушкой, искусственной иллюзией, скрывающей рефрейминг реальности. Мы должны показать наличие альтернатив и фальшивость плохой дихотомии "либо путинская агрессивная Россия – или еще худшая катастрофа".

Отсутствие хороших сценариев всегда является ловушкой, искусственной иллюзией, скрывающей рефрейминг реальности. Мы должны показать наличие альтернатив и фальшивость плохой дихотомии "либо путинская агрессивная Россия – или еще худшая катастрофа". Вывод 3. Отсутствие стратегии Запада по отношению к России создает большую вероятность радостного принятия этого предложения. Украине нужно срочно предложить свое видение. Я об этом подробно писал сторицей, а скоро ситуация станет острой.

Деколонизация РФ, которая была маргинальной идеей в 2022 году, сейчас становится единственно возможным выходом. Промедление с определением государственной политики в этой сфере может превратить нашу победу в поражение.