Мольба или ультиматум? Что действительно сигнализирует Путин Западу
Я еще раз хочу подсветить очень важный момент.
Со страниц The Economist Путин обращается в западные элиты со следующим посланием:
- Не давите на Россию и не доводите ее до поражения, потому что может быть хуже для вас.
- Не отталкивайте Россию, потому что мы пойдем в Китай, и это будет хуже.
- Не надейтесь, что Россия изменится, а примите нас такими, как мы есть, иначе будет хуже.
- Пролистайте страницу в отношениях с Россией и забудьте все, что было, иначе будет хуже.
По своей форме это мольба. А по своей сути это ультиматум. Либо будет по-моему, либо вы еще наплачитесь.
- Вывод 1. Путинский режим ощущает приближение критического состояния. От хорошей жизни такие послания не пишут.
- Вывод 2. Отсутствие хороших сценариев всегда является ловушкой, искусственной иллюзией, скрывающей рефрейминг реальности. Мы должны показать наличие альтернатив и фальшивость плохой дихотомии "либо путинская агрессивная Россия – или еще худшая катастрофа".
- Вывод 3. Отсутствие стратегии Запада по отношению к России создает большую вероятность радостного принятия этого предложения. Украине нужно срочно предложить свое видение. Я об этом подробно писал сторицей, а скоро ситуация станет острой.
Деколонизация РФ, которая была маргинальной идеей в 2022 году, сейчас становится единственно возможным выходом. Промедление с определением государственной политики в этой сфере может превратить нашу победу в поражение.