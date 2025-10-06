Мир с Россией невозможен

Постараюсь быть максимально лаконичным.

Тема - мир и на каких условиях его можно достигнуть.

Простите, если кого-то разочарую.

Как говорил Великий Комбинатор (персонаж ныне запрещенной книги): Согласие - это продукт непротивления двух сторон.

Мир - это и есть этот самый продукт непротивления. Поэтому я не вижу на сегодня никаких шансов для того, чтобы он наступил.

Наша проблема в том, что мы неправильно понимаем цель России в этой войне.

Их цель не территории, не захват Киева, и даже не смена режима. Их цель - уничтожение украинской государственности. Превращение ее в государственность российскую.

Возвращение к истокам, так сказать.

Они хотят восстановить не только буферную зону, но и статус кво.

Наши попытки выйти на косое-кривое-хромое, но отличное от их сакрального пути, развитие, это крайне плохой кейс для их политики.

Они потратят годы на то, чтобы вернуть нас в стойло к тому стаду, что у них осталось. Это нужно для того, чтобы стадо осталось в стабильно рабском состоянии, во власти элит, которые элитами можно назвать только обезумев.

(Мне скажут, что наши элиты не лучше, но у меня есть ответ: наши элиты полное говно, но они сменяемы. Это дает нам шанс, которого у россиян нет. И который им не нужен))

Если понять, что цель РФ исчезновение государства Украина, а не вот это все, то становится совершенно ясно, что мирное соглашение невозможно.

Нет общих точек.

Они хотят нас уничтожить - не физически, физически это невозможно.

Мы хотим жить дальше так, как хотим.

Основное противоречие на лицо. И я не вижу ни одного шанса на компромисс.

Искать компромисс с теми, кто хочет тебя уничтожить, дело безнадежное и крайне вредное для здоровья.

Не стоит осуждать наше не самое умное руководство за нынешнее положение вещей.

Эта война была вопросом времени, а не стечением обстоятельств.

Она была совершенно неизбежна. Раковая опухоль, если ее не удалить или не сжечь радиацией, всегда захватывает здоровые ткани.

А мы, к тому же, ткань не очень здоровая.

К сожалению, единственная возможная для нас политика выживания, это политика скунса. Мы не убьем противника вонючей струёй, но сильно испортим ему жизнь и, возможно, он предпочтет пока не трогать все остальное.

Два ключевых слова: возможно и пока.

На настоящий момент РФ достигла необходимых целей. Остались достаточные, с ними она может и подождать.

Крым оккупирован, захвачен и укреплен сухопутный коридор в Крым.

Украинская металлургия, энергетика, добывающая отрасль, химия - разрушены практически полностью.

Нанесен колоссальный урон экологии, сельскому хозяйству, логистике. Демографическая катастрофа это вопрос ближайших 5-10 лет. Эффективное администрирование оставшихся у Украины территорий тоже под вопросом.

На этом фоне им не надо захватывать тысячи квадратных километров территорий, им достаточно не ослаблять дистанционное давление, воздушный и ракетный террор, идеологические диверсионные мероприятия, направленные на раскол украинского общества.

А в этом всем они доки.

То, что мы сейчас бьем по ним в ответ - это единственный возможный вариант для того, чтобы они сопоставили ущерб, наносимый нашими ударами, с перспективами дальнейшего противостояния.

И удовлетворились достигнутым на настоящем этапе.

Леопард не всегда съедает дикобраза. Лиса не всякий раз может сожрать ежа.

Для нас, в нынешней ситуации, победа - это не взять Москву и не вернуть Крым, а сделать так, чтобы наше уничтожение стоило им значительно дороже, чем они могут потянуть. И использовать паузу для того, чтобы в дальнейшем мы стали колом у них в горле.

Поэтому, давайте не говорить глупости о том, что с ними можно договориться. Договориться с ними нельзя. Нет точек соприкосновения. Не существует компромиссной позиции, приемлемой для обеих сторон.

Цели определены.

Основные цели в этой войне русские достигли.

Мы, как ни странно, тоже. Мы выжили и сохранили государственность. Это чудо, оплаченное многими тысячами жизней.

Мы не даем себя доесть.

Мы не капитулировали, несмотря на чудовищный ущерб, который нам нанесен.

Да, спасибо за это союзникам, но и мы сами сделали для выживания все возможное.

Собственно, это все, что хотелось бы донести до ширнармасс.

Правильно понять причины и намерения врага и реально оценить собственную ситуацию и возможности - это большая часть успеха.

Желаю всем мира и трезвого взгляда на его наступление. Капитуляция и прекращение огня - суть разные вещи.

Подставил врагу подбрюшье - это означает не выживание, а 100% вероятность быть съеденными.

Напомню навязшее на зубах:

Народ, который между войной и бесчестьем выбирает бесчестье, получает и войну и бесчестье.