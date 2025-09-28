Между Кеосаяном, Симоньян, Соловьевым и теми, кто дает приказы убивать и убивает, нет разницы

К дискуссии о смерти Тиграна Кеосаяна.

Смерть Кеосаяна — это не "смерть плохого человека". Кеосаян несёт такую же, а может быть, даже большую ответственность за убийства в Буче, за Мариуполь, за все преступления озверевшей диктатуры.

Будем ли мы скорбеть о человеке, который отвечает за функционирование газовых камер в Освенциме, либо работает в ведомстве доктора Геббельса, выполняя задачи, гарантирующие, что начальником газовых камер всегда будет истинный ариец, правильно понимающий задачу?

Они — пособники убийц. Не случайно в Писании сказано, что сначала было Слово. Я не вижу разницы между Кеосаяном, Симоньян, Соловьёвым и теми, кто отдаёт приказы убивать и убивает. Все они — военные преступники, заслуживающие самого сурового суда и приговора.

Если такой приговор был "приведён в исполнение" высшими силами, то можно по этому поводу только порадоваться: одним мерзавцем, ответственным за смерти и страдания тысяч людей, стало меньше.