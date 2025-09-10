Отношения между Финляндией и Россией резко обострились после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Тогда Хельсинки, ссылаясь на угрозы со стороны Москвы, приняло решение подать заявку на вступление в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия вступила в НАТО, получив дополнительные гарантии безопасности. Также финский парламент принял закон о строительстве высокой стены на границе с Россией. Россия ответила угрозами и расценила этот шаг как серьезный вызов своим интересам в регионе. Москва активно усиливает военное присутствие у финской границы. Спутниковые снимки фиксируют масштабное строительство новой инфраструктуры, в частности, укрытий для военных самолётов, складов для боеприпасов и полевых лагерей.

На днях заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев стал угрожать Финляндии, используя риторику, которую Кремль ранее применял для оправдания вторжения в Украину. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики прокомментировали последние заявления Медведева, сделанные им для ведущего российского информационного агентства ТАСС. Была опубликована колонка Медведева "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность", в которой он заявил, что "после вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас". Медведев убежден, что "усиливается военная активность", а Альянс "полностью вовлечён в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных пространств в Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство". Как пишет Медведев, рядом с границами России в Лапландии НАТО создаёт штабную структуру своих передовых сухопутных войск и в случае "изменения оперативной обстановки" её численность может быть увеличена до бригады – до 5 тыс. человек. По словам Медведева, агрессивную "анти-Россию" удалось изваять из Финляндии даже быстрее, чем из Украины. По его мнению, современная Финляндия "прямо и грубо попирает ту историческую и правовую основу, на которой существует". В частности, речь идёт о Парижском мирном договоре между СССР и Финляндией 1947 года, а также двустороннем российско-финском Договоре об основах отношений 1992 года. Ссылаясь на статью 44 Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969, заместитель председателя Совета Безопасности РФ пригрозил, что "на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкреплённой лязгом оружия", Хельсинки даёт свои основания "исторических вопросов" и чёткого затрагивания проблемы о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия финнов в годы Второй мировой войны. Верховный Суд Карелии РФ оценил эти убытки в 20 трлн рублей. Это около 244 млрд долларов. При этом следует понимать, что Карелия — это извечная финская территория, отобранная у Финляндии в 1940 году.

Статья Медведева появилась после того, как вначале сентября он побывал в рабочей поездке в Северо-западном федеральном округе. Тогда он заявил об усилении военной активности Финляндии, Норвегии и Польши вблизи российских границ. Он также отметил военную угрозу со стороны балтийских государств и анонсировал изменение военного подхода РФ к границе с Финляндией из-за её вступления в НАТО. То есть, это был прямой намёк на готовность России ударить по этим странам вроде бы с целью предотвращения агрессии. Фактически это также сценарий осени 1939 года, когда Советский Союз напал на маленькую Финляндию вроде бы из-за того, что она хотела напасть на огромный СССР.

Заявления Медведева о подготовке Финляндии к нападению на Россию являются продолжением известной тактики Кремля: приписывать соседям агрессивные намерения оправдывать собственную милитаризацию и оставить за собой пространство для дальнейших эскалационных шагов. Москва обычно употребляет такие обвинения как инструмент внешнеполитического давления. Эта риторика позволяет Кремлю выставлять любые оборонные шаги НАТО как провокации, создавая впечатление неизбежной конфронтации. Россия постепенно наращивает военное присутствие вдоль границы с Финляндией. В частности, в Петрозаводске, примерно в 160 км от российско-финской границы, россияне расширяют базы для создания нового армейского командования. Россия также активно прокладывает новые железнодорожные пути вдоль границ с Финляндией и Норвегией. Кремль реформировал военную структуру, создав Ленинградский военный округ, граничащий с Эстонией, Латвией и Финляндией. Ссылка Медведевым на создание плацдарма для войны является преднамеренным преувеличением и призвана мобилизовать внутреннюю российскую аудиторию, демонизируя НАТО и Финляндию как непосредственную угрозу. Заявления Медведева призваны сплотить население вокруг власти, подпитывая образ России как "окружённой крепости". Медведев апеллирует к Парижскому мирному договору 1947 г. и Договору об основах отношений 1992 г., чтобы представить Финляндию как страну, нарушающую международное право. Но за ссылками на международные договоры и угрозами вернуться к вопросу репараций скрывается не только попытка использовать международно-правовую риторику для легитимизации потенциальных экономических претензий, но и политический шантаж. Заявления Медведева являются элементом политического и информационного давления на Финляндию и других членов НАТО. Москва пытается запугать Хельсинки и продемонстрировать готовность к конфронтации с Альянсом из-за активной поддержки Финляндией Украины. Такие заявления направлены на подрыв единства западных партнёров, ослабление солидарности с Киевом и создание атмосферы постоянной угрозы, выгодной Кремлю. У Финляндии сегодня одна из сильнейших армий в Северной Европе, и она демонстрирует готовность к обороне в случае российской агрессии. Её вооруженные силы базируются на системе всеобщего воинского обязанности, что позволяет за первую неделю мобилизовать более 280 тыс. резервистов, а в общей сложности – около 1 млн солдат. После вступления в НАТО Финляндия получила дополнительные гарантии безопасности, а современное вооружение и высокий уровень боевой подготовки делают финскую армию весомым фактором сдерживания России. В 1939-40 годах Финляндия достаточно эффективно отражала массированное нападение Красной армии, многократно превосходившей по количеству и особенно в танках, артиллерии и авиации. Эта война стала следствием согласования распределения сфер влияния в Восточной Европе согласно тайным протоколам Пакта о ненападении между сталинским СССР и гитлеровским Рейхом 23 августа 1939 г. и Договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией от 28 сентября 1939 г. 28 ноября СССР разорвал дипотношения с Финляндией, а 30 ноября четыре армии СССР численностью 540 тысяч воинов напали на соседнее государство на фронте от Балтийского до Баренцева моря. Военное вторжение Красной армии явилось причиной признания Лигой Наций Советского Союза агрессором и исключения его из своего состава. Война завершилась отторжением от Финляндии почти трети её территории.

Таким образом, Медведев обвинил Финляндию в подготовке к нападению на Россию, содействие усилению политико-дипломатического и санкционного давления на РФ, предотвращение попыток обхода санкций и поставок товаров двойного назначения, в том числе через третьи страны, влияние на правительства государств с целью принятия правовых решений о передаче частных российских активов и передаче Украине заблокированных активов РФ. Медведев от имени Кремля заявил, что конфронтация с Россией "может привести к краху финской государственности навсегда", обвинив Финляндию в "русофобии", якобы связях с нацистской Германией и попытках в первой половине 1940-х годов расширить границы. В действительности тогда Финляндия пыталась лишь вернуть территории, захваченные СССР в 1940 году. Также Медведев утверждал, что финские власти вроде бы пытались уничтожить "историческую и культурную идентичность" россиян и совершить геноцид против славян. Вы можете представить уровень лжи, когда страну в несколько миллионов населения обвиняют в намерении уничтожить 130 миллионов русских. При том, что ещё с 2014 года российская армия уничтожает славянское население в Украине, а в отобранной Советским Союзом у Финляндии Карелии славяне никогда не проживали, а на территории современной России финно-угорские народы как раз коренные и они проживали от Пскова, Новгорода до Смоленска, Твери, Суздали и Москвы. Даже нынешний Московский патриарх Кирилл (Гундяев) не является славянином, а относится к коренной финно-угорской народности России - ерзя. Славяне на территорию современной России переселились с территории современной Польши только в середине 8-го века.

Таким образом, угрозы Медведева являются частью более широкой информационной кампании Кремля против стран НАТО, которая создаёт основу для потенциальной новой агрессии. Ведь планы Путина состоят в том, чтобы восстановить Российскую империю, куда Финляндия входила до 1917 года.